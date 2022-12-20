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Владимир Путин вручает государственные награды. Видео
Владимир Путин вручает государственные награды. Видео - РИА Новости Крым, 20.12.2022
Владимир Путин вручает государственные награды. Видео
Президент России Владимир Путин 20 декабря принимает участие в церемонии вручения государственных наград в Кремле. РИА Новости Крым, 20.12.2022
2022-12-20T13:38
2022-12-20T13:38
2022-12-20T14:34
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 дек - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин 20 декабря принимает участие в церемонии вручения государственных наград в Кремле.Высшими государственными наградами отмечают деятельность выдающихся россиян в области образования, науки, медицины и здравоохранения, промышленности, сельского хозяйства, морского транспорта и других сфер.Высшей степени ордена "За заслуги перед Отечеством" удостоены временно исполняющие обязанности главы ДНР и ЛНР Денис Пушили и Леонид Пасечник, почетный научный руководитель Российского федерального ядерного центра в Сарове Радий Илькаев, митрополит Ювеналий Поярков.Почетное звание Герой России присвоено старшему лейтенанту Степану Белову и майору Константину Широкову.Звание "Мать героиня" получили пять россиянок, которые родили и воспитали 10 и более детей.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
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владимир путин (политик), россия, общество, видео, политика, денис пушилин, леонид пасечник, видео
Владимир Путин вручает государственные награды. Видео
Владимир Путин вручает врио глав ЛНР и ДНР ордена "За заслуги перед Отечеством"
13:38 20.12.2022 (обновлено: 14:34 20.12.2022)
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 дек - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин 20 декабря принимает участие в церемонии вручения государственных наград в Кремле.
Высшими государственными наградами отмечают деятельность выдающихся россиян в области образования, науки, медицины и здравоохранения, промышленности, сельского хозяйства, морского транспорта и других сфер.
Высшей степени ордена "За заслуги перед Отечеством" удостоены временно исполняющие обязанности главы ДНР и ЛНР Денис Пушили и Леонид Пасечник, почетный научный руководитель Российского федерального ядерного центра в Сарове Радий Илькаев, митрополит Ювеналий Поярков.
Почетное звание Герой России присвоено старшему лейтенанту Степану Белову и майору Константину Широкову.
Звание "Мать героиня" получили пять россиянок, которые родили и воспитали 10 и более детей.