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Федеральный детский реабилитационный центр в Евпатории сдадут в 2024 году - РИА Новости Крым, 28.02.2024
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Федеральный детский реабилитационный центр в Евпатории сдадут в 2024 году
Федеральный детский реабилитационный центр в Евпатории сдадут в 2024 году - РИА Новости Крым, 28.02.2024
Федеральный детский реабилитационный центр в Евпатории сдадут в 2024 году
Реабилитационный центр мирового уровня в Евпатории планируют сдать в этом году. Об этом заявил глава Крыма Сергей Аксенов. РИА Новости Крым, 28.02.2024
2024-02-28T16:43
2024-02-28T16:45
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 фев - РИА Новости Крым. Реабилитационный центр мирового уровня в Евпатории планируют сдать в этом году. Об этом заявил глава Крыма Сергей Аксенов.Глава республики напомнил, что центр строится на месте грязелечебницы "Мойнаки" по поручению президента, и отметил системную работу подрядчиков.Многопрофильный центр предназначен для детей с заболеваниями нервной системы, опорно-двигательного аппарата и соматическими заболеваниями. Он создается как "умная клиника": для реабилитации будут использоваться инновационные методы.Страт строительству центра был дан в июне 2023 года. Глава Крыма тогда отметил, что Евпаторийский регион обладает уникальными климатическими характеристиками, что делает его идеальным местом для детского круглогодичного курорта.Содействие в реализации значимого для республики проекта оказано президентом и правительством РФ. Стоимость работ оценена в 12 млрд рублей, которые выделены из федерального бюджета.В октябре 2023 года ход строительства Федерального детского реабилитационного центра в Евпатории оценил вице-премьер Марат Хуснуллин. Он отметил, что строители завершили строительно-монтажные работы в административном корпусе.Объект включен в комплексную госпрограмму "Строительство" под кураторством Минстроя РФ.Читайте также на РИА Новости Крым:В Евпатории отремонтировали реабилитационный центр для детей-инвалидовКогда построят новый медцентр в Феодосии и как изменился проектНа новый медицинский центр в Ялте выделят 15 млрд рублей
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здравоохранение в крыму и севастополе, здравоохранение в россии, евпатория, сергей аксенов, марат хуснуллин, крым, новости крыма, правительство россии
Федеральный детский реабилитационный центр в Евпатории сдадут в 2024 году

Федеральный детский реабилитационный центр мирового уровня в Евпатории сдадут в этом году

16:43 28.02.2024 (обновлено: 16:45 28.02.2024)
 
© ТГ-канал Сергея АксеноваСтроительство Федерального детского реабилитационного центра в Евпатории
Строительство Федерального детского реабилитационного центра в Евпатории
© ТГ-канал Сергея Аксенова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 фев - РИА Новости Крым. Реабилитационный центр мирового уровня в Евпатории планируют сдать в этом году. Об этом заявил глава Крыма Сергей Аксенов.
"Осмотрел территорию Федерального детского реабилитационного центра, где в административном корпусе завершаются строительно-монтажные работы. Уверен, это будет реабилитационный центр мирового уровня. Сдача объекта запланирована в этом году", - написал Сергей Аксенов в своем Telegram-канале.
Глава республики напомнил, что центр строится на месте грязелечебницы "Мойнаки" по поручению президента, и отметил системную работу подрядчиков.
Многопрофильный центр предназначен для детей с заболеваниями нервной системы, опорно-двигательного аппарата и соматическими заболеваниями. Он создается как "умная клиника": для реабилитации будут использоваться инновационные методы.
Страт строительству центра был дан в июне 2023 года. Глава Крыма тогда отметил, что Евпаторийский регион обладает уникальными климатическими характеристиками, что делает его идеальным местом для детского круглогодичного курорта.
Содействие в реализации значимого для республики проекта оказано президентом и правительством РФ. Стоимость работ оценена в 12 млрд рублей, которые выделены из федерального бюджета.
В октябре 2023 года ход строительства Федерального детского реабилитационного центра в Евпатории оценил вице-премьер Марат Хуснуллин. Он отметил, что строители завершили строительно-монтажные работы в административном корпусе.
© ТГ-канал Сергея АксеноваЗдание реабилитационного центра в Евпатории
Здание реабилитационного центра в Евпатории
© ТГ-канал Сергея Аксенова
Здание реабилитационного центра в Евпатории
"Здание общей площадью около двух тысяч квадратных метров было построено в конце XIX века, и перед специалистами стояла задача по его реставрации и приспособлению для современного использования", - пояснил Хуснуллин.
Объект включен в комплексную госпрограмму "Строительство" под кураторством Минстроя РФ.
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Здравоохранение в Крыму и СевастополеЗдравоохранение в РоссииЕвпаторияСергей АксеновМарат ХуснуллинКрымНовости КрымаПравительство России
 
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