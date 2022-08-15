https://crimea.ria.ru/20220815/minoborony-pokazalo-boevuyu-rabotu-iskanderov-na-ukraine--video-1124164183.html

Минобороны показало боевую работу "Искандеров" на Украине – видео

Минобороны показало боевую работу "Искандеров" на Украине – видео - РИА Новости Крым, 15.08.2022

Минобороны показало боевую работу "Искандеров" на Украине – видео

Минобороны России показало кадры боевой работы расчетов оперативно-тактических ракетных комплексов (ОТРК) "Искандер" по объектам военной инфраструктуры... РИА Новости Крым, 15.08.2022

2022-08-15T10:19

2022-08-15T10:19

2022-08-15T10:19

армия и флот

министерство обороны рф

специальная военная операция рф на украине

украина

всу (вооруженные силы украины)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/06/10/1123555838_0:0:2642:1487_1920x0_80_0_0_ef74db3cbd5f6cf77f97e213e2894255.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 авг – РИА Новости Крым. Минобороны России показало кадры боевой работы расчетов оперативно-тактических ракетных комплексов (ОТРК) "Искандер" по объектам военной инфраструктуры вооруженных сил Украины. Видео опубликовано в Telegram-канале ведомства.В арсенале ОТРК как баллистические, так и крылатые ракеты, которые на подлете к цели ставят ложные электронные помехи и являются практически неуязвимыми для систем ПВО противника.За все время специальной военной операции комплексы "Искандер" не единожды зарекомендовали себя как грозное и эффективное оружие, отметили в Минобороны РФ.Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции (СВО), ее главная задача – защита жителей Донецкой и Луганской народных республик, которые на протяжении восьми лет подвергались геноциду со стороны киевского режима. Глава государства отметил, что в ходе СВО Россия будет стремиться к демилитаризации и денацификации Украины, а также преданию суду тех, кто совершил кровавые преступления против мирных жителей. При этом он отметил, что в планы РФ не входит оккупация украинских территорий.Путин подписал новый указ по охране границ с ЛНР, ДНР и Украиной >>Как неоднократно отмечали представители российского военного командования, ВС РФ в ходе спецоперации не наносят удары по объектам гражданской инфраструктуры и по жилому комплексу. При этом украинские военные формирования зачастую используют такие объекты и мирное население в качестве живого щита.На данный момент полностью освобождена ЛНР, большая часть территории ДНР, а также Херсонская область, приазовская часть Запорожской и часть Харьковской областей. Из бюджета РФ выделены средства на восстановление разрушенных населенных пунктов, ремонт инженерной и социальной инфраструктуры, строительство жилых домов и социальных объектов.

https://crimea.ria.ru/20220813/pochemu-ukrainskie-voennoplennye-otkazyvayutsya-ot-obmena-i-ostayutsya-v-rf-1124153952.html

украина

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

армия и флот, министерство обороны рф, специальная военная операция рф на украине, украина, всу (вооруженные силы украины)