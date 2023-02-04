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Во Франции нашли объяснение поставкам оружия Киеву - РИА Новости Крым, 04.02.2023
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Во Франции нашли объяснение поставкам оружия Киеву
Во Франции нашли объяснение поставкам оружия Киеву - РИА Новости Крым, 04.02.2023
Во Франции нашли объяснение поставкам оружия Киеву
НАТО не является стороной конфликта на Украине и не воюет с Россией, а поставляет оружие Киеву для "самообороны" в рамках Устава ООН. Об этом заявила... РИА Новости Крым, 04.02.2023
2023-02-04T17:30
2023-02-04T17:30
франция
в мире
политика
нато
поставки западного оружия украине
оружие
россия
анн-клер лежандр
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 фев – РИА Новости Крым. НАТО не является стороной конфликта на Украине и не воюет с Россией, а поставляет оружие Киеву для "самообороны" в рамках Устава ООН. Об этом заявила пресс-секретарь МИД Франции Анн-Клер Лежандр.По ее словам, какой бы ни была военная помощь от стран Запада, речи о совместном участии в боевых действиях не идет. Что касается возможности вступления Украины в НАТО, Лежандр заявила, что "сегодня этот вопрос не стоит на повестке дня".Танки для Украины: какую технику и кто передаст Киеву – инфографика &gt;&gt;На фоне спецоперации Запад продолжает накачку Украины оружием, расширяя номенклатуру поставок. 26 января США анонсировали отправку на Украину батальонного комплекса – 31 единицы – современных танков Abrams собственного производства. Также о намерении передать свои танки украинским военным заявили Великобритания, Германия и другие страны.31 января США отправили на Украину шестьдесят боевых машин пехоты Bradley в рамках соглашения о военной помощи на общую сумму 2,85 миллиарда долларов.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. А пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков предупреждал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.Читайте также на РИА Новости Крым:Как Украина Крым "возвращала": топ самых ярких угроз КиеваКак ответит Россия на поставки дальнобойного оружия Украине – ЛавровПолучит ли Украина самолеты и ракеты для ударов по Крыму – мнение
https://crimea.ria.ru/20230204/peregovorov-ne-budet-medvedev-ozvuchil-otvet-rf-v-sluchae-udarov-po-krymu-1126779090.html
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франция, в мире, политика, нато, поставки западного оружия украине, оружие, россия, анн-клер лежандр
Во Франции нашли объяснение поставкам оружия Киеву

МИД Франции: оружие поставляется Киеву "для самообороны" в рамках Устава ООН

17:30 04.02.2023
 
Флаг Франции
Флаг Франции
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 фев – РИА Новости Крым. НАТО не является стороной конфликта на Украине и не воюет с Россией, а поставляет оружие Киеву для "самообороны" в рамках Устава ООН. Об этом заявила пресс-секретарь МИД Франции Анн-Клер Лежандр.

"Мы не воюем с Россией. НАТО не воюет с Россией. Ни один из наших европейских и американских партнеров не воюет с Россией. Поставки снаряжения государству, которое ведет самооборону, - это предусмотрено статьей 51 Устава ООН - не являются совместным участием в военных действиях", - сказала Лежандр в интервью телеканалу RTVI.

По ее словам, какой бы ни была военная помощь от стран Запада, речи о совместном участии в боевых действиях не идет. Что касается возможности вступления Украины в НАТО, Лежандр заявила, что "сегодня этот вопрос не стоит на повестке дня".
Танки для Украины: какую технику и кто передаст Киеву – инфографика >>
На фоне спецоперации Запад продолжает накачку Украины оружием, расширяя номенклатуру поставок. 26 января США анонсировали отправку на Украину батальонного комплекса – 31 единицы – современных танков Abrams собственного производства. Также о намерении передать свои танки украинским военным заявили Великобритания, Германия и другие страны.
31 января США отправили на Украину шестьдесят боевых машин пехоты Bradley в рамках соглашения о военной помощи на общую сумму 2,85 миллиарда долларов.
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