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Почти миллион: крымскую чиновницу обвиняют в присвоении денег дворников
Почти миллион: крымскую чиновницу обвиняют в присвоении денег дворников - РИА Новости Крым, 27.09.2023
Почти миллион: крымскую чиновницу обвиняют в присвоении денег дворников
В Крыму экс-глава администрации Степновского сельского поселения Первомайского района, пользуясь служебным положением, присвоила свыше 900 тысяч бюджетных... РИА Новости Крым, 27.09.2023
2023-09-27T16:08
2023-09-27T16:08
2023-09-27T16:08
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 сен - РИА Новости Крым. В Крыму экс-глава администрации Степновского сельского поселения Первомайского района, пользуясь служебным положением, присвоила свыше 900 тысяч бюджетных средств. Об этом сообщили в Следкоме Крыма и Севастополя.По данному факту возбуждено уголовное дело.Уточняется, что женщина в содеянном созналась и со следствием сотрудничает.Ранее сообщалось, что экс-глава комитета по делам национальностей и казачества Ставрополья арестован по решению Ленинского районного суда Ставрополя. Чиновника обвиняют в хищении более 76 млн рублей, которые были выделены на нужды участников СВО.Читайте также на РИА Новости Крым:Инсценировал кражу: крымчанин присвоил 600 тысяч рублей работодателяАлуштинские предприниматели пожаловались главе Крыма на местные властиВ Севастополе чиновник от капстроя заключен под стражу
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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Почти миллион: крымскую чиновницу обвиняют в присвоении денег дворников
Следком: в Крыму главу сельского поселения подозревают в присвоении 900 тысяч рублей