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Атака ВСУ на Ростов и Краснодар: повреждены 19 многоэтажек - РИА Новости Крым, 08.02.2025
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Атака ВСУ на Ростов и Краснодар: повреждены 19 многоэтажек
Атака ВСУ на Ростов и Краснодар: повреждены 19 многоэтажек - РИА Новости Крым, 08.02.2025
Атака ВСУ на Ростов и Краснодар: повреждены 19 многоэтажек
После атаки БПЛА в 14 многоквартирных жилых домах в Ростове-на-Дону повреждены окна и оконные рамы, под ПВР подготовлен лицей, сообщил врио губернатора Юрий... РИА Новости Крым, 08.02.2025
2025-02-08T06:40
2025-02-08T07:22
обстрелы всу
всу (вооруженные силы украины)
краснодарский край
вениамин кондратьев
юрий слюсарь
новости
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 фев - РИА Новости Крым. После атаки БПЛА в 14 многоквартирных жилых домах в Ростове-на-Дону повреждены окна и оконные рамы, под ПВР подготовлен лицей, сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь.Врио губернатора написал в своем ТГ-канале, что города и районы Ростовской области в субботу ночью были атакованы БПЛА, атаке, в частности, подверглись Ростов-на-Дону и Чертковский район, погибших и пострадавших, предварительно, не было. По его словам, также повреждены административно-бытовые здания одного из предприятий на территории области.Слюсарь уточнил, что в светлое время суток специалисты приступят к восстановительным работам: газовики займутся заменой поврежденной газовой трубы в одном из домов, коммунальные службы временно закроют пленкой поврежденные оконные проемы - до момента их замены на новые.Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что аналогичные повреждения получили жилые дома в Славянском районе."Очередная беспилотная атака со стороны преступного киевского режима. Целью были гражданские объекты в Славянском районе. К сожалению, при падении обломков БПЛА в пяти домах есть повреждения кровли, разбиты окна. По предварительной информации, пострадавших нет. На месте работают специальные службы", - написал он в своем ТГ-канале.Он поручил ержать на личном контроле вопрос помощи жителям в оперативном восстановлении имущества главе муниципалитета Роману Синяговскому.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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обстрелы всу, всу (вооруженные силы украины), краснодарский край, вениамин кондратьев, юрий слюсарь, новости, происшествия
Атака ВСУ на Ростов и Краснодар: повреждены 19 многоэтажек

Атака ВСУ на Ростов и Краснодар - повреждены 19 многоэтажных домов

06:40 08.02.2025 (обновлено: 07:22 08.02.2025)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевМЧС
МЧС - РИА Новости, 1920, 08.02.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 фев - РИА Новости Крым. После атаки БПЛА в 14 многоквартирных жилых домах в Ростове-на-Дону повреждены окна и оконные рамы, под ПВР подготовлен лицей, сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь.
Врио губернатора написал в своем ТГ-канале, что города и районы Ростовской области в субботу ночью были атакованы БПЛА, атаке, в частности, подверглись Ростов-на-Дону и Чертковский район, погибших и пострадавших, предварительно, не было. По его словам, также повреждены административно-бытовые здания одного из предприятий на территории области.
"По уточненной на 06.30 информации, в Ростове повреждены окна и оконные рамы в 14 многоквартирных жилых домах. На месте работают расчеты спасателей, прибыли также автобусы для обогрева эвакуированных жителей. Для развертывания пункта временного размещения и питания людей подготовлен лицей № 20 имени В. П. Поляничко", - написал он в Telegram-канале.
Слюсарь уточнил, что в светлое время суток специалисты приступят к восстановительным работам: газовики займутся заменой поврежденной газовой трубы в одном из домов, коммунальные службы временно закроют пленкой поврежденные оконные проемы - до момента их замены на новые.
"На 10.00 в администрации Ростова-на-Дону запланировано провести внеплановое заседание комиссии по ЧС. Муниципальные комиссии начнут работу по фиксации нанесенного ущерба сегодня же", - добавил Слюсарь.
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что аналогичные повреждения получили жилые дома в Славянском районе.
"Очередная беспилотная атака со стороны преступного киевского режима. Целью были гражданские объекты в Славянском районе. К сожалению, при падении обломков БПЛА в пяти домах есть повреждения кровли, разбиты окна. По предварительной информации, пострадавших нет. На месте работают специальные службы", - написал он в своем ТГ-канале.
Он поручил ержать на личном контроле вопрос помощи жителям в оперативном восстановлении имущества главе муниципалитета Роману Синяговскому.
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