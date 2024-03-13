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Под Симферополем открыли новый детский сад на 160 мест - РИА Новости Крым, 13.03.2024
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Под Симферополем открыли новый детский сад на 160 мест
Под Симферополем открыли новый детский сад на 160 мест - РИА Новости Крым, 13.03.2024
Под Симферополем открыли новый детский сад на 160 мест
В селе Трехпрудное Симферопольского района Крыма открылся новый детский сад на 160 мест, построенный в рамках реализации мероприятий федеральной адресной... РИА Новости Крым, 13.03.2024
2024-03-13T10:42
2024-03-13T10:42
сергей аксенов
образование в крыму и севастополе
детский сад
новости крыма
симферопольский район
крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мар – РИА Новости Крым. В селе Трехпрудное Симферопольского района Крыма открылся новый детский сад на 160 мест, построенный в рамках реализации мероприятий федеральной адресной инвестиционной программы. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.Также в дошкольном учреждении установлены пандусы, лифт, тактильные указатели и индикаторы для незрячих и слабовидящих детей, а на прилегающей территории расположены спортивные и игровые площадки, поле для мини-футбола.Глава республики отметил, что полный охват ребят дошкольным образованием является одной из приоритетных задач органов власти. При поддержке президента РФ в Крыму продолжается работа по строительству новых дошкольных учреждений.Председатель Совета министров Крыма Юрий Гоцанюк ранее в интервью РИА Новости Крым заявил, что в республике за 10 лет после воссоединения с Россией построены 153 детских сада, из них 24 возведены только в прошлом году. Он подчеркнул, что в Крыму сегодня практически нет проблем с местами в детских садах для детей от 3 до 7 лет и до 3 лет.Читайте также на РИА Новости Крым:Федеральный детский реабилитационный центр в Евпатории сдадут в 2024 годуБолее 800 школ и садов Крыма попали в программу капремонта за 10 летВ России разработают программу капремонта зданий дошкольных организаций
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сергей аксенов, образование в крыму и севастополе, детский сад, новости крыма, симферопольский район, крым
Под Симферополем открыли новый детский сад на 160 мест

В Симферопольском районе Крыма открыли новый детский сад на 160 мест – Аксенов

10:42 13.03.2024
 
© Соцсети главы РК Сергея АксеноваВ селе Трехпрудное Симферопольского района открылся новый детский сад на 160 мест
В селе Трехпрудное Симферопольского района открылся новый детский сад на 160 мест
© Соцсети главы РК Сергея Аксенова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мар – РИА Новости Крым. В селе Трехпрудное Симферопольского района Крыма открылся новый детский сад на 160 мест, построенный в рамках реализации мероприятий федеральной адресной инвестиционной программы. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.
"Дошкольное учреждение оборудовано всем необходимым для комфортного пребывания детей Симферопольского района: выделены образовательные зоны c дидактическими пособиями, играми, имеются проекторы и ноутбуки, есть сенсорная комната, спортивный и музыкальный залы", – написал Аксенов в своем Telegram-канале.
Также в дошкольном учреждении установлены пандусы, лифт, тактильные указатели и индикаторы для незрячих и слабовидящих детей, а на прилегающей территории расположены спортивные и игровые площадки, поле для мини-футбола.
© Соцсети главы РК Сергея АксеноваВ селе Трехпрудное Симферопольского района открылся новый детский сад на 160 мест
В селе Трехпрудное Симферопольского района открылся новый детский сад на 160 мест
© Соцсети главы РК Сергея Аксенова
В селе Трехпрудное Симферопольского района открылся новый детский сад на 160 мест
Глава республики отметил, что полный охват ребят дошкольным образованием является одной из приоритетных задач органов власти. При поддержке президента РФ в Крыму продолжается работа по строительству новых дошкольных учреждений.
Председатель Совета министров Крыма Юрий Гоцанюк ранее в интервью РИА Новости Крым заявил, что в республике за 10 лет после воссоединения с Россией построены 153 детских сада, из них 24 возведены только в прошлом году. Он подчеркнул, что в Крыму сегодня практически нет проблем с местами в детских садах для детей от 3 до 7 лет и до 3 лет.
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Сергей АксеновОбразование в Крыму и СевастополеДетский садНовости КрымаСимферопольский районКрым
 
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