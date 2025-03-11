https://crimea.ria.ru/20250311/istinnye-patrioty-rossii-sevastopol-prostilsya-s-geroyami-spetsoperatsii-1144836219.html
Истинные патриоты России: Севастополь простился с героями спецоперации
Истинные патриоты России: Севастополь простился с героями спецоперации - РИА Новости Крым, 11.03.2025
Истинные патриоты России: Севастополь простился с героями спецоперации
Севастополь простился с двумя погибшими героями спецоперации Олегом Харутой и Дмитрием Гнилозубовым. Об этом сообщил во вторник губернатор города Михаил... РИА Новости Крым, 11.03.2025
2025-03-11T19:31
2025-03-11T19:31
2025-03-11T19:31
севастополь
михаил развожаев
новости севастополя
новости сво
герои сво
память
утраты
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110835/19/1108351947_0:33:960:573_1920x0_80_0_0_c9e93693354360bb731a51cf1e7a38eb.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мар - РИА Новости Крым. Севастополь простился с двумя погибшими героями спецоперации Олегом Харутой и Дмитрием Гнилозубовым. Об этом сообщил во вторник губернатор города Михаил Развожаев.Олег Харута родился и вырос в Севастополе, работал учителем физкультуры, проводил детские тренировки по футболу и шахматам. Был убежденным патриотом России и родного Севастополя, гордился своими героическими предками: прадедом, погибшим в боях за Сталинград, дедом – участником Великой Отечественной войны и бабушкой, прошедшей через фашистские лагеря. В зону СВО отправился, заключив контракт в Минобороны. Погиб при освобождении Курской области.Дмитрий Гнилозубов – уроженец Симферополя. Работал строителем, в 2012 году переехал в Севастополь и продолжил трудиться в этой же сфере. После начала спецоперации также не смог оставаться в стороне, заключил контракт с Минобороны России и был направлен в одно из мотострелковых подразделений. В боях проявил мужество и отвагу, погиб при освобождении Донецкой Народной Республики.
севастополь
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110835/19/1108351947_77:0:884:605_1920x0_80_0_0_2034f767d4088dceb02cf47153bc6ecb.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
севастополь, михаил развожаев, новости севастополя, новости сво, герои сво, память, утраты
Истинные патриоты России: Севастополь простился с героями спецоперации
Севастополь простился с героями спецоперации Олегом Харутой и Дмитрием Гнилозубовым
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мар - РИА Новости Крым. Севастополь простился с двумя погибшими героями спецоперации Олегом Харутой и Дмитрием Гнилозубовым. Об этом сообщил во вторник губернатор города Михаил Развожаев.
"Сегодня проводили в последний путь гвардии рядового, наводчика стрелкового отделения Олега Николаевича Харуту и рядового, наводчика Дмитрия Дмитриевича Гнилозубова", – сказано в сообщении.
Олег Харута родился и вырос в Севастополе, работал учителем физкультуры, проводил детские тренировки по футболу и шахматам. Был убежденным патриотом России и родного Севастополя, гордился своими героическими предками: прадедом, погибшим в боях за Сталинград, дедом – участником Великой Отечественной войны и бабушкой, прошедшей через фашистские лагеря. В зону СВО отправился, заключив контракт в Минобороны. Погиб при освобождении Курской области.
Дмитрий Гнилозубов – уроженец Симферополя. Работал строителем, в 2012 году переехал в Севастополь и продолжил трудиться в этой же сфере. После начала спецоперации также не смог оставаться в стороне, заключил контракт с Минобороны России и был направлен в одно из мотострелковых подразделений. В боях проявил мужество и отвагу, погиб при освобождении Донецкой Народной Республики.