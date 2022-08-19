Посидеть в "Торнадо-У" и изучить обвес снайпера: "Армия-2022" в Крыму
"Торнадо-У", "Оса" и стрельба из лука: чем удивляет "Армия—2022" в Крыму
© РИА Новости КрымМеждународный военно-технический форум "Армия-2022" в Симферополе
© РИА Новости Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 авг – РИА Новости Крым, Сергей Жабин. Зенитно-ракетный комплекс "Оса", армейский грузовик "Торнадо-У", гонки на картах и стрельба из лука — РИА Новости Крым посетили международный военно-технический форум "Армия-2022" на аэродроме "Заводское" в Симферополе и узнали, чем в этом году удивляют зрителей.
Когда будете планировать маршрут до аэродрома — учтите, что вход на форум расположен со стороны конечной остановки 10 троллейбуса, на улице Аэрофлотской. Попасть на мероприятие со стороны аэроклуба не получится. На входе установлены заграждения и рамка с металлоискателем. Все крупные сумки проверяют полицейские. Безопасность сейчас очень важна.
Первым делом вас встречает полевая кухня. Здесь в течение трех дней посетителей кормят солдатской кашей. Обед с одиннадцати до часу, ужин — с шести до восьми вечера. Здесь можно получить и горячий чай. Чуть дальше - место, где сбываются мечты мальчишек: увлекательная полоса препятствий, лазертаг и стрельба из учебного пистолета по мишеням. Основная программа форума проходит за вертолетной площадкой слева.
Заходим на выставочную площадку… Здесь разрешат посидеть в военных тягачах, от простого КамАЗа до современного "Торнадо-У". Последний способен тащить на себе 33 тонны. Особенное впечатление производит зенитно-ракетный комплекс "Оса". В кабине, куда тоже пустят, тумблеры и кнопки находятся буквально со всех сторон. При том, что в боевых условиях там работают всего два человека, включая водителя. Посидеть внутри можно и в надежном "бэтээре". К слову, во всех этих машинах места очень мало. Попадая туда, слабо представляешь, как экипаж в полном боевом обмундировании может выполнять свои задачи, не мешая друг другу. Профессионализм.
Рядом — спецтехника силовых и спасательных ведомств. Есть и старенькая милицейская "копейка", и современные экипажи ГИБДД, рядом – действующие пожарные машины. И спасатели, и полицейские с удовольствием пустят вас за руль и расскажут о тонкостях специальных автомобилей.
© РИА Новости КрымМеждународный военно-технический форум "Армия-2022" в Симферополе
© РИА Новости Крым
Международный военно-технический форум "Армия-2022" в Симферополе
Еще здесь много оружия. От трехлинеек времен Великой Отечественной войны до современных снайперских винтовок с крутыми обвесами. Все можно подержать в руках. Инструкторы следят за безопасностью и показывают, как правильно обращаться с оружием. Из некоторого можно даже пострелять, здесь же - в специальном тире.
На выбор предоставлены пневматические спортивные винтовки или охолощенные автоматы. Это развлечение уже платное, цена зависит от количества выстрелов и выбранного оружия. Бесплатно можно выстрелить из лука или пневматического пистолета. Но будьте готовы к большой очереди желающих.
© РИА Новости КрымМеждународный военно-технический форум "Армия-2022" в Симферополе
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Международный военно-технический форум "Армия-2022" в Симферополе
© РИА Новости Крым
© РИА Новости КрымМеждународный военно-технический форум "Армия-2022" в Симферополе
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Международный военно-технический форум "Армия-2022" в Симферополе
© РИА Новости Крым
© РИА Новости КрымМеждународный военно-технический форум "Армия-2022" в Симферополе
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Международный военно-технический форум "Армия-2022" в Симферополе
© РИА Новости Крым
© РИА Новости КрымМеждународный военно-технический форум "Армия-2022" в Симферополе
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Международный военно-технический форум "Армия-2022" в Симферополе
© РИА Новости Крым
© РИА Новости КрымМеждународный военно-технический форум "Армия-2022" в Симферополе
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Международный военно-технический форум "Армия-2022" в Симферополе
© РИА Новости Крым
© РИА Новости КрымМеждународный военно-технический форум "Армия-2022" в Симферополе
6 из 6
Международный военно-технический форум "Армия-2022" в Симферополе
© РИА Новости Крым
1 из 6
Международный военно-технический форум "Армия-2022" в Симферополе
© РИА Новости Крым
2 из 6
Международный военно-технический форум "Армия-2022" в Симферополе
© РИА Новости Крым
3 из 6
Международный военно-технический форум "Армия-2022" в Симферополе
© РИА Новости Крым
4 из 6
Международный военно-технический форум "Армия-2022" в Симферополе
© РИА Новости Крым
5 из 6
Международный военно-технический форум "Армия-2022" в Симферополе
© РИА Новости Крым
6 из 6
Международный военно-технический форум "Армия-2022" в Симферополе
© РИА Новости Крым
Кстати, развлечения здесь есть и не связанные с военной тематикой. Например, вы можете прокатиться на квадроцикле, багги или карте на оборудованных трассах. За это тоже нужно будет заплатить. Цены зависят от количества кругов и выбранного транспорта.
На сцене периодически выступают творческие коллективы и спортивные школы с показательными занятиями. Перед сценой — выступление разведывательной группы. Рядом в палатках можно купить холодный квас или мороженое.
Проведя на форуме несколько часов, приходишь к выводу, что одного дня хватит для того, чтобы все посмотреть. Но любителям военной техники и оружия будет недостаточно и трех. Это связано и с очередями, и с разнообразием всего того, что не увидишь в повседневной жизни.
25 августа 2021, 17:10Над полем танки пролетали: форум "Армия-2021"