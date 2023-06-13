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Соревнования снайперов в Крыму – видео - РИА Новости Крым, 13.06.2023
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Соревнования снайперов в Крыму – видео
Соревнования снайперов в Крыму – видео - РИА Новости Крым, 13.06.2023
Соревнования снайперов в Крыму – видео
Сразить цель на расстоянии больше километра, подтвердить свою меткость на дистанции свыше трех. "Читать ветер" и прицельно работать в тандеме. Такие навыки... РИА Новости Крым, 13.06.2023
2023-06-13T20:01
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россия
владимир путин (политик)
сво
новости
безопасность
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Сразить цель на расстоянии больше километра, подтвердить свою меткость на дистанции свыше трех. "Читать ветер" и прицельно работать в тандеме. Такие навыки показали снайперы, которые приняли участие во всероссийских соревнованиях по стрельбе из снайперской винтовки "Меткий стрелок". Состязания проходили в Крыму. Его участники - кадровые военные и гражданские стрелки, которые находятся в отставке или служат в силовых структурах. Немногословную силу командной работы мы предлагаем увидеть в нашем видео.
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Новости
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
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россия, владимир путин (политик), сво, новости, безопасность, новости, видео
Соревнования снайперов в Крыму – видео

"Читать воздух" и сражать цель в трех километрах - видео соревнования снайперов в Крыму

20:01 13.06.2023
 
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Сразить цель на расстоянии больше километра, подтвердить свою меткость на дистанции свыше трех. "Читать ветер" и прицельно работать в тандеме. Такие навыки показали снайперы, которые приняли участие во всероссийских соревнованиях по стрельбе из снайперской винтовки "Меткий стрелок". Состязания проходили в Крыму. Его участники - кадровые военные и гражданские стрелки, которые находятся в отставке или служат в силовых структурах.
Немногословную силу командной работы мы предлагаем увидеть в нашем видео.
 
РоссияВладимир Путин (политик)СВОНовостиБезопасностьНовости
 
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