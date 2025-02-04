https://crimea.ria.ru/20250204/devyat-mesyatsev-bez-zarplaty-sk-zainteresovalsya-sudboy-moryakov-iz-kryma-1143923711.html

Девять месяцев без зарплаты: СК заинтересовался судьбой моряков из Крыма

Девять месяцев без зарплаты: СК заинтересовался судьбой моряков из Крыма - РИА Новости Крым, 04.02.2025

Девять месяцев без зарплаты: СК заинтересовался судьбой моряков из Крыма

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал возбудить уголовное дело по факту невыплаты зарплаты морякам из Крыма. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 04.02.2025

2025-02-04T21:10

2025-02-04T21:10

2025-02-04T21:14

крым

александр бастрыкин

ск рф (следственный комитет российской федерации)

гсу ск россии по крыму и севастополю

зарплата

новости крыма

уголовный кодекс

общество

трудовой кодекс

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 фев - РИА Новости Крым. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал возбудить уголовное дело по факту невыплаты зарплаты морякам из Крыма. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.В социальных сетях появилась информация, что моряки из Крыма с нескольких морских судов занимались ловлей рыбы в Африке. Часть из них девять месяцев не получали заработную плату. По данным СМИ, задолженность превысила 2 миллиона рублей.Следственными органами Главного следственного управления СК России по Республике Крым и Севастополю по данному факту проводится доследственная проверка о невыплате заработной платы по ст. 145.1 Уголовного кодекса РФ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, александр бастрыкин, ск рф (следственный комитет российской федерации), гсу ск россии по крыму и севастополю, зарплата, новости крыма, уголовный кодекс, общество, трудовой кодекс