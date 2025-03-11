https://crimea.ria.ru/20250311/istinnye-patrioty-rossii-sevastopol-prostilsya-s-geroyami-spetsoperatsii-1144836219.html

Истинные патриоты России: Севастополь простился с героями спецоперации

Истинные патриоты России: Севастополь простился с героями спецоперации - РИА Новости Крым, 11.03.2025

Истинные патриоты России: Севастополь простился с героями спецоперации

Севастополь простился с двумя погибшими героями спецоперации Олегом Харутой и Дмитрием Гнилозубовым. Об этом сообщил во вторник губернатор города Михаил... РИА Новости Крым, 11.03.2025

2025-03-11T19:31

2025-03-11T19:31

2025-03-11T19:31

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мар - РИА Новости Крым. Севастополь простился с двумя погибшими героями спецоперации Олегом Харутой и Дмитрием Гнилозубовым. Об этом сообщил во вторник губернатор города Михаил Развожаев.Олег Харута родился и вырос в Севастополе, работал учителем физкультуры, проводил детские тренировки по футболу и шахматам. Был убежденным патриотом России и родного Севастополя, гордился своими героическими предками: прадедом, погибшим в боях за Сталинград, дедом – участником Великой Отечественной войны и бабушкой, прошедшей через фашистские лагеря. В зону СВО отправился, заключив контракт в Минобороны. Погиб при освобождении Курской области.Дмитрий Гнилозубов – уроженец Симферополя. Работал строителем, в 2012 году переехал в Севастополь и продолжил трудиться в этой же сфере. После начала спецоперации также не смог оставаться в стороне, заключил контракт с Минобороны России и был направлен в одно из мотострелковых подразделений. В боях проявил мужество и отвагу, погиб при освобождении Донецкой Народной Республики.

севастополь

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, михаил развожаев, новости севастополя, новости сво, герои сво, память, утраты