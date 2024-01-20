https://crimea.ria.ru/20240120/v-sevastopole-otkryli-proezd-dlya-mashin-posle-obvala-podpornoy-steny-1134346808.html

В Севастополе открыли проезд для машин после обвала подпорной стены

В Севастополе открыли проезд для машин после обвала подпорной стены - РИА Новости Крым, 20.01.2024

В Севастополе открыли проезд для машин после обвала подпорной стены

Улицу Героев Севастополя открыли для проезда автомобилей после обвала грунта. Об этом сообщили в департаменте транспорта города. РИА Новости Крым, 20.01.2024

2024-01-20T16:44

2024-01-20T16:44

2024-01-20T16:44

ситуация на дорогах крыма

севастополь

транспорт

логистика

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стихия

новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 янв - РИА новости Крым. Улицу Героев Севастополя открыли для проезда автомобилей после обвала грунта. Об этом сообщили в департаменте транспорта города.Обвал скального грунта произошел ранее в Севастополе, в результате чего на подъеме дороги к памятнику Матросу Кошке рухнула подпорная стена. Ранее на этом участке было запущено движение и общественного транспорта.По словам и.о. замгубернатора Севастополя Павла Иено, работы по устранению обвала подпорной стены на Героев Севастополя завершены.На данный момент из-за повреждения контактной сети до ее восстановления троллейбусное сообщение остановлено. На этот период пасажиры могут воспользоваться автобусами № 4, 25, 26, 112, 109, 107, 110, 11, 11А, 1, 84, 71, 195, 33. Схемы движения размещены на нашем сайте.Читайте также на РИА Новости Крым:Движение общественного транспорта после обвала в Севастополе открылиОбледенение дорог в Крыму: когда ждать ухудшения погодыБельбек вышел из берегов – затоплен мост и перекрыто движение

севастополь

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, транспорт, логистика, дороги крыма, ситуация на дорогах крыма и хроника дтп, общество, стихия, новости крыма