https://crimea.ria.ru/20230613/sorevnovaniya-snayperov-v-krymu--video-1129361985.html

Соревнования снайперов в Крыму – видео

Соревнования снайперов в Крыму – видео - РИА Новости Крым, 13.06.2023

Соревнования снайперов в Крыму – видео

Сразить цель на расстоянии больше километра, подтвердить свою меткость на дистанции свыше трех. "Читать ветер" и прицельно работать в тандеме. Такие навыки... РИА Новости Крым, 13.06.2023

2023-06-13T20:01

2023-06-13T20:01

2023-06-13T20:01

россия

владимир путин (политик)

сво

новости

безопасность

новости

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Сразить цель на расстоянии больше километра, подтвердить свою меткость на дистанции свыше трех. "Читать ветер" и прицельно работать в тандеме. Такие навыки показали снайперы, которые приняли участие во всероссийских соревнованиях по стрельбе из снайперской винтовки "Меткий стрелок". Состязания проходили в Крыму. Его участники - кадровые военные и гражданские стрелки, которые находятся в отставке или служат в силовых структурах. Немногословную силу командной работы мы предлагаем увидеть в нашем видео.

россия

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, владимир путин (политик), сво, новости, безопасность, новости, видео