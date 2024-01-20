https://crimea.ria.ru/20240120/dvizhenie-trolleybusov-v-sevastopole-zapuscheno-posle-opolznya-1134347923.html

Движение троллейбусов в Севастополе запущено после оползня

Движение троллейбусов в Севастополе запущено после оползня - РИА Новости Крым, 20.01.2024

Движение троллейбусов в Севастополе запущено после оползня

Движение троллейбусов по улице Героев Севастополя частично восстановлено после повреждения контактной сети оползнем. Об этом сообщили в "Севэлектроавтотрансе". РИА Новости Крым, 20.01.2024

2024-01-20T17:57

2024-01-20T17:57

2024-01-20T17:58

севастополь

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троллейбус

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 янв - РИА Новости Крым. Движение троллейбусов по улице Героев Севастополя частично восстановлено после повреждения контактной сети оползнем. Об этом сообщили в "Севэлектроавтотрансе".Обвал скального грунта произошел ранее в Севастополе, в результате чего на подъеме дороги к памятнику Матросу Кошке рухнула подпорная стена. Ранее на этом участке было запущено движение и общественного транспорта., затем обе полосы открыли и для личных авто.Первыми поехал общественный электротранспорт по маршрутам №1, 7, 7А, 9, а также троллейбусы, которые следуют на корабельную сторону города.При этом работы по восстановлению контактной сети для возобновления движения остальных троллейбусов продолжаются.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе открыли проезд для машин после обвала подпорной стеныДвижение общественного транспорта после обвала в Севастополе открылиОбледенение дорог в Крыму: когда ждать ухудшения погоды

севастополь

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2024

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севастополь, транспорт, общественный транспорт, общество, новости крыма, логистика, троллейбус