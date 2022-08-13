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Как попасть на фестиваль "Таврида-АРТ" - РИА Новости Крым, 13.08.2022
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Как попасть на фестиваль "Таврида-АРТ"
Как попасть на фестиваль "Таврида-АРТ" - РИА Новости Крым, 13.08.2022
Как попасть на фестиваль "Таврида-АРТ"
Фестиваль "Таврида-АРТ" в этом году пройдет под девизом "Нас не отменишь", с 15 по 19 августа на его площадках состоятся музыкальные, театральные,... РИА Новости Крым, 13.08.2022
2022-08-13T14:39
2022-08-13T14:39
крым
радио "спутник в крыму"
арт-кластер "таврида"
общество
культура
туризм в крыму
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 авг - РИА Новости Крым. Фестиваль "Таврида-АРТ" в этом году пройдет под девизом "Нас не отменишь", с 15 по 19 августа на его площадках состоятся музыкальные, театральные, образовательные и целый ряд других мероприятий с участием ведущих отечественных артистов и топовых спикеров. Подробнее о программе фестиваля, а также о том, как зрителям попасть на его площадки, в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал генеральный директор центра развития культурных инициатив, руководитель арт-кластера "Таврида" Сергей Першин.В течение фестивальных дней разнообразные активности будут проходить на всех площадках "Тавриды-АРТ". Всего, по словам Першина, запланировано около пятисот мероприятий:"Каждый найдет что-то для себя. Это еще и очень сильная образовательная программа от института образовательных индустрии, которая так и называется "Жить и работать в России". Большое количество топовых спикеров в разных индустриях от дизайна до управления выступят перед участниками и зрителями фестиваля и постараются убедительно в течение 30 минут в формате мотивационной презентации объяснить, почему и как нужно жить и работать в России, чтобы чувствовать себя качественно, чтобы развиваться. Это также один из ключевых смыслов фестиваля этого года", - продолжает руководитель арт-кластера.При этом впервые с 2019 года все фестивальные площадки снова становятся доступны для желающих, для этого достаточно зарегистрироваться на официальном сайте фестиваля:
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крым, арт-кластер "таврида", общество, культура, туризм в крыму
Как попасть на фестиваль "Таврида-АРТ"

Какой будет программа фестиваля "Таврида-АРТ" и как туда попасть

14:39 13.08.2022
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевАрт кластер Таврида
Арт кластер Таврида - РИА Новости, 1920, 13.08.2022
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 авг - РИА Новости Крым. Фестиваль "Таврида-АРТ" в этом году пройдет под девизом "Нас не отменишь", с 15 по 19 августа на его площадках состоятся музыкальные, театральные, образовательные и целый ряд других мероприятий с участием ведущих отечественных артистов и топовых спикеров. Подробнее о программе фестиваля, а также о том, как зрителям попасть на его площадки, в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал генеральный директор центра развития культурных инициатив, руководитель арт-кластера "Таврида" Сергей Першин.
"Фестиваль не является исключительно музыкальным. Это фестиваль фестивалей. Он объединяет музыкантов, уличные театры, водные активности, посвященные 150-летию Сергея Дягелева, 100-летию джаза и так далее. Музыкальная часть – это несколько различных проектов. К нам приедут известные артисты, в том числе Баста, Лолита, Макsим, которые ни разу не выступали на полуострове", - говорит Першин.
В течение фестивальных дней разнообразные активности будут проходить на всех площадках "Тавриды-АРТ". Всего, по словам Першина, запланировано около пятисот мероприятий:
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"Каждый найдет что-то для себя. Это еще и очень сильная образовательная программа от института образовательных индустрии, которая так и называется "Жить и работать в России". Большое количество топовых спикеров в разных индустриях от дизайна до управления выступят перед участниками и зрителями фестиваля и постараются убедительно в течение 30 минут в формате мотивационной презентации объяснить, почему и как нужно жить и работать в России, чтобы чувствовать себя качественно, чтобы развиваться. Это также один из ключевых смыслов фестиваля этого года", - продолжает руководитель арт-кластера.
При этом впервые с 2019 года все фестивальные площадки снова становятся доступны для желающих, для этого достаточно зарегистрироваться на официальном сайте фестиваля:
"Пандемия немножко отступила, мы решили воспользоваться этой возможностью и открыть двери фестиваля для зрителей. У нас на площадке будут не только участники, но и зрители. Чтобы стать зрителем – нужно зарегистрироваться. Важно после этого получить приглашение. Оно придет на электронную почту. Только оно гарантирует бесплатное попадание на площадку, где планируется около пятисот событий. Каждый найдет что-то для себя, но а даже если что-то не зайдет, можно насладится крымской природой, искупаться – пляж "Ракета" тоже будет функционировать".
 
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