https://crimea.ria.ru/20250326/sud-vynes-prigovor-23-chlenam-natsbata-azov-1145239989.html
Суд вынес приговор 23 членам нацбата "Азов"*
Суд вынес приговор 23 членам нацбата "Азов"* - РИА Новости Крым, 26.03.2025
Суд вынес приговор 23 членам нацбата "Азов"*
Южный окружной военный суд приговорил участников военизированного нацобъединения "Азов"* к длительным срокам заключения за совершение серии преступлений против... РИА Новости Крым, 26.03.2025
2025-03-26T13:27
2025-03-26T13:27
2025-03-26T14:37
южный окружной военный суд
приговор
суд
правосудие
полк "азов" (запрещенная в рф террористическая организация)
донецкая народная республика (днр)
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мар – РИА Новости Крым. Южный окружной военный суд приговорил участников военизированного нацобъединения "Азов"* к длительным срокам заключения за совершение серии преступлений против мирных жителей Донецкой Народной Республики. Об этом сообщили в пресс-службе суда.Отмечается, что участники нацбата обвиняются в насильственном захвате и удержании власти, участии в деятельности запрещенной и признанной террористической в РФ организации. Также часть подсудимых обвиняется в обучении в целях осуществления террористической деятельности."Азовцы"* приговорены к срокам от 13 до 23 лет. 12 из них получили очный приговор, еще 11 - заочно. Один из обвиняемых умер, а двух мужчин и девять женщин обменяли. Таким образом, приговор вынесен 23 подсудимым.По данным следствия, которые приводит РИА Новости, женщины, проходящие по делу, служили поварами в "Азове"*, мужчины - были участниками нацбатальона. Все они попали в плен в ходе боевых действий или задержаны во время фильтрационных мероприятий на территории ДНР в период с марта по май 2022 года.* Организация признана террористической и запрещена в РоссииГлавные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Расстрелял машину с детьми: боевик "Азова"* получил пожизненное"Товарищ майор, прошу разобраться": как работает "Крымский СМЕРШ"ФСБ задержала в Ростове-на-Дону боевика нацполка "Азов"*
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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южный окружной военный суд, приговор, суд, правосудие, полк "азов" (запрещенная в рф террористическая организация), донецкая народная республика (днр), новости
Суд вынес приговор 23 членам нацбата "Азов"*
Южный окружной военный суд приговорил 23 участников "Азова"* к заключению от 13 до 23 лет
13:27 26.03.2025 (обновлено: 14:37 26.03.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мар – РИА Новости Крым. Южный окружной военный суд приговорил участников военизированного нацобъединения "Азов"* к длительным срокам заключения за совершение серии преступлений против мирных жителей Донецкой Народной Республики. Об этом сообщили в пресс-службе суда.
Отмечается, что участники нацбата обвиняются в насильственном захвате и удержании власти, участии в деятельности запрещенной и признанной террористической в РФ организации. Также часть подсудимых обвиняется в обучении в целях осуществления террористической деятельности.
"Участники полка "Азов"* обеспечивали охрану и оборону оккупированных территорий ДНР, в том числе городов Мариуполя и Гурзуфа, вели подготовку к насильственному захвату территорий республики и непосредственно вели боевые действия против населения ДНР", - сказано в релизе.
"Азовцы"* приговорены к срокам от 13 до 23 лет. 12 из них получили очный приговор, еще 11 - заочно. Один из обвиняемых умер, а двух мужчин и девять женщин обменяли. Таким образом, приговор вынесен 23 подсудимым.
По данным следствия, которые приводит РИА Новости, женщины, проходящие по делу, служили поварами в "Азове"*, мужчины - были участниками нацбатальона. Все они попали в плен в ходе боевых действий или задержаны во время фильтрационных мероприятий на территории ДНР в период с марта по май 2022 года.
* Организация признана террористической и запрещена в России
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