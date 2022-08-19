https://crimea.ria.ru/20220819/posidet-v-tornado-u-i-izuchit-obves-snaypera-armiya-2022-v-krymu-1124227096.html

Посидеть в "Торнадо-У" и изучить обвес снайпера: "Армия-2022" в Крыму

Посидеть в "Торнадо-У" и изучить обвес снайпера: "Армия-2022" в Крыму - РИА Новости Крым, 19.08.2022

Посидеть в "Торнадо-У" и изучить обвес снайпера: "Армия-2022" в Крыму

Зенитно-ракетный комплекс "Оса", армейский грузовик "Торнадо-У", гонки на картах и стрельба из лука — РИА Новости Крым посетили международный военно-технический РИА Новости Крым, 19.08.2022

2022-08-19T19:33

2022-08-19T19:33

2022-08-19T19:33

армия и флот

крым

симферополь

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 авг – РИА Новости Крым, Сергей Жабин. Зенитно-ракетный комплекс "Оса", армейский грузовик "Торнадо-У", гонки на картах и стрельба из лука — РИА Новости Крым посетили международный военно-технический форум "Армия-2022" на аэродроме "Заводское" в Симферополе и узнали, чем в этом году удивляют зрителей.Когда будете планировать маршрут до аэродрома — учтите, что вход на форум расположен со стороны конечной остановки 10 троллейбуса, на улице Аэрофлотской. Попасть на мероприятие со стороны аэроклуба не получится. На входе установлены заграждения и рамка с металлоискателем. Все крупные сумки проверяют полицейские. Безопасность сейчас очень важна.Первым делом вас встречает полевая кухня. Здесь в течение трех дней посетителей кормят солдатской кашей. Обед с одиннадцати до часу, ужин — с шести до восьми вечера. Здесь можно получить и горячий чай. Чуть дальше - место, где сбываются мечты мальчишек: увлекательная полоса препятствий, лазертаг и стрельба из учебного пистолета по мишеням. Основная программа форума проходит за вертолетной площадкой слева.Заходим на выставочную площадку… Здесь разрешат посидеть в военных тягачах, от простого КамАЗа до современного "Торнадо-У". Последний способен тащить на себе 33 тонны. Особенное впечатление производит зенитно-ракетный комплекс "Оса". В кабине, куда тоже пустят, тумблеры и кнопки находятся буквально со всех сторон. При том, что в боевых условиях там работают всего два человека, включая водителя. Посидеть внутри можно и в надежном "бэтээре". К слову, во всех этих машинах места очень мало. Попадая туда, слабо представляешь, как экипаж в полном боевом обмундировании может выполнять свои задачи, не мешая друг другу. Профессионализм.Минобороны показало боевую работу "Искандеров" на Украине – видео >>Рядом — спецтехника силовых и спасательных ведомств. Есть и старенькая милицейская "копейка", и современные экипажи ГИБДД, рядом – действующие пожарные машины. И спасатели, и полицейские с удовольствием пустят вас за руль и расскажут о тонкостях специальных автомобилей.Еще здесь много оружия. От трехлинеек времен Великой Отечественной войны до современных снайперских винтовок с крутыми обвесами. Все можно подержать в руках. Инструкторы следят за безопасностью и показывают, как правильно обращаться с оружием. Из некоторого можно даже пострелять, здесь же - в специальном тире. На выбор предоставлены пневматические спортивные винтовки или охолощенные автоматы. Это развлечение уже платное, цена зависит от количества выстрелов и выбранного оружия. Бесплатно можно выстрелить из лука или пневматического пистолета. Но будьте готовы к большой очереди желающих.Кстати, развлечения здесь есть и не связанные с военной тематикой. Например, вы можете прокатиться на квадроцикле, багги или карте на оборудованных трассах. За это тоже нужно будет заплатить. Цены зависят от количества кругов и выбранного транспорта. Черноморский флот получит новые боевые корабли до конца года >>На сцене периодически выступают творческие коллективы и спортивные школы с показательными занятиями. Перед сценой — выступление разведывательной группы. Рядом в палатках можно купить холодный квас или мороженое.Проведя на форуме несколько часов, приходишь к выводу, что одного дня хватит для того, чтобы все посмотреть. Но любителям военной техники и оружия будет недостаточно и трех. Это связано и с очередями, и с разнообразием всего того, что не увидишь в повседневной жизни.

https://crimea.ria.ru/20210825/nad-polem-tanki-proletali-forum-armiya-2021-1120655990.html

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Сергей Жабин https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/05/0d/1123225788_518:0:2566:2048_100x100_80_0_0_80987529b8deff37d186abc21de0bb6c.jpg

Сергей Жабин https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/05/0d/1123225788_518:0:2566:2048_100x100_80_0_0_80987529b8deff37d186abc21de0bb6c.jpg

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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Сергей Жабин https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/05/0d/1123225788_518:0:2566:2048_100x100_80_0_0_80987529b8deff37d186abc21de0bb6c.jpg

армия и флот, крым, симферополь, общество