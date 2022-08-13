https://crimea.ria.ru/20220813/kak-popast-na-festival-tavrida-art-1124139585.html

Как попасть на фестиваль "Таврида-АРТ"

Как попасть на фестиваль "Таврида-АРТ" - РИА Новости Крым, 13.08.2022

Как попасть на фестиваль "Таврида-АРТ"

Фестиваль "Таврида-АРТ" в этом году пройдет под девизом "Нас не отменишь", с 15 по 19 августа на его площадках состоятся музыкальные, театральные,... РИА Новости Крым, 13.08.2022

2022-08-13T14:39

2022-08-13T14:39

2022-08-13T14:39

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 авг - РИА Новости Крым. Фестиваль "Таврида-АРТ" в этом году пройдет под девизом "Нас не отменишь", с 15 по 19 августа на его площадках состоятся музыкальные, театральные, образовательные и целый ряд других мероприятий с участием ведущих отечественных артистов и топовых спикеров. Подробнее о программе фестиваля, а также о том, как зрителям попасть на его площадки, в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал генеральный директор центра развития культурных инициатив, руководитель арт-кластера "Таврида" Сергей Першин.В течение фестивальных дней разнообразные активности будут проходить на всех площадках "Тавриды-АРТ". Всего, по словам Першина, запланировано около пятисот мероприятий:"Каждый найдет что-то для себя. Это еще и очень сильная образовательная программа от института образовательных индустрии, которая так и называется "Жить и работать в России". Большое количество топовых спикеров в разных индустриях от дизайна до управления выступят перед участниками и зрителями фестиваля и постараются убедительно в течение 30 минут в формате мотивационной презентации объяснить, почему и как нужно жить и работать в России, чтобы чувствовать себя качественно, чтобы развиваться. Это также один из ключевых смыслов фестиваля этого года", - продолжает руководитель арт-кластера.При этом впервые с 2019 года все фестивальные площадки снова становятся доступны для желающих, для этого достаточно зарегистрироваться на официальном сайте фестиваля:

https://crimea.ria.ru/20220717/kot-mostik-otkryl-fotovystavku-v-art-klastere-tavrida--video-1123870275.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, арт-кластер "таврида", общество, культура, туризм в крыму