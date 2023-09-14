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В Севастополе остановлена работа катеров и паромов: рейд закрыт
В Севастополе остановлена работа катеров и паромов: рейд закрыт - РИА Новости Крым, 14.09.2023
В Севастополе остановлена работа катеров и паромов: рейд закрыт
В Севастополе временно приостановил работу морской пассажирский транспорт. Об этом сообщает пресс-служба департамента транспорта города. РИА Новости Крым, 14.09.2023
2023-09-14T15:16
2023-09-14T15:16
2023-09-14T15:20
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паромы и катера в севастополе
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 сен - РИА Новости Крым. В Севастополе временно приостановил работу морской пассажирский транспорт. Об этом сообщает пресс-служба департамента транспорта города.Уточняется что рейд будет закрыт ориентировочно на один час.О причинах приостановки работы катером и паромов не сообщается.
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севастополь, новости крыма, морской транспорт, крым, паромы и катера в севастополе
В Севастополе остановлена работа катеров и паромов: рейд закрыт
Морской транспорт Севастополя временно приостановил работу
15:16 14.09.2023 (обновлено: 15:20 14.09.2023)