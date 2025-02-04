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Девять месяцев без зарплаты: СК заинтересовался судьбой моряков из Крыма - РИА Новости Крым, 04.02.2025
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Девять месяцев без зарплаты: СК заинтересовался судьбой моряков из Крыма
Девять месяцев без зарплаты: СК заинтересовался судьбой моряков из Крыма - РИА Новости Крым, 04.02.2025
Девять месяцев без зарплаты: СК заинтересовался судьбой моряков из Крыма
Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал возбудить уголовное дело по факту невыплаты зарплаты морякам из Крыма. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 04.02.2025
2025-02-04T21:10
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крым
александр бастрыкин
ск рф (следственный комитет российской федерации)
гсу ск россии по крыму и севастополю
зарплата
новости крыма
уголовный кодекс
общество
трудовой кодекс
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 фев - РИА Новости Крым. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал возбудить уголовное дело по факту невыплаты зарплаты морякам из Крыма. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.В социальных сетях появилась информация, что моряки из Крыма с нескольких морских судов занимались ловлей рыбы в Африке. Часть из них девять месяцев не получали заработную плату. По данным СМИ, задолженность превысила 2 миллиона рублей.Следственными органами Главного следственного управления СК России по Республике Крым и Севастополю по данному факту проводится доследственная проверка о невыплате заработной платы по ст. 145.1 Уголовного кодекса РФ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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крым, александр бастрыкин, ск рф (следственный комитет российской федерации), гсу ск россии по крыму и севастополю, зарплата, новости крыма, уголовный кодекс, общество, трудовой кодекс
Девять месяцев без зарплаты: СК заинтересовался судьбой моряков из Крыма

Моряки из Крыма 9 месяцев не получают зарплату - Бастрыкин поручил возбудить дело

21:10 04.02.2025 (обновлено: 21:14 04.02.2025)
 
© РИА Новости Крым . Владислав Сергиенко Моряк в море
Моряк в море - РИА Новости, 1920, 04.02.2025
© РИА Новости Крым . Владислав Сергиенко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 фев - РИА Новости Крым. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал возбудить уголовное дело по факту невыплаты зарплаты морякам из Крыма. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
В социальных сетях появилась информация, что моряки из Крыма с нескольких морских судов занимались ловлей рыбы в Африке. Часть из них девять месяцев не получали заработную плату. По данным СМИ, задолженность превысила 2 миллиона рублей.
Следственными органами Главного следственного управления СК России по Республике Крым и Севастополю по данному факту проводится доследственная проверка о невыплате заработной платы по ст. 145.1 Уголовного кодекса РФ.

"Председателем СК России дано поручение и.о. руководителя ГСУ СК России по Республике Крым и городу Севастополю Цаплину В.С. возбудить уголовное дело и представить доклад по доводам публикации", - говорится в сообщении.

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