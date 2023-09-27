https://crimea.ria.ru/20230927/pochti-million-krymskuyu-chinovnitsu-obvinyayut-v-prisvoenii-deneg-dvornikov-1131701704.html

Почти миллион: крымскую чиновницу обвиняют в присвоении денег дворников

Почти миллион: крымскую чиновницу обвиняют в присвоении денег дворников - РИА Новости Крым, 27.09.2023

Почти миллион: крымскую чиновницу обвиняют в присвоении денег дворников

В Крыму экс-глава администрации Степновского сельского поселения Первомайского района, пользуясь служебным положением, присвоила свыше 900 тысяч бюджетных... РИА Новости Крым, 27.09.2023

2023-09-27T16:08

2023-09-27T16:08

2023-09-27T16:08

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 сен - РИА Новости Крым. В Крыму экс-глава администрации Степновского сельского поселения Первомайского района, пользуясь служебным положением, присвоила свыше 900 тысяч бюджетных средств. Об этом сообщили в Следкоме Крыма и Севастополя.По данному факту возбуждено уголовное дело.Уточняется, что женщина в содеянном созналась и со следствием сотрудничает.Ранее сообщалось, что экс-глава комитета по делам национальностей и казачества Ставрополья арестован по решению Ленинского районного суда Ставрополя. Чиновника обвиняют в хищении более 76 млн рублей, которые были выделены на нужды участников СВО.Читайте также на РИА Новости Крым:Инсценировал кражу: крымчанин присвоил 600 тысяч рублей работодателяАлуштинские предприниматели пожаловались главе Крыма на местные властиВ Севастополе чиновник от капстроя заключен под стражу

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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