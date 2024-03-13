https://crimea.ria.ru/20240313/pod-simferopolem-otkryli-novyy-detskiy-sad-na-160-mest-1135610346.html

Под Симферополем открыли новый детский сад на 160 мест

Под Симферополем открыли новый детский сад на 160 мест - РИА Новости Крым, 13.03.2024

Под Симферополем открыли новый детский сад на 160 мест

В селе Трехпрудное Симферопольского района Крыма открылся новый детский сад на 160 мест, построенный в рамках реализации мероприятий федеральной адресной... РИА Новости Крым, 13.03.2024

2024-03-13T10:42

2024-03-13T10:42

2024-03-13T10:42

сергей аксенов

образование в крыму и севастополе

детский сад

новости крыма

симферопольский район

крым

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/03/0d/1135610501_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_de17049d53361e49c4e00f7e05356cd6.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мар – РИА Новости Крым. В селе Трехпрудное Симферопольского района Крыма открылся новый детский сад на 160 мест, построенный в рамках реализации мероприятий федеральной адресной инвестиционной программы. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.Также в дошкольном учреждении установлены пандусы, лифт, тактильные указатели и индикаторы для незрячих и слабовидящих детей, а на прилегающей территории расположены спортивные и игровые площадки, поле для мини-футбола.Глава республики отметил, что полный охват ребят дошкольным образованием является одной из приоритетных задач органов власти. При поддержке президента РФ в Крыму продолжается работа по строительству новых дошкольных учреждений.Председатель Совета министров Крыма Юрий Гоцанюк ранее в интервью РИА Новости Крым заявил, что в республике за 10 лет после воссоединения с Россией построены 153 детских сада, из них 24 возведены только в прошлом году. Он подчеркнул, что в Крыму сегодня практически нет проблем с местами в детских садах для детей от 3 до 7 лет и до 3 лет.Читайте также на РИА Новости Крым:Федеральный детский реабилитационный центр в Евпатории сдадут в 2024 годуБолее 800 школ и садов Крыма попали в программу капремонта за 10 летВ России разработают программу капремонта зданий дошкольных организаций

симферопольский район

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей аксенов, образование в крыму и севастополе, детский сад, новости крыма, симферопольский район, крым