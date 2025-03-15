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Русские богатыри сражаются в Симферополе в честь Крымской весны - РИА Новости Крым, 15.03.2025
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Русские богатыри сражаются в Симферополе в честь Крымской весны
Русские богатыри сражаются в Симферополе в честь Крымской весны - РИА Новости Крым, 15.03.2025
Русские богатыри сражаются в Симферополе в честь Крымской весны
Силовое шоу с участием силачей устроили в Симферополе в субботу. Спортивный фестиваль "Крымская весна 2025" посвящен дню Общекрымского референдума и годовщине... РИА Новости Крым, 15.03.2025
2025-03-15T14:21
2025-03-15T14:28
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мар - РИА Новости Крым. Силовое шоу с участием силачей устроили в Симферополе в субботу. Спортивный фестиваль "Крымская весна 2025" посвящен дню Общекрымского референдума и годовщине воссоединения Крыма и Севастополя с Россией, рассказал РИА Новости Крым организатор соревнований, председатель крымского регионального отделения Всероссийской организации "Сильнейшая нация мира" Андрей Шарков.Большой спортивный праздник с подарками и медалями посвятили событиям Крымской весны. Фестивальную программу открыли силовом шоу "Русский богатырь", в рамках которого семейный дуэт в традиционных народных костюмах - Артем и Ксения Баранниковы - показал совместную программу: папа демонстрировал силовые элементы, дочь - спортивные.Далее на фестивальной площадке сразились армреслеры - турнир также проходил среди взрослых и юниоров. Состязания продолжатся в течение всего дня. На 15.30 назначены соревнования по строгому подъему штанги на бицепс, на 17.30 - начало турнира на силу удара."Мы стремимся сделать наш фестиваль ежегодным. Это очень важно. Так мы формируем защитников Отечества - здоровое сильное поколение молодых ребят", - сказал организатор спортивного праздника.Фестиваль "Крымская вестна-2025" организован крымским региональным отделением Всероссийской организации "Сильнейшая нация мира" и проходит при поддержке Фонда президентских грантов.В минувшем году силачи из Крыма стали рекордсменами Книги рекордов России, протащив 20-тонный трамвай на Всероссийском турнире "Сильнейший человек России 2024 года". Еще раньше крымские спортсмены Джамшид Исматиллаев из Судака и Егор Сорокалетов из Керчи поставили рекорд России, протащив на расстояние в девять метров 22-тонный самолет.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Посвятил рекорд Путину: богатырь из Керчи сдвинул с места КамАЗКрымский батыр сдвинул самолет-амфибию и поставил российский рекордКак крымский силач Исматиллаев готовится к новому рекорду
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крым, симферополь, спорт, крымская весна, новости крыма, общество
Русские богатыри сражаются в Симферополе в честь Крымской весны

В Симферополе проходит спортивный фестиваль "Крымская весна 2025"

14:21 15.03.2025 (обновлено: 14:28 15.03.2025)
 
© Фото предоставлено организаторамиСпортивный фестиваль "Крымская весна 2025"
Спортивный фестиваль Крымская весна 2025
© Фото предоставлено организаторами
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мар - РИА Новости Крым. Силовое шоу с участием силачей устроили в Симферополе в субботу. Спортивный фестиваль "Крымская весна 2025" посвящен дню Общекрымского референдума и годовщине воссоединения Крыма и Севастополя с Россией, рассказал РИА Новости Крым организатор соревнований, председатель крымского регионального отделения Всероссийской организации "Сильнейшая нация мира" Андрей Шарков.
© Фото предоставлено организаторамиСпортивный фестиваль "Крымская весна 2025"
Спортивный фестиваль Крымская весна 2025
© Фото предоставлено организаторами
Спортивный фестиваль "Крымская весна 2025"
"Это открытый фестиваль, участие в котором принимают спортсмены разных возрастов - юниоры и взрослые - из Крыма и других регионов России, в том числе жители наших новых территорий. Основная идея - патриотизм и популяризация спорта, мотивация молодежи к здоровому образу жизни", - говорит Шарков.
Большой спортивный праздник с подарками и медалями посвятили событиям Крымской весны. Фестивальную программу открыли силовом шоу "Русский богатырь", в рамках которого семейный дуэт в традиционных народных костюмах - Артем и Ксения Баранниковы - показал совместную программу: папа демонстрировал силовые элементы, дочь - спортивные.
© Фото предоставлено организаторамиАртем и Ксения Баранниковы на спортивном фестивале "Крымская весна 2025"
Артем и Ксения Баранниковы на спортивном фестивале Крымская весна 2025
© Фото предоставлено организаторами
Артем и Ксения Баранниковы на спортивном фестивале "Крымская весна 2025"
Далее на фестивальной площадке сразились армреслеры - турнир также проходил среди взрослых и юниоров. Состязания продолжатся в течение всего дня. На 15.30 назначены соревнования по строгому подъему штанги на бицепс, на 17.30 - начало турнира на силу удара.
"Мы стремимся сделать наш фестиваль ежегодным. Это очень важно. Так мы формируем защитников Отечества - здоровое сильное поколение молодых ребят", - сказал организатор спортивного праздника.
Фестиваль "Крымская вестна-2025" организован крымским региональным отделением Всероссийской организации "Сильнейшая нация мира" и проходит при поддержке Фонда президентских грантов.
© Фото предоставлено организаторамиСпортивный фестиваль "Крымская весна 2025"
Спортивный фестиваль Крымская весна 2025
© Фото предоставлено организаторами
Спортивный фестиваль "Крымская весна 2025"
В минувшем году силачи из Крыма стали рекордсменами Книги рекордов России, протащив 20-тонный трамвай на Всероссийском турнире "Сильнейший человек России 2024 года". Еще раньше крымские спортсмены Джамшид Исматиллаев из Судака и Егор Сорокалетов из Керчи поставили рекорд России, протащив на расстояние в девять метров 22-тонный самолет.
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