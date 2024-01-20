Движение троллейбусов в Севастополе запущено после оползня
Движение троллейбусов по улице Героев Севастополя частично восстановлено
17:57 20.01.2024 (обновлено: 17:58 20.01.2024)
© Транспорт СевастополяТроллейбусы в Севастополе
© Транспорт Севастополя
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 янв - РИА Новости Крым. Движение троллейбусов по улице Героев Севастополя частично восстановлено после повреждения контактной сети оползнем. Об этом сообщили в "Севэлектроавтотрансе".
Обвал скального грунта произошел ранее в Севастополе, в результате чего на подъеме дороги к памятнику Матросу Кошке рухнула подпорная стена. Ранее на этом участке было запущено движение и общественного транспорта., затем обе полосы открыли и для личных авто.
Первыми поехал общественный электротранспорт по маршрутам №1, 7, 7А, 9, а также троллейбусы, которые следуют на корабельную сторону города.
"Организовано движение троллейбусов по следующим маршрутам: маршрут №1 работает между бухтой Стрелецкой и холодильником. На маршруте №7 - три троллейбуса. На маршруте №7А - один. На маршруте №9 - три машины. По маршрутам корабельной стороны запушены троллебусы пр. Победы - ул. Адм. Макарова - два, через пр. Победы - ул. Горпищенко - четыре троллейбуса, от ул. Горпищенко до пл. Ластовая - два. На 5 км - холодильник ездит три троллейбуса. Центр - холодильник - один", - уточнили в ведомстве.
При этом работы по восстановлению контактной сети для возобновления движения остальных троллейбусов продолжаются.
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