https://crimea.ria.ru/20250315/russkie-bogatyri-srazhayutsya-v-simferopole-v-chest-krymskoy-vesny-1144957199.html

Русские богатыри сражаются в Симферополе в честь Крымской весны

Русские богатыри сражаются в Симферополе в честь Крымской весны - РИА Новости Крым, 15.03.2025

Русские богатыри сражаются в Симферополе в честь Крымской весны

Силовое шоу с участием силачей устроили в Симферополе в субботу. Спортивный фестиваль "Крымская весна 2025" посвящен дню Общекрымского референдума и годовщине... РИА Новости Крым, 15.03.2025

2025-03-15T14:21

2025-03-15T14:21

2025-03-15T14:28

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мар - РИА Новости Крым. Силовое шоу с участием силачей устроили в Симферополе в субботу. Спортивный фестиваль "Крымская весна 2025" посвящен дню Общекрымского референдума и годовщине воссоединения Крыма и Севастополя с Россией, рассказал РИА Новости Крым организатор соревнований, председатель крымского регионального отделения Всероссийской организации "Сильнейшая нация мира" Андрей Шарков.Большой спортивный праздник с подарками и медалями посвятили событиям Крымской весны. Фестивальную программу открыли силовом шоу "Русский богатырь", в рамках которого семейный дуэт в традиционных народных костюмах - Артем и Ксения Баранниковы - показал совместную программу: папа демонстрировал силовые элементы, дочь - спортивные.Далее на фестивальной площадке сразились армреслеры - турнир также проходил среди взрослых и юниоров. Состязания продолжатся в течение всего дня. На 15.30 назначены соревнования по строгому подъему штанги на бицепс, на 17.30 - начало турнира на силу удара."Мы стремимся сделать наш фестиваль ежегодным. Это очень важно. Так мы формируем защитников Отечества - здоровое сильное поколение молодых ребят", - сказал организатор спортивного праздника.Фестиваль "Крымская вестна-2025" организован крымским региональным отделением Всероссийской организации "Сильнейшая нация мира" и проходит при поддержке Фонда президентских грантов.В минувшем году силачи из Крыма стали рекордсменами Книги рекордов России, протащив 20-тонный трамвай на Всероссийском турнире "Сильнейший человек России 2024 года". Еще раньше крымские спортсмены Джамшид Исматиллаев из Судака и Егор Сорокалетов из Керчи поставили рекорд России, протащив на расстояние в девять метров 22-тонный самолет.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Посвятил рекорд Путину: богатырь из Керчи сдвинул с места КамАЗКрымский батыр сдвинул самолет-амфибию и поставил российский рекордКак крымский силач Исматиллаев готовится к новому рекорду

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, симферополь, спорт, крымская весна, новости крыма, общество