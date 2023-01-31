https://crimea.ria.ru/20230131/putin-poruchil-rasshirit-territorii-dlya-eksperimentov-s-dronami--1126694168.html

Путин поручил расширить территории для экспериментов с дронами

Путин поручил расширить территории для экспериментов с дронами - РИА Новости Крым, 31.01.2023

Путин поручил расширить территории для экспериментов с дронами

Президент России Владимир Путин поручил расширить территории, на которых будут проводиться эксперименты с использованием беспилотников. Соответствующее... РИА Новости Крым, 31.01.2023

2023-01-31T16:39

2023-01-31T16:39

2023-01-31T16:39

беспилотник

владимир путин (политик)

армия и флот

вооруженные силы россии

правительство россии

наука и технологии

искусственный интеллект

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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 янв – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин поручил расширить территории, на которых будут проводиться эксперименты с использованием беспилотников. Соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля."Правительству Российской Федерации совместно с ассоциацией "Альянс в сфере искусственного интеллекта" и иными заинтересованными организациями проработать вопрос о расширении перечня территорий, на которых проводятся эксперименты с применением беспилотных авиационных систем", – говорится в документе.Также кабмину поручено создать условия для тестирования и эксплуатации систем автономного управления на автомобильном, железнодорожном, воздушном и водном транспорте. А также обеспечить возможность экспорта отечественной продукции, созданной с использованием технологий искусственного интеллекта.В случае необходимости правительство также может изменить существующие нормы, если они препятствуют внедрению технологий искусственного интеллекта в отраслях экономики и социальной сферы.Срок исполнения поручений – 1 сентября 2023 года.Производство дронов в Крыму и СевастополеПо информации главы Крыма Сергея Аксенов, в регионе работают 19 предприятий оборонно-промышленного комплекса - собирают беспилотники, противотанковые бетонные заграждения и другую продукцию для нужд армии. Общий объем контрактов по гособоронзаказу превышает 23 млрд рублей.В ноябре губернатор Севастополя сообщил о создании центра производства боевых дронов. Речь о строительстве беспилотных морских надводных и подводных аппаратов. В работу вовлечены специалисты Севморзавода, Севастопольского госуниверситета, Межрегионального научно-образовательного центра "МореАгроБиоТех", АО "ОСК – Технологии".Ранее президент поручил создать комиссию по вопросам развития беспилотных авиационных систем до 15 февраля текущего года. А также утвердить стратегию развития беспилотной авиации на период до 2030 года и на перспективу до 2035 года. Документ должен отражать приоритетные направления развития отрасли; ежегодные параметры рынка беспилотных авиационных систем, в том числе в части оценки спроса на услуги и оборудование; ежегодные целевые показатели развития беспилотной авиации и другие пункты.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин поручил оснастить беспилотниками все звенья армииЦентр дронов в Севастополе даст результат в короткие сроки – губернаторПутин поручил развивать робототехнику

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

беспилотник, владимир путин (политик), армия и флот, вооруженные силы россии, правительство россии, наука и технологии, искусственный интеллект