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Когда в школах Крыма упразднят вторую смену – власти - РИА Новости Крым, 08.03.2024
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Когда в школах Крыма упразднят вторую смену – власти
Когда в школах Крыма упразднят вторую смену – власти - РИА Новости Крым, 08.03.2024
Когда в школах Крыма упразднят вторую смену – власти
В Крыму до 2030 года планируется построить более 20 новых школ, что позволит полностью уйти от второй смены для школьников. Об этом в интервью РИА Новости Крым... РИА Новости Крым, 08.03.2024
2024-03-08T07:39
2024-03-08T07:39
юрий гоцанюк
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образование в крыму и севастополе
школа
детский сад
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общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 мар – РИА Новости Крым. В Крыму до 2030 года планируется построить более 20 новых школ, что позволит полностью уйти от второй смены для школьников. Об этом в интервью РИА Новости Крым сообщил председатель Совета министров республики Юрий Гоцанюк.По словам Гоцанюка, за период нахождения Крыма в составе России построены 10 школ на 6800 мест.Он также подчеркнул, что на сегодняшний день в Крыму практически полностью отсутствует очередь в детские сады.Глава Крыма Сергей Аксенов ранее сообщил, что за 10 лет более 800 образовательных учреждений Крыма попали в программу капремонта.Кроме того, в 2024–2027 годах в Крыму будут построены школы в Бахчисарае, Евпатории, Керчи, Судаке, Феодосии, Симферополе, Симферопольском и Ленинском районах.Читайте также на РИА Новости Крым:В Симферополе строят центр для обучения детей военным профессиямПочти сетчатка глаза: в школах Крыма тестируют систему сканирования лицКрымские школы обеспечены системами охраны на 80% - минобраз РК
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РИА Новости Крым
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юрий гоцанюк, крым, образование в крыму и севастополе, школа, детский сад, дети, общество, новости крыма
Когда в школах Крыма упразднят вторую смену – власти

В школах Крыма полностью упразднят вторую смену к 2030 году – правительство

07:39 08.03.2024
 
© РИА Новости . Александр Викулов / Перейти в фотобанкШкола
Школа - РИА Новости, 1920, 08.03.2024
© РИА Новости . Александр Викулов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 мар – РИА Новости Крым. В Крыму до 2030 года планируется построить более 20 новых школ, что позволит полностью уйти от второй смены для школьников. Об этом в интервью РИА Новости Крым сообщил председатель Совета министров республики Юрий Гоцанюк.
"В рамках действующей программы до 2027 года планируется построить 12 школ. Они сейчас строятся, некоторые из них находятся в высокой степени готовности. Мы подали предложения о строительстве еще 10 школ до 2030 года. Таким образом, мы полностью ликвидируем вторую смену в школах", - сказал он.
По словам Гоцанюка, за период нахождения Крыма в составе России построены 10 школ на 6800 мест.
Он также подчеркнул, что на сегодняшний день в Крыму практически полностью отсутствует очередь в детские сады.
"У нас сегодня практически нет проблем с местами в детских садах для детей от 3 до 7 лет и до 3 лет. За эти 10 лет построено 153 детских сада. Только в прошлом году мы построили 24 детских садика, часть из них мы сейчас сдаем в эксплуатацию", - уточнил премьер-министр республики.
Глава Крыма Сергей Аксенов ранее сообщил, что за 10 лет более 800 образовательных учреждений Крыма попали в программу капремонта.
Кроме того, в 2024–2027 годах в Крыму будут построены школы в Бахчисарае, Евпатории, Керчи, Судаке, Феодосии, Симферополе, Симферопольском и Ленинском районах.
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Эксклюзивы РИА Новости КрымЮрий ГоцанюкКрымОбразование в Крыму и СевастополеШколаДетский саддетиОбществоНовости Крыма
 
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