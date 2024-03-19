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Экс-глава управления капстроя Ялты пойдет под суд за крупную взятку

Экс-глава управления капстроя Ялты пойдет под суд за крупную взятку - РИА Новости Крым, 19.03.2024

Экс-глава управления капстроя Ялты пойдет под суд за крупную взятку

Бывший начальник отдела управления капитального строительства ялтинской мэрии пойдет под суд по обвинению в получении взятки в крупном размере за... РИА Новости Крым, 19.03.2024

2024-03-19T16:43

2024-03-19T16:43

2024-03-19T17:05

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мар - РИА Новости Крым. Бывший начальник отдела управления капитального строительства ялтинской мэрии пойдет под суд по обвинению в получении взятки в крупном размере за покровительство строительной фирме, сообщает во вторник пресс-служба Главного следственного управления Следственного комитета России по Республике Крым и Севастополю.По данным ведомства, с августа 2022 по март 2023 года действующая на тот момент сотрудница получила от представителя подрядчика 400 тысяч рублей за корректировку актов выполненных работ и общее покровительство при выполнении муниципальных контрактов по реконструкции детских садов.По данным МВД, получены признательные показания обвиняемой, которые подтверждены в ходе следственного эксперимента. Злоумышленница задержана, ей избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий. Материалы переданы в следственные органы для принятия процессуального решения.Читайте также на РИА Новости Крым:Крупные хищения и взятки: в Крыму будут судить экс-главу селаВ Крыму главврач поликлиники получила срок за особо крупное хищениеЭкс-мэр Белогорска получил 9,5 лет за взятку

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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