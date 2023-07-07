https://crimea.ria.ru/20230707/na-stavropole-chinovnika-podozrevayut-v-khischenii-76-mln-rubley-na-nuzhdy-svo-1129877478.html

На Ставрополье чиновника подозревают в хищении 76 млн рублей на нужды СВО

На Ставрополье чиновника подозревают в хищении 76 млн рублей на нужды СВО - РИА Новости Крым, 07.07.2023

На Ставрополье чиновника подозревают в хищении 76 млн рублей на нужды СВО

Экс-глава комитета по делам национальностей и казачества Ставрополья арестован по решению Ленинского районного суда Ставрополя, пишет РИА Новости. РИА Новости Крым, 07.07.2023

2023-07-07T12:10

2023-07-07T12:10

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июл - РИА Новости Крым. Экс-глава комитета по делам национальностей и казачества Ставрополья арестован по решению Ленинского районного суда Ставрополя, пишет РИА Новости.Как рассказали в суде, чиновника обвиняют в хищении более 76 млн рублей, которые были выделены на нужды участников СВО.Следствие установило, что в прошлом году глава комитета Ставропольского края по нацполитике заключил с представителями бизнеса государственные контракты на поставку товаров, в которых нуждаются участники спецоперации на Украине.Также уточняется, что сумму "разницы" обвиняемый совместно с иными лицами присвоили и распорядились по собственному усмотрению.Начато уголовное производство, чиновник обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере. По решению суда обвиняемый заключен под стражу до 20 августа 2023 года.В сообщении суда фамилия обвиняемого не названа.Читайте также на РИА Новости Крым:Бывшему вице-премьеру Крыма Кабанову дали условный срокВ Крыму подрядчик похитил 6 млн рублей при установке уличных фонарейВ Симферополе заведующий вынес со склада магазина гаджеты на 1 млн рублей

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, сво, ставропольский край, происшествия, хищение, суд