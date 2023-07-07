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На Ставрополье чиновника подозревают в хищении 76 млн рублей на нужды СВО - РИА Новости Крым, 07.07.2023
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На Ставрополье чиновника подозревают в хищении 76 млн рублей на нужды СВО
На Ставрополье чиновника подозревают в хищении 76 млн рублей на нужды СВО - РИА Новости Крым, 07.07.2023
На Ставрополье чиновника подозревают в хищении 76 млн рублей на нужды СВО
Экс-глава комитета по делам национальностей и казачества Ставрополья арестован по решению Ленинского районного суда Ставрополя, пишет РИА Новости. РИА Новости Крым, 07.07.2023
2023-07-07T12:10
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происшествия
хищение
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июл - РИА Новости Крым. Экс-глава комитета по делам национальностей и казачества Ставрополья арестован по решению Ленинского районного суда Ставрополя, пишет РИА Новости.Как рассказали в суде, чиновника обвиняют в хищении более 76 млн рублей, которые были выделены на нужды участников СВО.Следствие установило, что в прошлом году глава комитета Ставропольского края по нацполитике заключил с представителями бизнеса государственные контракты на поставку товаров, в которых нуждаются участники спецоперации на Украине.Также уточняется, что сумму "разницы" обвиняемый совместно с иными лицами присвоили и распорядились по собственному усмотрению.Начато уголовное производство, чиновник обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере. По решению суда обвиняемый заключен под стражу до 20 августа 2023 года.В сообщении суда фамилия обвиняемого не названа.Читайте также на РИА Новости Крым:Бывшему вице-премьеру Крыма Кабанову дали условный срокВ Крыму подрядчик похитил 6 млн рублей при установке уличных фонарейВ Симферополе заведующий вынес со склада магазина гаджеты на 1 млн рублей
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РИА Новости Крым
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Новости
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
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новости, сво, ставропольский край, происшествия, хищение, суд
На Ставрополье чиновника подозревают в хищении 76 млн рублей на нужды СВО

Ставропольского чиновника подозревают в хищении более 76 млн рублей средств на нужды СВО

12:10 07.07.2023 (обновлено: 12:15 07.07.2023)
 
© РИА Новости КрымПравосудие
Правосудие - РИА Новости, 1920, 07.07.2023
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июл - РИА Новости Крым. Экс-глава комитета по делам национальностей и казачества Ставрополья арестован по решению Ленинского районного суда Ставрополя, пишет РИА Новости.
Как рассказали в суде, чиновника обвиняют в хищении более 76 млн рублей, которые были выделены на нужды участников СВО.
Следствие установило, что в прошлом году глава комитета Ставропольского края по нацполитике заключил с представителями бизнеса государственные контракты на поставку товаров, в которых нуждаются участники спецоперации на Украине.
"Однако разница между реальной рыночной стоимостью закупаемых комитетом товаров и стоимостью, указанной в государственных контрактах, составила более 76 миллионов рублей", - говорится в сообщении.
Также уточняется, что сумму "разницы" обвиняемый совместно с иными лицами присвоили и распорядились по собственному усмотрению.
Начато уголовное производство, чиновник обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере. По решению суда обвиняемый заключен под стражу до 20 августа 2023 года.
В сообщении суда фамилия обвиняемого не названа.
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НовостиСВОСтавропольский крайПроисшествияХищениеСуд
 
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