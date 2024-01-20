Рейтинг@Mail.ru
Движение троллейбусов в Севастополе запущено после оползня - РИА Новости Крым, 20.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240120/dvizhenie-trolleybusov-v-sevastopole-zapuscheno-posle-opolznya-1134347923.html
Движение троллейбусов в Севастополе запущено после оползня
Движение троллейбусов в Севастополе запущено после оползня - РИА Новости Крым, 20.01.2024
Движение троллейбусов в Севастополе запущено после оползня
Движение троллейбусов по улице Героев Севастополя частично восстановлено после повреждения контактной сети оползнем. Об этом сообщили в "Севэлектроавтотрансе". РИА Новости Крым, 20.01.2024
2024-01-20T17:57
2024-01-20T17:58
севастополь
транспорт
общественный транспорт
общество
новости крыма
логистика
троллейбус
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0c/0e/1133549206_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_81401b73a93e59525d87c09a251a259b.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 янв - РИА Новости Крым. Движение троллейбусов по улице Героев Севастополя частично восстановлено после повреждения контактной сети оползнем. Об этом сообщили в "Севэлектроавтотрансе".Обвал скального грунта произошел ранее в Севастополе, в результате чего на подъеме дороги к памятнику Матросу Кошке рухнула подпорная стена. Ранее на этом участке было запущено движение и общественного транспорта., затем обе полосы открыли и для личных авто.Первыми поехал общественный электротранспорт по маршрутам №1, 7, 7А, 9, а также троллейбусы, которые следуют на корабельную сторону города.При этом работы по восстановлению контактной сети для возобновления движения остальных троллейбусов продолжаются.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе открыли проезд для машин после обвала подпорной стеныДвижение общественного транспорта после обвала в Севастополе открылиОбледенение дорог в Крыму: когда ждать ухудшения погоды
севастополь
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0c/0e/1133549206_100:0:1280:885_1920x0_80_0_0_caea4bedb8478a72f7b2f3c6b7707b1c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
севастополь, транспорт, общественный транспорт, общество, новости крыма, логистика, троллейбус
Движение троллейбусов в Севастополе запущено после оползня

Движение троллейбусов по улице Героев Севастополя частично восстановлено

17:57 20.01.2024 (обновлено: 17:58 20.01.2024)
 
© Транспорт СевастополяТроллейбусы в Севастополе
Троллейбусы в Севастополе
© Транспорт Севастополя
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 янв - РИА Новости Крым. Движение троллейбусов по улице Героев Севастополя частично восстановлено после повреждения контактной сети оползнем. Об этом сообщили в "Севэлектроавтотрансе".
Обвал скального грунта произошел ранее в Севастополе, в результате чего на подъеме дороги к памятнику Матросу Кошке рухнула подпорная стена. Ранее на этом участке было запущено движение и общественного транспорта., затем обе полосы открыли и для личных авто.
Первыми поехал общественный электротранспорт по маршрутам №1, 7, 7А, 9, а также троллейбусы, которые следуют на корабельную сторону города.

"Организовано движение троллейбусов по следующим маршрутам: маршрут №1 работает между бухтой Стрелецкой и холодильником. На маршруте №7 - три троллейбуса. На маршруте №7А - один. На маршруте №9 - три машины. По маршрутам корабельной стороны запушены троллебусы пр. Победы - ул. Адм. Макарова - два, через пр. Победы - ул. Горпищенко - четыре троллейбуса, от ул. Горпищенко до пл. Ластовая - два. На 5 км - холодильник ездит три троллейбуса. Центр - холодильник - один", - уточнили в ведомстве.

При этом работы по восстановлению контактной сети для возобновления движения остальных троллейбусов продолжаются.
Читайте также на РИА Новости Крым:
В Севастополе открыли проезд для машин после обвала подпорной стены
Движение общественного транспорта после обвала в Севастополе открыли
Обледенение дорог в Крыму: когда ждать ухудшения погоды
 
СевастопольТранспортОбщественный транспортОбществоНовости КрымаЛогистикаТроллейбус
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
18:51Когда тепло и горячая вода вернутся в дома жителей Евпатории
18:19В России построили рекордное количество жилья - Хуснуллин
17:57Движение троллейбусов в Севастополе запущено после оползня
17:42В школе Ялты появился бюст императору-миротворцу
17:20Дрон-камикадзе ВСУ атаковал Белгородскую область
17:04У Зеленского признали сложную ситуацию для ВСУ
16:44В Севастополе открыли проезд для машин после обвала подпорной стены
16:27Был на руках у бабушки: младенец погиб в аварии двух иномарок на Кубани
16:11Хирургическая точность: под Крынками Ланцетом "удалили" блиндаж ВСУ
15:53Движение общественного транспорта после обвала в Севастополе открыли
15:41Часть Севастополя обесточена - в чем причина
15:31Обледенение дорог в Крыму: когда ждать ухудшения погоды
15:18900 боевиков за сутки потерял противник в зоне СВО
14:53Радиолокационная станция из Германии и 20 дронов уничтожены в зоне СВО
14:46Ремонтные работы идут на основных трассах из Крыма в новые регионы
14:15В Севастополе накажут главу депздрава и главврача онкодиспансера
14:05Бельбек вышел из берегов – затоплен мост и перекрыто движение
13:48Уровень воды в районе паводка в Севастополе снижается – Развожаев
13:38Подтоплены дома и отселены люди: как Крым переживает непогоду
13:28О повреждении инфраструктуры в Запорожье и Херсоне заявили на Украине
Лента новостейМолния