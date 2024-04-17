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В Симферополе построят еще один детский сад за 230 миллионов
В Симферополе построят еще один детский сад за 230 миллионов - РИА Новости Крым, 17.04.2024
В Симферополе построят еще один детский сад за 230 миллионов
В симферопольском микрорайоне Новониколаевский ведется строительство детсада-яслей на 120 мест. Как сообщает пресс-служба Минстроя Крыма, стоимость реализации... РИА Новости Крым, 17.04.2024
2024-04-17T08:46
2024-04-17T08:46
2024-04-17T08:46
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 апр - РИА Новости Крым. В симферопольском микрорайоне Новониколаевский ведется строительство детсада-яслей на 120 мест. Как сообщает пресс-служба Минстроя Крыма, стоимость реализации проекта превышает 231 миллион рублей.В здании нового детсада оборудуют группы со спальными и игровыми комнатами, актовый и спортивный залы, пищеблок, медкабинет и помещение охраны."Объем финансирования строительства в соответствии с инвестиционным паспортом составляет 231,2 млн рублей. Завершение строительно-монтажных работ запланировано на декабрь 2026 года", – уточняется в сообщении.Председатель Совета министров Крыма Юрий Гоцанюк ранее в интервью РИА Новости Крым заявил, что в республике за 10 лет после воссоединения с Россией построены 153 детских сада, из них 24 возведены только в прошлом году. Он подчеркнул, что в Крыму сегодня практически нет проблем с местами в детских садах для детей от 3 до 7 лет и до 3 лет.Читайте также на РИА Новости Крым:Под Симферополем открыли новый детский сад на 160 местБолее 800 школ и садов Крыма попали в программу капремонта за 10 летВ России разработают программу капремонта зданий дошкольных организаций
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детский сад, новости крыма, крым, дети, министерство строительства и архитектуры крыма (минстрой рк), строительство, общество, симферополь
В Симферополе построят еще один детский сад за 230 миллионов
Минстрой Крыма: в симферопольском микрорайоне Новониколаевский строят детский сад