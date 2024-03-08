Когда в школах Крыма упразднят вторую смену – власти
В школах Крыма полностью упразднят вторую смену к 2030 году – правительство
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 мар – РИА Новости Крым. В Крыму до 2030 года планируется построить более 20 новых школ, что позволит полностью уйти от второй смены для школьников. Об этом в интервью РИА Новости Крым сообщил председатель Совета министров республики Юрий Гоцанюк.
"В рамках действующей программы до 2027 года планируется построить 12 школ. Они сейчас строятся, некоторые из них находятся в высокой степени готовности. Мы подали предложения о строительстве еще 10 школ до 2030 года. Таким образом, мы полностью ликвидируем вторую смену в школах", - сказал он.
По словам Гоцанюка, за период нахождения Крыма в составе России построены 10 школ на 6800 мест.
Он также подчеркнул, что на сегодняшний день в Крыму практически полностью отсутствует очередь в детские сады.
"У нас сегодня практически нет проблем с местами в детских садах для детей от 3 до 7 лет и до 3 лет. За эти 10 лет построено 153 детских сада. Только в прошлом году мы построили 24 детских садика, часть из них мы сейчас сдаем в эксплуатацию", - уточнил премьер-министр республики.
Глава Крыма Сергей Аксенов ранее сообщил, что за 10 лет более 800 образовательных учреждений Крыма попали в программу капремонта.
Кроме того, в 2024–2027 годах в Крыму будут построены школы в Бахчисарае, Евпатории, Керчи, Судаке, Феодосии, Симферополе, Симферопольском и Ленинском районах.
Читайте также на РИА Новости Крым: