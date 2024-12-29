https://crimea.ria.ru/20241229/putin-s-alievym-obsudili-krushenie-samoleta-azerbaydzhanskikh-avialiniy-1143010142.html

Путин с Алиевым обсудили крушение самолета "Азербайджанских авиалиний"

Путин с Алиевым обсудили крушение самолета "Азербайджанских авиалиний" - РИА Новости Крым, 29.12.2024

Путин с Алиевым обсудили крушение самолета "Азербайджанских авиалиний"

Президент России Владимир Путин и президент Азербайджана Ильхам Алиев провели в воскресенье телефонный разговор, в ходе которого продолжили обсуждение вопросов... РИА Новости Крым, 29.12.2024

2024-12-29T15:37

2024-12-29T15:37

2024-12-29T15:38

владимир путин (политик)

ильхам алиев

крушение самолета в казахстане

новости

россия

азербайджан

дмитрий песков

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 дек - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин и президент Азербайджана Ильхам Алиев провели в воскресенье телефонный разговор, в ходе которого продолжили обсуждение вопросов относительно крушения самолета "Азербайджанских авиалиний" в Актау. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Летевший из Баку в Грозный самолет Embraer 190 компании Azerbaijan Airlines потерпел крушение утром 25 декабря недалеко от города Актау на западе Казахстана. По первым данным Росавиации, командир воздушного судна принял решение уходить на запасной аэродром в Актау, объяснив это столкновением с птицами. На борту, по данным авиакомпании, находились 62 пассажира и пять членов экипажа. По данным казахстанского МЧС, выжили 29 человек; по информации посольства РФ, в их числе девять россиян. Всего на борту, согласно спискам, находились 16 российских граждан.Министр цифрового развития и транспорта Азербайджана Рашад Набиев в пятницу заявил, что самолет Azerbaijan Airlines подвергся вмешательству извне. По его словам, пострадавшие пассажиры и выжившие бортпроводники сообщили, что услышали звук взрыва во время пролета над Грозным.В Росавиации в пятницу заявили, что самолет Embraer, потерпевший крушение возле казахстанского города Актау, не смог приземлиться в Грозном из-за плана "Ковер", введенного на время атаки украинских беспилотников.Накануне состоялся телефонный разговор президента России Владимира Путина с президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым, глава российского государства извинился за авиакатастрофу в воздушном пространстве России.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20241227/upavshiy-v-aktau-samolet-ne-smog-sest-v-groznom-iz-za-atak-bespilotnikov-1142969946.html

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владимир путин (политик), ильхам алиев, крушение самолета в казахстане, новости, россия, азербайджан, дмитрий песков