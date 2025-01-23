https://crimea.ria.ru/20250123/shtrafy-stali-bolshe-chto-menyaetsya-dlya-voditeley-v-krymu-v-2025-godu-1143590512.html
Штрафы стали больше: что меняется для водителей в Крыму в 2025 году
Штрафы стали больше: что меняется для водителей в Крыму в 2025 году - РИА Новости Крым, 23.01.2025
Штрафы стали больше: что меняется для водителей в Крыму в 2025 году
В 2025 году для автомобилистов в Крыму увеличился размер штрафов и изменились условия постановки машины на учет. Об этом сообщила председатель комитета по... РИА Новости Крым, 23.01.2025
2025-01-23T13:50
2025-01-23T13:50
2025-01-23T13:53
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 янв – РИА Новости Крым. В 2025 году для автомобилистов в Крыму увеличился размер штрафов и изменились условия постановки машины на учет. Об этом сообщила председатель комитета по транспорту, жилищно-коммунальному и дорожному хозяйству Госсовета республики Оксана Сацик.Размеры штрафов и замена правКроме того, автомобилисты, у которых истек срок действия водительского удостоверения в 2022 году, должны заменить документ в течение этого года. Права, срок действия которых истекает в этом году, будут действительными еще три года.ОСАГО: тарифы и расширение на БеларусьС 1 января автовладельцы могут подать заявление на возмещение убытков по ОСАГО через сайт или мобильное приложение страховщика, даже если авария произошла в прошлом году и по факту ДТП оформлен бумажный европротокол с выездом на место сотрудников Госавтоинспекции. Раньше страховщики принимали электронное заявление только в том случае, если водитель оформлял ДТП по электронному европротоколу и подавал документы через Госуслуги. При этом такая возможность подачи заявления также сохраняется.В этом году обновлены и тарифы на ОСАГО."С 27 января увеличен с 2,32 до 3,16 повышающий коэффициент по полисам мультидрайв для физических лиц – договорам без ограничения числа допущенных к управлению автомобилем", - уточнили в Госсовете.Постановка и снятие с учетаС 1 марта 2025 года водителю могут отказать в регистрации автомобиля из-за неуплаты утилизационного сбора при ввозе машины из-за границы.Полис ОСАГО исключен из числа документов, необходимых для постановки автомобиля на учет и регистрации, связанной со сменой владельца.Кроме того, с весны продавцы смогут снять автомобиль с учета в день заключения сделки, если договор они оформляли через портал Госуслуг или нотариально. Если же договор купли-продажи составлен в простой письменной форме, то, как и прежде, продавцу нужно будет подождать 10 дней.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Кому в Крыму нужно менять водительские права в 2025 годуПовышение штрафов за отсутствие полиса ОСАГО: что это изменитПовышение пенсий и высокие штрафы: что ждет россиян в новом году
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крым, автомобиль, штрафы, закон и право, общество, новости крыма, оксана сацик, государственный совет рк (госсовет), осаго, водительские права, водители
Штрафы стали больше: что меняется для водителей в Крыму в 2025 году
В Крыму с 2025 года вырастут штрафы для автомобилистов и изменятся тарифы ОСАГО
13:50 23.01.2025 (обновлено: 13:53 23.01.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 янв – РИА Новости Крым. В 2025 году для автомобилистов в Крыму увеличился размер штрафов и изменились условия постановки машины на учет. Об этом сообщила председатель комитета по транспорту, жилищно-коммунальному и дорожному хозяйству Госсовета республики Оксана Сацик.
Размеры штрафов и замена прав
"Скидка" при оперативной уплате штрафов за нарушения правил дорожного движения снижена с 50% до 25%, но увеличен срок на оплату с 20 до 30 дней", - говорится в Telegram-канале Госсовета РК.
Кроме того, автомобилисты, у которых истек срок действия водительского удостоверения в 2022 году, должны заменить документ в течение этого года. Права, срок действия которых истекает в этом году, будут действительными еще три года.
ОСАГО: тарифы и расширение на Беларусь
С 1 января автовладельцы могут подать заявление на возмещение убытков по ОСАГО через сайт или мобильное приложение страховщика, даже если авария произошла в прошлом году и по факту ДТП оформлен бумажный европротокол с выездом на место сотрудников Госавтоинспекции.
Раньше страховщики принимали электронное заявление только в том случае, если водитель оформлял ДТП по электронному европротоколу и подавал документы через Госуслуги. При этом такая возможность подачи заявления также сохраняется.
Кроме того, российские автомобилисты теперь могут заключать договоры ОСАГО с расширением на Беларусь. Единая система создается в рамках Союзного государства.
В этом году обновлены и тарифы на ОСАГО.
"С 27 января увеличен с 2,32 до 3,16 повышающий коэффициент по полисам мультидрайв для физических лиц – договорам без ограничения числа допущенных к управлению автомобилем", - уточнили в Госсовете.
Постановка и снятие с учета
С 1 марта 2025 года водителю могут отказать в регистрации автомобиля из-за неуплаты утилизационного сбора при ввозе машины из-за границы.
Полис ОСАГО исключен из числа документов, необходимых для постановки автомобиля на учет и регистрации, связанной со сменой владельца.
Кроме того, с весны продавцы смогут снять автомобиль с учета в день заключения сделки, если договор они оформляли через портал Госуслуг или нотариально. Если же договор купли-продажи составлен в простой письменной форме, то, как и прежде, продавцу нужно будет подождать 10 дней.
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