https://crimea.ria.ru/20250326/sud-vynes-prigovor-23-chlenam-natsbata-azov-1145239989.html

Суд вынес приговор 23 членам нацбата "Азов"*

Суд вынес приговор 23 членам нацбата "Азов"* - РИА Новости Крым, 26.03.2025

Суд вынес приговор 23 членам нацбата "Азов"*

Южный окружной военный суд приговорил участников военизированного нацобъединения "Азов"* к длительным срокам заключения за совершение серии преступлений против... РИА Новости Крым, 26.03.2025

2025-03-26T13:27

2025-03-26T13:27

2025-03-26T14:37

южный окружной военный суд

приговор

суд

правосудие

полк "азов" (запрещенная в рф террористическая организация)

донецкая народная республика (днр)

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мар – РИА Новости Крым. Южный окружной военный суд приговорил участников военизированного нацобъединения "Азов"* к длительным срокам заключения за совершение серии преступлений против мирных жителей Донецкой Народной Республики. Об этом сообщили в пресс-службе суда.Отмечается, что участники нацбата обвиняются в насильственном захвате и удержании власти, участии в деятельности запрещенной и признанной террористической в РФ организации. Также часть подсудимых обвиняется в обучении в целях осуществления террористической деятельности."Азовцы"* приговорены к срокам от 13 до 23 лет. 12 из них получили очный приговор, еще 11 - заочно. Один из обвиняемых умер, а двух мужчин и девять женщин обменяли. Таким образом, приговор вынесен 23 подсудимым.По данным следствия, которые приводит РИА Новости, женщины, проходящие по делу, служили поварами в "Азове"*, мужчины - были участниками нацбатальона. Все они попали в плен в ходе боевых действий или задержаны во время фильтрационных мероприятий на территории ДНР в период с марта по май 2022 года.* Организация признана террористической и запрещена в РоссииГлавные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Расстрелял машину с детьми: боевик "Азова"* получил пожизненное"Товарищ майор, прошу разобраться": как работает "Крымский СМЕРШ"ФСБ задержала в Ростове-на-Дону боевика нацполка "Азов"*

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

южный окружной военный суд, приговор, суд, правосудие, полк "азов" (запрещенная в рф террористическая организация), донецкая народная республика (днр), новости