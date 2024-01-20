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В Севастополе открыли проезд для машин после обвала подпорной стены - РИА Новости Крым, 20.01.2024
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В Севастополе открыли проезд для машин после обвала подпорной стены
В Севастополе открыли проезд для машин после обвала подпорной стены - РИА Новости Крым, 20.01.2024
В Севастополе открыли проезд для машин после обвала подпорной стены
Улицу Героев Севастополя открыли для проезда автомобилей после обвала грунта. Об этом сообщили в департаменте транспорта города. РИА Новости Крым, 20.01.2024
2024-01-20T16:44
2024-01-20T16:44
ситуация на дорогах крыма
севастополь
транспорт
логистика
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ситуация на дорогах крыма и хроника дтп
общество
стихия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 янв - РИА новости Крым. Улицу Героев Севастополя открыли для проезда автомобилей после обвала грунта. Об этом сообщили в департаменте транспорта города.Обвал скального грунта произошел ранее в Севастополе, в результате чего на подъеме дороги к памятнику Матросу Кошке рухнула подпорная стена. Ранее на этом участке было запущено движение и общественного транспорта.По словам и.о. замгубернатора Севастополя Павла Иено, работы по устранению обвала подпорной стены на Героев Севастополя завершены.На данный момент из-за повреждения контактной сети до ее восстановления троллейбусное сообщение остановлено. На этот период пасажиры могут воспользоваться автобусами № 4, 25, 26, 112, 109, 107, 110, 11, 11А, 1, 84, 71, 195, 33. Схемы движения размещены на нашем сайте.Читайте также на РИА Новости Крым:Движение общественного транспорта после обвала в Севастополе открылиОбледенение дорог в Крыму: когда ждать ухудшения погодыБельбек вышел из берегов – затоплен мост и перекрыто движение
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РИА Новости Крым
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news.crimea@rian.ru
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севастополь, транспорт, логистика, дороги крыма, ситуация на дорогах крыма и хроника дтп, общество, стихия, новости крыма
В Севастополе открыли проезд для машин после обвала подпорной стены

Движение автомобилей открыто по улице Героев Севастополя после обвала подпорной стены

16:44 20.01.2024
 
© Транспорт СевастополяВ Севастополе со стороны автовокзала произошел обвал подпорной стены
В Севастополе со стороны автовокзала произошел обвал подпорной стены
© Транспорт Севастополя
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 янв - РИА новости Крым. Улицу Героев Севастополя открыли для проезда автомобилей после обвала грунта. Об этом сообщили в департаменте транспорта города.
Обвал скального грунта произошел ранее в Севастополе, в результате чего на подъеме дороги к памятнику Матросу Кошке рухнула подпорная стена. Ранее на этом участке было запущено движение и общественного транспорта.
"Движение автомобильного транспорта на улице Героев Севастополя открыто в обоих направлениях. Продолжается восстановление контактной сети для возобновления движения троллейбусов", - сообщили в ведомстве.
По словам и.о. замгубернатора Севастополя Павла Иено, работы по устранению обвала подпорной стены на Героев Севастополя завершены.
"Две полосы движения для всех видов транспорта открыты, кроме троллейбусов. Из-за повреждения контактной сети до ее восстановления троллейбусное сообщение остановлено. Специалисты работают", - уточнил он в своем Telegram-канале.
На данный момент из-за повреждения контактной сети до ее восстановления троллейбусное сообщение остановлено. На этот период пасажиры могут воспользоваться автобусами № 4, 25, 26, 112, 109, 107, 110, 11, 11А, 1, 84, 71, 195, 33. Схемы движения размещены на нашем сайте.
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