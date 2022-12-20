https://crimea.ria.ru/20221220/vladimir-putin-vruchaet-gosudarstvennye-nagrady-pryamaya-translyatsiya-1126008285.html

Владимир Путин вручает государственные награды. Видео

Владимир Путин вручает государственные награды. Видео - РИА Новости Крым, 20.12.2022

Владимир Путин вручает государственные награды. Видео

Президент России Владимир Путин 20 декабря принимает участие в церемонии вручения государственных наград в Кремле. РИА Новости Крым, 20.12.2022

2022-12-20T13:38

2022-12-20T13:38

2022-12-20T14:34

владимир путин (политик)

россия

общество

видео

политика

денис пушилин

леонид пасечник

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0c/14/1126011471_0:0:3365:1893_1920x0_80_0_0_92d5c2025fd46b32dcc493071163ea27.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 дек - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин 20 декабря принимает участие в церемонии вручения государственных наград в Кремле.Высшими государственными наградами отмечают деятельность выдающихся россиян в области образования, науки, медицины и здравоохранения, промышленности, сельского хозяйства, морского транспорта и других сфер.Высшей степени ордена "За заслуги перед Отечеством" удостоены временно исполняющие обязанности главы ДНР и ЛНР Денис Пушили и Леонид Пасечник, почетный научный руководитель Российского федерального ядерного центра в Сарове Радий Илькаев, митрополит Ювеналий Поярков.Почетное звание Герой России присвоено старшему лейтенанту Степану Белову и майору Константину Широкову.Звание "Мать героиня" получили пять россиянок, которые родили и воспитали 10 и более детей.

россия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин (политик), россия, общество, видео, политика, денис пушилин, леонид пасечник, видео