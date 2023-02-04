https://crimea.ria.ru/20230204/vo-frantsii-nashli-obyasnenie-postavkam-oruzhiya-kievu-1126785358.html

Во Франции нашли объяснение поставкам оружия Киеву

Во Франции нашли объяснение поставкам оружия Киеву - РИА Новости Крым, 04.02.2023

Во Франции нашли объяснение поставкам оружия Киеву

НАТО не является стороной конфликта на Украине и не воюет с Россией, а поставляет оружие Киеву для "самообороны" в рамках Устава ООН. Об этом заявила... РИА Новости Крым, 04.02.2023

2023-02-04T17:30

2023-02-04T17:30

2023-02-04T17:30

франция

в мире

политика

нато

поставки западного оружия украине

оружие

россия

анн-клер лежандр

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 фев – РИА Новости Крым. НАТО не является стороной конфликта на Украине и не воюет с Россией, а поставляет оружие Киеву для "самообороны" в рамках Устава ООН. Об этом заявила пресс-секретарь МИД Франции Анн-Клер Лежандр.По ее словам, какой бы ни была военная помощь от стран Запада, речи о совместном участии в боевых действиях не идет. Что касается возможности вступления Украины в НАТО, Лежандр заявила, что "сегодня этот вопрос не стоит на повестке дня".Танки для Украины: какую технику и кто передаст Киеву – инфографика >>На фоне спецоперации Запад продолжает накачку Украины оружием, расширяя номенклатуру поставок. 26 января США анонсировали отправку на Украину батальонного комплекса – 31 единицы – современных танков Abrams собственного производства. Также о намерении передать свои танки украинским военным заявили Великобритания, Германия и другие страны.31 января США отправили на Украину шестьдесят боевых машин пехоты Bradley в рамках соглашения о военной помощи на общую сумму 2,85 миллиарда долларов.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. А пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков предупреждал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.Читайте также на РИА Новости Крым:Как Украина Крым "возвращала": топ самых ярких угроз КиеваКак ответит Россия на поставки дальнобойного оружия Украине – ЛавровПолучит ли Украина самолеты и ракеты для ударов по Крыму – мнение

https://crimea.ria.ru/20230204/peregovorov-ne-budet-medvedev-ozvuchil-otvet-rf-v-sluchae-udarov-po-krymu-1126779090.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

франция, в мире, политика, нато, поставки западного оружия украине, оружие, россия, анн-клер лежандр