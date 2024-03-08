https://crimea.ria.ru/20240308/kogda-v-shkolakh-kryma-uprazdnyat-vtoruyu-smenu--vlasti-1135497185.html

Когда в школах Крыма упразднят вторую смену – власти

Когда в школах Крыма упразднят вторую смену – власти - РИА Новости Крым, 08.03.2024

Когда в школах Крыма упразднят вторую смену – власти

В Крыму до 2030 года планируется построить более 20 новых школ, что позволит полностью уйти от второй смены для школьников. Об этом в интервью РИА Новости Крым... РИА Новости Крым, 08.03.2024

2024-03-08T07:39

2024-03-08T07:39

2024-03-08T07:39

юрий гоцанюк

эксклюзивы риа новости крым

крым

образование в крыму и севастополе

школа

детский сад

дети

общество

новости крыма

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110117/13/1101171347_0:0:2400:1350_1920x0_80_0_0_971fd88ead0cae6a72d003847a9f3848.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 мар – РИА Новости Крым. В Крыму до 2030 года планируется построить более 20 новых школ, что позволит полностью уйти от второй смены для школьников. Об этом в интервью РИА Новости Крым сообщил председатель Совета министров республики Юрий Гоцанюк.По словам Гоцанюка, за период нахождения Крыма в составе России построены 10 школ на 6800 мест.Он также подчеркнул, что на сегодняшний день в Крыму практически полностью отсутствует очередь в детские сады.Глава Крыма Сергей Аксенов ранее сообщил, что за 10 лет более 800 образовательных учреждений Крыма попали в программу капремонта.Кроме того, в 2024–2027 годах в Крыму будут построены школы в Бахчисарае, Евпатории, Керчи, Судаке, Феодосии, Симферополе, Симферопольском и Ленинском районах.Читайте также на РИА Новости Крым:В Симферополе строят центр для обучения детей военным профессиямПочти сетчатка глаза: в школах Крыма тестируют систему сканирования лицКрымские школы обеспечены системами охраны на 80% - минобраз РК

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

юрий гоцанюк, крым, образование в крыму и севастополе, школа, детский сад, дети, общество, новости крыма