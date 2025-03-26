https://crimea.ria.ru/20250326/dva-ukrainskikh-bespilotnika-pytalis-atakovat-gazokhranilische-v-krymu-1145239455.html

Новая атака на Крым: ВСУ в третий раз попытались атаковать газохранилище

Новая атака на Крым: ВСУ в третий раз попытались атаковать газохранилище - РИА Новости Крым, 26.03.2025

Новая атака на Крым: ВСУ в третий раз попытались атаковать газохранилище

Беспилотники ВСУ в третий раз за неделю попытались атаковать газохранилище на мысе Тарханкут в Крыму. Об этом сообщили в Минобороны России. РИА Новости Крым, 26.03.2025

2025-03-26T13:10

2025-03-26T13:10

2025-03-26T13:19

министерство обороны рф

крым

происшествия

беспилотник (бпла, дрон)

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безопасность

газ

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мар – РИА Новости Крым. Беспилотники ВСУ в третий раз за неделю попытались атаковать газохранилище на мысе Тарханкут в Крыму. Об этом сообщили в Минобороны России.Кроме того, в среду около 4.45 мск вражеские беспилотники ударили по объекту филиала "Россети Центр - Брянскэнерго" в Брянской области. "После атаки произошло отключение высоковольтной линии 10 кВ, в результате которого без электроснабжения остались потребители в Комаричском районе", - уточнили в военном ведомстве.Днем 25 марта в Курской области в результате атаки украинского БПЛА по энергообъекту филиала "Россети Центр - Курскэнерго" произошло каскадное отключение подстанций. Из-за этого без электроснабжения остались более четырех тысяч потребителей Хомутовского района."Таким образом, киевский режим, продолжая нанесение ущерба гражданской энергетической инфраструктуре России, в действительности делает все для срыва достигнутых российско-американских договоренностей о поэтапных мерах по урегулированию украинского конфликта", - подчеркнули в Минобороны.Первая атака была предпринята ВСУ вечером 23 марта. Тогда средства ПВО сбили четырех украинских БПЛА, которые пытались атаковать Глебовское газоконденсатное месторождение на мысе Тарханкут в Крыму.Во второй раз удар был отражен вечером 24 марта - силы ПВО перехватили очередной украинский ударный БПЛА, который пытался ударить по наземному оборудованию Глебовского подземного хранилища газа.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20250326/dva-bespilotnika-sbili-nad-chernym-morem-1145231770.html

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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