https://crimea.ria.ru/20221220/igor-matvienko-priglasil-putina-v-krym-1126014374.html

Игорь Матвиенко пригласил Путина в Крым

Игорь Матвиенко пригласил Путина в Крым - РИА Новости Крым, 20.12.2022

Игорь Матвиенко пригласил Путина в Крым

Композитор и продюсер Игорь Матвиенко пригласил президента России Владимира Путина посетить арт-кластер "Таврида" в Крыму, где в августе 2024 года состоится... РИА Новости Крым, 20.12.2022

2022-12-20T15:31

2022-12-20T15:31

2022-12-20T15:38

владимир путин (политик)

общество

культура

крым

арт-кластер "таврида"

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 дек – РИА Новости Крым. Композитор и продюсер Игорь Матвиенко пригласил президента России Владимира Путина посетить арт-кластер "Таврида" в Крыму, где в августе 2024 года состоится премьера оперы "Князь Владимир".Во вторник в Кремле прошла церемония вручения высших государственных наград Российской Федерации, в ходе которой Путин присвоил Матвиенко почетное звание Народного артиста России.По словам композитора, после написания музыки к художественному фильму "Викинг", вышедшему на экраны в 2016 году, он "немного заболел X веком" и сейчас пишет оперу о жизни и деятельности Владимира Святославовича – великого князя Киевского, при котором произошло Крещение Руси.Ранее Путин уже посещал Всероссийский молодежный образовательный форум "Таврида" (ныне – арт-кластер "Таврида"), который с 2015 года проводится в Крыму. Глава государства приезжал на форум в 2016 и 2017 годах, общался с участниками и знакомился с их лучшими работами."Таврида.АРТ" – платформа возможностей, которая помогает молодым людям реализовать свой профессиональный потенциал в культуре и искусстве. Организатор – АНО "Центр развития культурных инициатив". "Таврида.АРТ" входит в федеральный проект "Молодежь России" национального проекта "Образование" и реализуется при поддержке Федерального агентства по делам молодежи. Свою историю "Таврида" начала в 2015 году, когда получила статус Всероссийского молодежного образовательного форума. За восемь лет проект трансформировался в единую экосистему.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин о Крыме: "сакральное место формирования русской нации"Как попасть на фестиваль "Таврида-АРТ"Путин предложил продлить госпрограмму развития Крыма до 2027 года

https://crimea.ria.ru/20221220/vladimir-putin-vruchaet-gosudarstvennye-nagrady-pryamaya-translyatsiya-1126008285.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин (политик), общество, культура, крым, арт-кластер "таврида"