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Истинные патриоты России: Севастополь простился с героями спецоперации - РИА Новости Крым, 11.03.2025
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Истинные патриоты России: Севастополь простился с героями спецоперации
Истинные патриоты России: Севастополь простился с героями спецоперации - РИА Новости Крым, 11.03.2025
Истинные патриоты России: Севастополь простился с героями спецоперации
Севастополь простился с двумя погибшими героями спецоперации Олегом Харутой и Дмитрием Гнилозубовым. Об этом сообщил во вторник губернатор города Михаил... РИА Новости Крым, 11.03.2025
2025-03-11T19:31
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севастополь
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мар - РИА Новости Крым. Севастополь простился с двумя погибшими героями спецоперации Олегом Харутой и Дмитрием Гнилозубовым. Об этом сообщил во вторник губернатор города Михаил Развожаев.Олег Харута родился и вырос в Севастополе, работал учителем физкультуры, проводил детские тренировки по футболу и шахматам. Был убежденным патриотом России и родного Севастополя, гордился своими героическими предками: прадедом, погибшим в боях за Сталинград, дедом – участником Великой Отечественной войны и бабушкой, прошедшей через фашистские лагеря. В зону СВО отправился, заключив контракт в Минобороны. Погиб при освобождении Курской области.Дмитрий Гнилозубов – уроженец Симферополя. Работал строителем, в 2012 году переехал в Севастополь и продолжил трудиться в этой же сфере. После начала спецоперации также не смог оставаться в стороне, заключил контракт с Минобороны России и был направлен в одно из мотострелковых подразделений. В боях проявил мужество и отвагу, погиб при освобождении Донецкой Народной Республики.
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РИА Новости Крым
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севастополь, михаил развожаев, новости севастополя, новости сво, герои сво, память, утраты
Истинные патриоты России: Севастополь простился с героями спецоперации

Севастополь простился с героями спецоперации Олегом Харутой и Дмитрием Гнилозубовым

19:31 11.03.2025
 
© Фото: пресс-служба главы КрымаГвоздики
Гвоздики
© Фото: пресс-служба главы Крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мар - РИА Новости Крым. Севастополь простился с двумя погибшими героями спецоперации Олегом Харутой и Дмитрием Гнилозубовым. Об этом сообщил во вторник губернатор города Михаил Развожаев.
"Сегодня проводили в последний путь гвардии рядового, наводчика стрелкового отделения Олега Николаевича Харуту и рядового, наводчика Дмитрия Дмитриевича Гнилозубова", – сказано в сообщении.
Олег Харута родился и вырос в Севастополе, работал учителем физкультуры, проводил детские тренировки по футболу и шахматам. Был убежденным патриотом России и родного Севастополя, гордился своими героическими предками: прадедом, погибшим в боях за Сталинград, дедом – участником Великой Отечественной войны и бабушкой, прошедшей через фашистские лагеря. В зону СВО отправился, заключив контракт в Минобороны. Погиб при освобождении Курской области.
© Telegram Михаил РазвожаевОлег Харута
Олег Харута
© Telegram Михаил Развожаев
Олег Харута
Дмитрий Гнилозубов – уроженец Симферополя. Работал строителем, в 2012 году переехал в Севастополь и продолжил трудиться в этой же сфере. После начала спецоперации также не смог оставаться в стороне, заключил контракт с Минобороны России и был направлен в одно из мотострелковых подразделений. В боях проявил мужество и отвагу, погиб при освобождении Донецкой Народной Республики.
© Telegram Михаил РазвожаевДмитрий Гнилозубов
Дмитрий Гнилозубов
© Telegram Михаил Развожаев
Дмитрий Гнилозубов
СевастопольМихаил РазвожаевНовости СевастополяНовости СВОГерои СВОПамятьУтраты
 
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