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Тела 120 погибших обнаружили на месте катастрофы в Южной Корее - РИА Новости Крым, 29.12.2024
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Тела 120 погибших обнаружили на месте катастрофы в Южной Корее
Тела 120 погибших обнаружили на месте катастрофы в Южной Корее - РИА Новости Крым, 29.12.2024
Тела 120 погибших обнаружили на месте катастрофы в Южной Корее
Число погибших при крушении самолета в Южной Корее выросло до 120 человек. Южнокорейский уезд Муан после авиакатастрофы объявлен зоной особого бедствия, пишет... РИА Новости Крым, 29.12.2024
2024-12-29T09:16
2024-12-29T09:27
южная корея
авиакатастрофа
происшествия
в мире
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 дек - РИА Новости Крым. Число погибших при крушении самолета в Южной Корее выросло до 120 человек. Южнокорейский уезд Муан после авиакатастрофы объявлен зоной особого бедствия, пишет "Ренхап". Один пассажир и один член экипажа — обе женщины — были спасены вскоре после аварии и находятся в больнице.Большинство пассажиров - граждане Южной Кореи, за исключением двух граждан Таиланда.По словам исполняющего обязанности президента страны, вице-премьера по финансовым вопросам Чхве Сан Мок, все соответствующие ведомства будут работать в сотрудничестве, чтобы максимально эффективно провести спасательную операцию и устранить последствия аварии.Он выразил глубокие соболезнования по поводу случившегося, заявив, что объединенный штаб властей, специально сформированный на месте ЧП, сосредоточит все усилия на оказании помощи пострадавшим, для этого задействованы все необходимые ресурсы.Также он пообещал, что причины аварии будут тщательно расследованы.В настоящее время, как передает РИА Новости со ссылкой на издание "Чунан Ильбо", все внутренние и международные рейсы в аэропорту Муан отменены.Корейская железнодорожная корпорация Korail запускает специальные временные поезда для поддержки семей погибших и пострадавших, представителей власти, а также сотрудников аэропорта и авиакомпании, которые участвуют в ликвидации последствий аварии. Также организованы дополнительные автобусы.Авиакомпания Jeju Air, которой принадлежал разбившийся самолет, пообещала приложить все усилия для ликвидации аварии и установления причины катастрофы.Как сообщалось, самолет направлялся в Муан из Бангкока и при посадке пролетел мимо взлетно-посадочной полосы и врезался в ограждение. Предварительно, причиной авиакатастрофы стало столкновение с птицами. На борту лайнера находился 181 человек, включая членов экипажа. Предположительно, все, кроме двух спасенных, погибли.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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южная корея, авиакатастрофа, происшествия, в мире, новости
Тела 120 погибших обнаружили на месте катастрофы в Южной Корее

Южнокорейский Муан объявили зоной особого бедствия после авиакатастрофы - Ренхап

09:16 29.12.2024 (обновлено: 09:27 29.12.2024)
 
© РенхапКрушение самолета в аэропорту Муан в Южной Корее
Крушение самолета в аэропорту Муан в Южной Корее
© Ренхап
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 дек - РИА Новости Крым. Число погибших при крушении самолета в Южной Корее выросло до 120 человек. Южнокорейский уезд Муан после авиакатастрофы объявлен зоной особого бедствия, пишет "Ренхап".

"Тела 120 погибших обнаружены на месте авиакатастрофы в Муане", - говорится в сообщении.

Один пассажир и один член экипажа — обе женщины — были спасены вскоре после аварии и находятся в больнице.
© РенхапКрушение самолета в аэропорту Муан в Южной Корее
Крушение самолета в аэропорту Муан в Южной Корее
© Ренхап
Крушение самолета в аэропорту Муан в Южной Корее
Большинство пассажиров - граждане Южной Кореи, за исключением двух граждан Таиланда.
По словам исполняющего обязанности президента страны, вице-премьера по финансовым вопросам Чхве Сан Мок, все соответствующие ведомства будут работать в сотрудничестве, чтобы максимально эффективно провести спасательную операцию и устранить последствия аварии.
Он выразил глубокие соболезнования по поводу случившегося, заявив, что объединенный штаб властей, специально сформированный на месте ЧП, сосредоточит все усилия на оказании помощи пострадавшим, для этого задействованы все необходимые ресурсы.
Также он пообещал, что причины аварии будут тщательно расследованы.
В настоящее время, как передает РИА Новости со ссылкой на издание "Чунан Ильбо", все внутренние и международные рейсы в аэропорту Муан отменены.
Корейская железнодорожная корпорация Korail запускает специальные временные поезда для поддержки семей погибших и пострадавших, представителей власти, а также сотрудников аэропорта и авиакомпании, которые участвуют в ликвидации последствий аварии. Также организованы дополнительные автобусы.
Авиакомпания Jeju Air, которой принадлежал разбившийся самолет, пообещала приложить все усилия для ликвидации аварии и установления причины катастрофы.
Как сообщалось, самолет направлялся в Муан из Бангкока и при посадке пролетел мимо взлетно-посадочной полосы и врезался в ограждение. Предварительно, причиной авиакатастрофы стало столкновение с птицами. На борту лайнера находился 181 человек, включая членов экипажа. Предположительно, все, кроме двух спасенных, погибли.
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