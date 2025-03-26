https://crimea.ria.ru/20250326/v-krymu-poyavilis-novyy-prazdnik-i-pamyatnaya-data-1145239501.html

В Крыму появились новый праздник и памятная дата

В Крыму появились новый праздник и памятная дата - РИА Новости Крым, 26.03.2025

В Крыму появились новый праздник и памятная дата

В Крыму установили новый праздник – День Государственного совета Республики Крым – парламента РК, а также памятную дату – День воссоединения Руси... РИА Новости Крым, 26.03.2025

2025-03-26T13:15

2025-03-26T13:15

2025-03-26T13:15

праздники и памятные даты

крым

государственный совет рк (госсовет)

новости крыма

сергей цеков

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мар – РИА Новости Крым. В Крыму установили новый праздник – День Государственного совета Республики Крым – парламента РК, а также памятную дату – День воссоединения Руси. Соответствующие решения приняты на сессии парламента республики в среду.День Государственного совета Крыма будут отмечать 19 сентября. Как пояснил глава крымского парламента Владимир Константинов, в этот день в 2014 году прошло первое заседание первой сессии Государственного совета РК первого созыва. Выходного в этот праздничный день не будет.Кроме того, памятной датой в Крыму законодательно установлен День воссоединения Руси, который будет отмечаться 18 января. В этот день в 1654 году в Переяславе по инициативе казачьего гетмана Богдана Хмельницкого состоялась собрание казачьей старшины запорожского войска, на котором было принято решение о переходе Малороссии под защиту России.Как отметил первый вице-спикер Госсовета РК Сергей Цеков, это событие является выдающимся в истории российского государства, оно привело к воссоединению земель, входивших прежде в состав Руси и разделенных в первой половине II тысячелетия.По словам Цекова, на самом деле на Переяславской раде произошло объединение русских людей и русских земель под властью одного правителя.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

праздники и памятные даты, крым, государственный совет рк (госсовет), новости крыма, сергей цеков