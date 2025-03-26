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В Крыму появились новый праздник и памятная дата - РИА Новости Крым, 26.03.2025
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В Крыму появились новый праздник и памятная дата
В Крыму появились новый праздник и памятная дата - РИА Новости Крым, 26.03.2025
В Крыму появились новый праздник и памятная дата
В Крыму установили новый праздник – День Государственного совета Республики Крым – парламента РК, а также памятную дату – День воссоединения Руси... РИА Новости Крым, 26.03.2025
2025-03-26T13:15
2025-03-26T13:15
праздники и памятные даты
крым
государственный совет рк (госсовет)
новости крыма
сергей цеков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мар – РИА Новости Крым. В Крыму установили новый праздник – День Государственного совета Республики Крым – парламента РК, а также памятную дату – День воссоединения Руси. Соответствующие решения приняты на сессии парламента республики в среду.День Государственного совета Крыма будут отмечать 19 сентября. Как пояснил глава крымского парламента Владимир Константинов, в этот день в 2014 году прошло первое заседание первой сессии Государственного совета РК первого созыва. Выходного в этот праздничный день не будет.Кроме того, памятной датой в Крыму законодательно установлен День воссоединения Руси, который будет отмечаться 18 января. В этот день в 1654 году в Переяславе по инициативе казачьего гетмана Богдана Хмельницкого состоялась собрание казачьей старшины запорожского войска, на котором было принято решение о переходе Малороссии под защиту России.Как отметил первый вице-спикер Госсовета РК Сергей Цеков, это событие является выдающимся в истории российского государства, оно привело к воссоединению земель, входивших прежде в состав Руси и разделенных в первой половине II тысячелетия.По словам Цекова, на самом деле на Переяславской раде произошло объединение русских людей и русских земель под властью одного правителя.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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праздники и памятные даты, крым, государственный совет рк (госсовет), новости крыма, сергей цеков
В Крыму появились новый праздник и памятная дата

В Крыму учредили День парламента республики и памятную дату в честь воссоединения Руси

13:15 26.03.2025
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевГоссовет Республики Крым
Госсовет Республики Крым - РИА Новости, 1920, 26.03.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мар – РИА Новости Крым. В Крыму установили новый праздник – День Государственного совета Республики Крым – парламента РК, а также памятную дату – День воссоединения Руси. Соответствующие решения приняты на сессии парламента республики в среду.
День Государственного совета Крыма будут отмечать 19 сентября. Как пояснил глава крымского парламента Владимир Константинов, в этот день в 2014 году прошло первое заседание первой сессии Государственного совета РК первого созыва. Выходного в этот праздничный день не будет.
Кроме того, памятной датой в Крыму законодательно установлен День воссоединения Руси, который будет отмечаться 18 января. В этот день в 1654 году в Переяславе по инициативе казачьего гетмана Богдана Хмельницкого состоялась собрание казачьей старшины запорожского войска, на котором было принято решение о переходе Малороссии под защиту России.
Как отметил первый вице-спикер Госсовета РК Сергей Цеков, это событие является выдающимся в истории российского государства, оно привело к воссоединению земель, входивших прежде в состав Руси и разделенных в первой половине II тысячелетия.
"Установление новой памятной даты – 18 января 1654 года – как Дня воссоединения Руси отображает историческую точность, так как принятая в советской историографии политизированная трактовка Переяславской рады как Дня воссоединения Украины с Россией не соответствует исторической действительности. Украина как государственное образование появляется только в 1922 году", - сказал он.
По словам Цекова, на самом деле на Переяславской раде произошло объединение русских людей и русских земель под властью одного правителя.
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Праздники и памятные датыКрымГосударственный совет РК (Госсовет)Новости КрымаСергей Цеков
 
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