https://crimea.ria.ru/20250208/ataka-vsu-na-rostov-i-krasnodar-povrezhdeny-19-mnogoetazhek-1144012812.html

Атака ВСУ на Ростов и Краснодар: повреждены 19 многоэтажек

Атака ВСУ на Ростов и Краснодар: повреждены 19 многоэтажек - РИА Новости Крым, 08.02.2025

Атака ВСУ на Ростов и Краснодар: повреждены 19 многоэтажек

После атаки БПЛА в 14 многоквартирных жилых домах в Ростове-на-Дону повреждены окна и оконные рамы, под ПВР подготовлен лицей, сообщил врио губернатора Юрий... РИА Новости Крым, 08.02.2025

2025-02-08T06:40

2025-02-08T06:40

2025-02-08T07:22

обстрелы всу

всу (вооруженные силы украины)

краснодарский край

вениамин кондратьев

юрий слюсарь

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 фев - РИА Новости Крым. После атаки БПЛА в 14 многоквартирных жилых домах в Ростове-на-Дону повреждены окна и оконные рамы, под ПВР подготовлен лицей, сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь.Врио губернатора написал в своем ТГ-канале, что города и районы Ростовской области в субботу ночью были атакованы БПЛА, атаке, в частности, подверглись Ростов-на-Дону и Чертковский район, погибших и пострадавших, предварительно, не было. По его словам, также повреждены административно-бытовые здания одного из предприятий на территории области.Слюсарь уточнил, что в светлое время суток специалисты приступят к восстановительным работам: газовики займутся заменой поврежденной газовой трубы в одном из домов, коммунальные службы временно закроют пленкой поврежденные оконные проемы - до момента их замены на новые.Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что аналогичные повреждения получили жилые дома в Славянском районе."Очередная беспилотная атака со стороны преступного киевского режима. Целью были гражданские объекты в Славянском районе. К сожалению, при падении обломков БПЛА в пяти домах есть повреждения кровли, разбиты окна. По предварительной информации, пострадавших нет. На месте работают специальные службы", - написал он в своем ТГ-канале.Он поручил ержать на личном контроле вопрос помощи жителям в оперативном восстановлении имущества главе муниципалитета Роману Синяговскому.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

обстрелы всу, всу (вооруженные силы украины), краснодарский край, вениамин кондратьев, юрий слюсарь, новости, происшествия