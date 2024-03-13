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Под Симферополем открыли новый детский сад на 160 мест
Под Симферополем открыли новый детский сад на 160 мест - РИА Новости Крым, 13.03.2024
Под Симферополем открыли новый детский сад на 160 мест
В селе Трехпрудное Симферопольского района Крыма открылся новый детский сад на 160 мест, построенный в рамках реализации мероприятий федеральной адресной... РИА Новости Крым, 13.03.2024
2024-03-13T10:42
2024-03-13T10:42
2024-03-13T10:42
сергей аксенов
образование в крыму и севастополе
детский сад
новости крыма
симферопольский район
крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мар – РИА Новости Крым. В селе Трехпрудное Симферопольского района Крыма открылся новый детский сад на 160 мест, построенный в рамках реализации мероприятий федеральной адресной инвестиционной программы. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.Также в дошкольном учреждении установлены пандусы, лифт, тактильные указатели и индикаторы для незрячих и слабовидящих детей, а на прилегающей территории расположены спортивные и игровые площадки, поле для мини-футбола.Глава республики отметил, что полный охват ребят дошкольным образованием является одной из приоритетных задач органов власти. При поддержке президента РФ в Крыму продолжается работа по строительству новых дошкольных учреждений.Председатель Совета министров Крыма Юрий Гоцанюк ранее в интервью РИА Новости Крым заявил, что в республике за 10 лет после воссоединения с Россией построены 153 детских сада, из них 24 возведены только в прошлом году. Он подчеркнул, что в Крыму сегодня практически нет проблем с местами в детских садах для детей от 3 до 7 лет и до 3 лет.Читайте также на РИА Новости Крым:Федеральный детский реабилитационный центр в Евпатории сдадут в 2024 годуБолее 800 школ и садов Крыма попали в программу капремонта за 10 летВ России разработают программу капремонта зданий дошкольных организаций
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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сергей аксенов, образование в крыму и севастополе, детский сад, новости крыма, симферопольский район, крым
Под Симферополем открыли новый детский сад на 160 мест
В Симферопольском районе Крыма открыли новый детский сад на 160 мест – Аксенов
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мар – РИА Новости Крым. В селе Трехпрудное Симферопольского района Крыма открылся новый детский сад на 160 мест, построенный в рамках реализации мероприятий федеральной адресной инвестиционной программы. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.
"Дошкольное учреждение оборудовано всем необходимым для комфортного пребывания детей Симферопольского района: выделены образовательные зоны c дидактическими пособиями, играми, имеются проекторы и ноутбуки, есть сенсорная комната, спортивный и музыкальный залы", – написал Аксенов в своем Telegram-канале.
Также в дошкольном учреждении установлены пандусы, лифт, тактильные указатели и индикаторы для незрячих и слабовидящих детей, а на прилегающей территории расположены спортивные и игровые площадки, поле для мини-футбола.
Глава республики отметил, что полный охват ребят дошкольным образованием является одной из приоритетных задач органов власти. При поддержке президента РФ в Крыму продолжается работа по строительству новых дошкольных учреждений.
Председатель Совета министров Крыма Юрий Гоцанюк ранее в интервью РИА Новости Крым заявил
, что в республике за 10 лет после воссоединения с Россией построены 153 детских сада, из них 24 возведены только в прошлом году. Он подчеркнул, что в Крыму сегодня практически нет проблем с местами в детских садах для детей от 3 до 7 лет и до 3 лет.
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