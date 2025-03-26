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В России за год провели более 1,5 млн бесплатных сложных операций

В России за год провели более 1,5 млн бесплатных сложных операций - РИА Новости Крым, 26.03.2025

В России за год провели более 1,5 млн бесплатных сложных операций

Более 1,5 миллиона сложных медицинских операций провели в России бесплатно в 2024 году. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин, выступая в Госдуме с... РИА Новости Крым, 26.03.2025

2025-03-26T13:39

2025-03-26T13:39

2025-03-26T13:39

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здравоохранение в россии

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СИМФЕРОПОЛЬ 26 мар – РИА Новости Крым. Более 1,5 миллиона сложных медицинских операций провели в России бесплатно в 2024 году. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин, выступая в Госдуме с отчетом о работе правительства.Он добавил, что в рамках нацпроекта "Здравоохранение" построено или отремонтировано свыше 10 тысяч организаций первичного звена здравоохранения. В них поставили более 230 тысяч единиц медоборудования, 60% из которого – отечественное.Также в медучреждения передается новый транспорт для выезда к пациентам и передвижные медицинские комплексы.Кроме того, за прошлый год в РФ ввели в эксплуатацию 21 детскую больницу и оснастили практически все существующие поликлиники – более 2,5 тысяч.По словам премьера, в прошлом году профилактические осмотры прошли 109 млн человек. Около 320 организаций переоснастили для прохождения медицинской реабилитации.Михаил Мишустин в среду выступает в Госдуме с отчетом о работе правительства за 2024 год.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Какие больницы Крыма получат новое оборудованиеВ Крыму открылось первое в регионе отделение кардиореабилитацииВ больницы Крыма закупят новое оборудование и отремонтируют старое

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, россия, михаил мишустин, здравоохранение в россии, общество, государственная дума рф