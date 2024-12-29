https://crimea.ria.ru/20241229/tela-120-pogibshikh-obnaruzhili-na-meste-katastrofy-v-yuzhnoy-koree-1143004066.html

Тела 120 погибших обнаружили на месте катастрофы в Южной Корее

Тела 120 погибших обнаружили на месте катастрофы в Южной Корее - РИА Новости Крым, 29.12.2024

Тела 120 погибших обнаружили на месте катастрофы в Южной Корее

Число погибших при крушении самолета в Южной Корее выросло до 120 человек. Южнокорейский уезд Муан после авиакатастрофы объявлен зоной особого бедствия, пишет... РИА Новости Крым, 29.12.2024

2024-12-29T09:16

2024-12-29T09:16

2024-12-29T09:27

южная корея

авиакатастрофа

происшествия

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новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 дек - РИА Новости Крым. Число погибших при крушении самолета в Южной Корее выросло до 120 человек. Южнокорейский уезд Муан после авиакатастрофы объявлен зоной особого бедствия, пишет "Ренхап". Один пассажир и один член экипажа — обе женщины — были спасены вскоре после аварии и находятся в больнице.Большинство пассажиров - граждане Южной Кореи, за исключением двух граждан Таиланда.По словам исполняющего обязанности президента страны, вице-премьера по финансовым вопросам Чхве Сан Мок, все соответствующие ведомства будут работать в сотрудничестве, чтобы максимально эффективно провести спасательную операцию и устранить последствия аварии.Он выразил глубокие соболезнования по поводу случившегося, заявив, что объединенный штаб властей, специально сформированный на месте ЧП, сосредоточит все усилия на оказании помощи пострадавшим, для этого задействованы все необходимые ресурсы.Также он пообещал, что причины аварии будут тщательно расследованы.В настоящее время, как передает РИА Новости со ссылкой на издание "Чунан Ильбо", все внутренние и международные рейсы в аэропорту Муан отменены.Корейская железнодорожная корпорация Korail запускает специальные временные поезда для поддержки семей погибших и пострадавших, представителей власти, а также сотрудников аэропорта и авиакомпании, которые участвуют в ликвидации последствий аварии. Также организованы дополнительные автобусы.Авиакомпания Jeju Air, которой принадлежал разбившийся самолет, пообещала приложить все усилия для ликвидации аварии и установления причины катастрофы.Как сообщалось, самолет направлялся в Муан из Бангкока и при посадке пролетел мимо взлетно-посадочной полосы и врезался в ограждение. Предварительно, причиной авиакатастрофы стало столкновение с птицами. На борту лайнера находился 181 человек, включая членов экипажа. Предположительно, все, кроме двух спасенных, погибли.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

южная корея

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

южная корея, авиакатастрофа, происшествия, в мире, новости