https://crimea.ria.ru/20250123/shtrafy-stali-bolshe-chto-menyaetsya-dlya-voditeley-v-krymu-v-2025-godu-1143590512.html

Штрафы стали больше: что меняется для водителей в Крыму в 2025 году

Штрафы стали больше: что меняется для водителей в Крыму в 2025 году - РИА Новости Крым, 23.01.2025

Штрафы стали больше: что меняется для водителей в Крыму в 2025 году

В 2025 году для автомобилистов в Крыму увеличился размер штрафов и изменились условия постановки машины на учет. Об этом сообщила председатель комитета по... РИА Новости Крым, 23.01.2025

2025-01-23T13:50

2025-01-23T13:50

2025-01-23T13:53

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 янв – РИА Новости Крым. В 2025 году для автомобилистов в Крыму увеличился размер штрафов и изменились условия постановки машины на учет. Об этом сообщила председатель комитета по транспорту, жилищно-коммунальному и дорожному хозяйству Госсовета республики Оксана Сацик.Размеры штрафов и замена правКроме того, автомобилисты, у которых истек срок действия водительского удостоверения в 2022 году, должны заменить документ в течение этого года. Права, срок действия которых истекает в этом году, будут действительными еще три года.ОСАГО: тарифы и расширение на БеларусьС 1 января автовладельцы могут подать заявление на возмещение убытков по ОСАГО через сайт или мобильное приложение страховщика, даже если авария произошла в прошлом году и по факту ДТП оформлен бумажный европротокол с выездом на место сотрудников Госавтоинспекции. Раньше страховщики принимали электронное заявление только в том случае, если водитель оформлял ДТП по электронному европротоколу и подавал документы через Госуслуги. При этом такая возможность подачи заявления также сохраняется.В этом году обновлены и тарифы на ОСАГО."С 27 января увеличен с 2,32 до 3,16 повышающий коэффициент по полисам мультидрайв для физических лиц – договорам без ограничения числа допущенных к управлению автомобилем", - уточнили в Госсовете.Постановка и снятие с учетаС 1 марта 2025 года водителю могут отказать в регистрации автомобиля из-за неуплаты утилизационного сбора при ввозе машины из-за границы.Полис ОСАГО исключен из числа документов, необходимых для постановки автомобиля на учет и регистрации, связанной со сменой владельца.Кроме того, с весны продавцы смогут снять автомобиль с учета в день заключения сделки, если договор они оформляли через портал Госуслуг или нотариально. Если же договор купли-продажи составлен в простой письменной форме, то, как и прежде, продавцу нужно будет подождать 10 дней.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Кому в Крыму нужно менять водительские права в 2025 годуПовышение штрафов за отсутствие полиса ОСАГО: что это изменитПовышение пенсий и высокие штрафы: что ждет россиян в новом году

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, автомобиль, штрафы, закон и право, общество, новости крыма, оксана сацик, государственный совет рк (госсовет), осаго, водительские права, водители