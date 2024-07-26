https://crimea.ria.ru/20240726/v-sevastopole-vydelili-dengi-na-kompensatsiyu-postradavshim-pri-atake-vsu-1139151659.html

В Севастополе выделили деньги на компенсацию пострадавшим при атаке ВСУ

В Севастополе выделили деньги на компенсацию пострадавшим при атаке ВСУ - РИА Новости Крым, 26.07.2024

В Севастополе выделили деньги на компенсацию пострадавшим при атаке ВСУ

Правительство Севастополя выделило 400 тысяч рублей на единовременную выплату еще двум тяжело раненным жителям в результате ракетной атаки ВСУ на городские... РИА Новости Крым, 26.07.2024

2024-07-26T16:50

2024-07-26T16:50

2024-07-26T16:50

севастополь

правительство севастополя

михаил развожаев

атака всу на севастополь 23 июня 2024 года

компенсация ущерба

выплаты и компенсации

общество

новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июл - РИА Новости Крым. Правительство Севастополя выделило 400 тысяч рублей на единовременную выплату еще двум тяжело раненным жителям в результате ракетной атаки ВСУ на городские пляжи в июне 2024 года. Кроме того, компенсации получат граждане, у которых пострадало имущество. Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор Михаил Развожаев.В ходе заседания члены правительства также приняли постановление, согласно которому все операторы пляжей обязаны подключить системы видеонаблюдения к аппаратно-программному комплексу "Безопасный город"."Это даст полиции и МЧС возможность оперативно получать необходимые данные — если возникнет такая необходимость", - объяснил Развожаев.Кроме того, был изменен порядок предоставления пособий на ремонт жилья детям-сиротам. Теперь их смогут получить те сироты, которые владеют недвижимостью в долевом размере. Сейчас в Севастополе проживают 102 таких ребенка. Террористический удар по Севастополю был совершен ВСУ в воскресенье, 23 июня, в 12.15 по московскому времени. Город атаковали пятью американскими оперативно-тактическими ракетами ATACMS, снаряженными кассетными боевыми частями. Российская ПВО перехватила четыре, уничтоженная в воздухе пятая ракета разорвалась, что привело к многочисленным жертвам среди мирных жителей. Погибли четверо, в том числе двое детей. Ранения получили153 человека, более половины были госпитализированы. 22 из них, включая 12 несовершеннолетних, спецборт МЧС доставил в клиники Москвы.В Севастополе выписали из больниц всех пострадавших в результате ракетного удара ВСУ по пляжу в Учкуевке. При этом в московских клиниках остаются еще четыре ребенка в состоянии средней степени тяжести.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе установят 300 бетонных укрытий на остановкахУсиление безопасности – пляжи в Севастополе будут охранять казаки"Бабуля, я не умру?": истории раненных при атаке на Учкуевку детей

https://crimea.ria.ru/20240716/plyazh-turisty-i-ukrytiya-kak-oborudovali-uchkuevku-na-sluchay-atak-vsu-1138885610.html

севастополь

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