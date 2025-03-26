https://crimea.ria.ru/20250326/dva-ukrainskikh-bespilotnika-pytalis-atakovat-gazokhranilische-v-krymu-1145239455.html
Новая атака на Крым: ВСУ в третий раз попытались атаковать газохранилище
Новая атака на Крым: ВСУ в третий раз попытались атаковать газохранилище - РИА Новости Крым, 26.03.2025
Новая атака на Крым: ВСУ в третий раз попытались атаковать газохранилище
Беспилотники ВСУ в третий раз за неделю попытались атаковать газохранилище на мысе Тарханкут в Крыму. Об этом сообщили в Минобороны России. РИА Новости Крым, 26.03.2025
2025-03-26T13:10
2025-03-26T13:10
2025-03-26T13:19
министерство обороны рф
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происшествия
беспилотник (бпла, дрон)
безопасность республики крым и севастополя
безопасность
газ
обстрелы всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мар – РИА Новости Крым. Беспилотники ВСУ в третий раз за неделю попытались атаковать газохранилище на мысе Тарханкут в Крыму. Об этом сообщили в Минобороны России.Кроме того, в среду около 4.45 мск вражеские беспилотники ударили по объекту филиала "Россети Центр - Брянскэнерго" в Брянской области. "После атаки произошло отключение высоковольтной линии 10 кВ, в результате которого без электроснабжения остались потребители в Комаричском районе", - уточнили в военном ведомстве.Днем 25 марта в Курской области в результате атаки украинского БПЛА по энергообъекту филиала "Россети Центр - Курскэнерго" произошло каскадное отключение подстанций. Из-за этого без электроснабжения остались более четырех тысяч потребителей Хомутовского района."Таким образом, киевский режим, продолжая нанесение ущерба гражданской энергетической инфраструктуре России, в действительности делает все для срыва достигнутых российско-американских договоренностей о поэтапных мерах по урегулированию украинского конфликта", - подчеркнули в Минобороны.Первая атака была предпринята ВСУ вечером 23 марта. Тогда средства ПВО сбили четырех украинских БПЛА, которые пытались атаковать Глебовское газоконденсатное месторождение на мысе Тарханкут в Крыму.Во второй раз удар был отражен вечером 24 марта - силы ПВО перехватили очередной украинский ударный БПЛА, который пытался ударить по наземному оборудованию Глебовского подземного хранилища газа.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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министерство обороны рф, крым, происшествия, беспилотник (бпла, дрон), безопасность республики крым и севастополя, безопасность, газ, обстрелы всу, всу (вооруженные силы украины), энергосистема крыма, атаки всу на крым, пво, новости крыма, срочные новости крыма
Новая атака на Крым: ВСУ в третий раз попытались атаковать газохранилище
Беспилотники в третий раз попытались атаковать Глебовское подземное хранилище газа в Крыму
13:10 26.03.2025 (обновлено: 13:19 26.03.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мар – РИА Новости Крым. Беспилотники ВСУ в третий раз за неделю попытались атаковать газохранилище на мысе Тарханкут в Крыму. Об этом сообщили в Минобороны России.
"Ночью 26 марта у побережья Крыма в районе мыса Тарханкут дежурными средствами ПВО сбиты два украинских ударных БПЛА, объектом атаки которых было наземное оборудование Глебовского подземного хранилища газа", - сказано в сообщении.
Кроме того, в среду около 4.45 мск вражеские беспилотники ударили по объекту филиала "Россети Центр - Брянскэнерго" в Брянской области.
"После атаки произошло отключение высоковольтной линии 10 кВ, в результате которого без электроснабжения остались потребители в Комаричском районе", - уточнили в военном ведомстве.
Днем 25 марта в Курской области в результате атаки украинского БПЛА по энергообъекту филиала "Россети Центр - Курскэнерго" произошло каскадное отключение подстанций. Из-за этого без электроснабжения остались более четырех тысяч потребителей Хомутовского района.
"Таким образом, киевский режим, продолжая нанесение ущерба гражданской энергетической инфраструктуре России, в действительности делает все для срыва достигнутых российско-американских договоренностей о поэтапных мерах по урегулированию украинского конфликта", - подчеркнули в Минобороны.
Первая атака была предпринята ВСУ вечером 23 марта. Тогда средства ПВО сбили четырех украинских БПЛА
, которые пытались атаковать Глебовское газоконденсатное месторождение на мысе Тарханкут в Крыму.
Во второй раз удар был отражен
вечером 24 марта - силы ПВО перехватили очередной украинский ударный БПЛА, который пытался ударить по наземному оборудованию Глебовского подземного хранилища газа.
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