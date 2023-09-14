https://crimea.ria.ru/20230914/v-sevastopole-ostanovlena-rabota-katerov-i-paromov-reyd-zakryt-1131404968.html

В Севастополе остановлена работа катеров и паромов: рейд закрыт

В Севастополе остановлена работа катеров и паромов: рейд закрыт - РИА Новости Крым, 14.09.2023

В Севастополе остановлена работа катеров и паромов: рейд закрыт

В Севастополе временно приостановил работу морской пассажирский транспорт. Об этом сообщает пресс-служба департамента транспорта города. РИА Новости Крым, 14.09.2023

2023-09-14T15:16

2023-09-14T15:16

2023-09-14T15:20

севастополь

новости крыма

морской транспорт

крым

паромы и катера в севастополе

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 сен - РИА Новости Крым. В Севастополе временно приостановил работу морской пассажирский транспорт. Об этом сообщает пресс-служба департамента транспорта города.Уточняется что рейд будет закрыт ориентировочно на один час.О причинах приостановки работы катером и паромов не сообщается.

https://crimea.ria.ru/20230914/obstanovka-na-krymskom-mostu-seychas-ocheredi-i-vremya-ozhidaniya-1131403108.html

севастополь

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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