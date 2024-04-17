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В Симферополе построят еще один детский сад за 230 миллионов - РИА Новости Крым, 17.04.2024
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В Симферополе построят еще один детский сад за 230 миллионов
В Симферополе построят еще один детский сад за 230 миллионов - РИА Новости Крым, 17.04.2024
В Симферополе построят еще один детский сад за 230 миллионов
В симферопольском микрорайоне Новониколаевский ведется строительство детсада-яслей на 120 мест. Как сообщает пресс-служба Минстроя Крыма, стоимость реализации... РИА Новости Крым, 17.04.2024
2024-04-17T08:46
2024-04-17T08:46
детский сад
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дети
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строительство
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симферополь
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 апр - РИА Новости Крым. В симферопольском микрорайоне Новониколаевский ведется строительство детсада-яслей на 120 мест. Как сообщает пресс-служба Минстроя Крыма, стоимость реализации проекта превышает 231 миллион рублей.В здании нового детсада оборудуют группы со спальными и игровыми комнатами, актовый и спортивный залы, пищеблок, медкабинет и помещение охраны."Объем финансирования строительства в соответствии с инвестиционным паспортом составляет 231,2 млн рублей. Завершение строительно-монтажных работ запланировано на декабрь 2026 года", – уточняется в сообщении.Председатель Совета министров Крыма Юрий Гоцанюк ранее в интервью РИА Новости Крым заявил, что в республике за 10 лет после воссоединения с Россией построены 153 детских сада, из них 24 возведены только в прошлом году. Он подчеркнул, что в Крыму сегодня практически нет проблем с местами в детских садах для детей от 3 до 7 лет и до 3 лет.Читайте также на РИА Новости Крым:Под Симферополем открыли новый детский сад на 160 местБолее 800 школ и садов Крыма попали в программу капремонта за 10 летВ России разработают программу капремонта зданий дошкольных организаций
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РИА Новости Крым
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детский сад, новости крыма, крым, дети, министерство строительства и архитектуры крыма (минстрой рк), строительство, общество, симферополь
В Симферополе построят еще один детский сад за 230 миллионов

Минстрой Крыма: в симферопольском микрорайоне Новониколаевский строят детский сад

08:46 17.04.2024
 
© Минстрой КрымаВ Симферополе построят еще один новый детский сад за 230 миллионов
В Симферополе построят еще один новый детский сад за 230 миллионов
© Минстрой Крыма
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 апр - РИА Новости Крым. В симферопольском микрорайоне Новониколаевский ведется строительство детсада-яслей на 120 мест. Как сообщает пресс-служба Минстроя Крыма, стоимость реализации проекта превышает 231 миллион рублей.

"В настоящее время специалисты подрядной организации выполняют бетонирование стен подвала, армирование вертикальных конструкций, вынос существующих инженерных сетей за границы участка. Строительная готовность объекта составляет 10%", – сказано в сообщении профильного министерства.

В здании нового детсада оборудуют группы со спальными и игровыми комнатами, актовый и спортивный залы, пищеблок, медкабинет и помещение охраны.
"Объем финансирования строительства в соответствии с инвестиционным паспортом составляет 231,2 млн рублей. Завершение строительно-монтажных работ запланировано на декабрь 2026 года", – уточняется в сообщении.
Председатель Совета министров Крыма Юрий Гоцанюк ранее в интервью РИА Новости Крым заявил, что в республике за 10 лет после воссоединения с Россией построены 153 детских сада, из них 24 возведены только в прошлом году. Он подчеркнул, что в Крыму сегодня практически нет проблем с местами в детских садах для детей от 3 до 7 лет и до 3 лет.
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Детский садНовости КрымаКрымдетиМинистерство строительства и архитектуры Крыма (Минстрой РК)СтроительствоОбществоСимферополь
 
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