Во Франции нашли объяснение поставкам оружия Киеву
МИД Франции: оружие поставляется Киеву "для самообороны" в рамках Устава ООН
Флаг Франции
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 фев – РИА Новости Крым. НАТО не является стороной конфликта на Украине и не воюет с Россией, а поставляет оружие Киеву для "самообороны" в рамках Устава ООН. Об этом заявила пресс-секретарь МИД Франции Анн-Клер Лежандр.
"Мы не воюем с Россией. НАТО не воюет с Россией. Ни один из наших европейских и американских партнеров не воюет с Россией. Поставки снаряжения государству, которое ведет самооборону, - это предусмотрено статьей 51 Устава ООН - не являются совместным участием в военных действиях", - сказала Лежандр в интервью телеканалу RTVI.
По ее словам, какой бы ни была военная помощь от стран Запада, речи о совместном участии в боевых действиях не идет. Что касается возможности вступления Украины в НАТО, Лежандр заявила, что "сегодня этот вопрос не стоит на повестке дня".
На фоне спецоперации Запад продолжает накачку Украины оружием, расширяя номенклатуру поставок. 26 января США анонсировали отправку на Украину батальонного комплекса – 31 единицы – современных танков Abrams собственного производства. Также о намерении передать свои танки украинским военным заявили Великобритания, Германия и другие страны.
31 января США отправили на Украину шестьдесят боевых машин пехоты Bradley в рамках соглашения о военной помощи на общую сумму 2,85 миллиарда долларов.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. А пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков предупреждал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
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