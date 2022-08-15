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Минобороны показало боевую работу "Искандеров" на Украине – видео - РИА Новости Крым, 15.08.2022
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Минобороны показало боевую работу "Искандеров" на Украине – видео
Минобороны показало боевую работу "Искандеров" на Украине – видео - РИА Новости Крым, 15.08.2022
Минобороны показало боевую работу "Искандеров" на Украине – видео
Минобороны России показало кадры боевой работы расчетов оперативно-тактических ракетных комплексов (ОТРК) "Искандер" по объектам военной инфраструктуры... РИА Новости Крым, 15.08.2022
2022-08-15T10:19
2022-08-15T10:19
армия и флот
министерство обороны рф
специальная военная операция рф на украине
украина
всу (вооруженные силы украины)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 авг – РИА Новости Крым. Минобороны России показало кадры боевой работы расчетов оперативно-тактических ракетных комплексов (ОТРК) "Искандер" по объектам военной инфраструктуры вооруженных сил Украины. Видео опубликовано в Telegram-канале ведомства.В арсенале ОТРК как баллистические, так и крылатые ракеты, которые на подлете к цели ставят ложные электронные помехи и являются практически неуязвимыми для систем ПВО противника.За все время специальной военной операции комплексы "Искандер" не единожды зарекомендовали себя как грозное и эффективное оружие, отметили в Минобороны РФ.Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции (СВО), ее главная задача – защита жителей Донецкой и Луганской народных республик, которые на протяжении восьми лет подвергались геноциду со стороны киевского режима. Глава государства отметил, что в ходе СВО Россия будет стремиться к демилитаризации и денацификации Украины, а также преданию суду тех, кто совершил кровавые преступления против мирных жителей. При этом он отметил, что в планы РФ не входит оккупация украинских территорий.Путин подписал новый указ по охране границ с ЛНР, ДНР и Украиной &gt;&gt;Как неоднократно отмечали представители российского военного командования, ВС РФ в ходе спецоперации не наносят удары по объектам гражданской инфраструктуры и по жилому комплексу. При этом украинские военные формирования зачастую используют такие объекты и мирное население в качестве живого щита.На данный момент полностью освобождена ЛНР, большая часть территории ДНР, а также Херсонская область, приазовская часть Запорожской и часть Харьковской областей. Из бюджета РФ выделены средства на восстановление разрушенных населенных пунктов, ремонт инженерной и социальной инфраструктуры, строительство жилых домов и социальных объектов.
https://crimea.ria.ru/20220813/pochemu-ukrainskie-voennoplennye-otkazyvayutsya-ot-obmena-i-ostayutsya-v-rf-1124153952.html
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армия и флот, министерство обороны рф, специальная военная операция рф на украине, украина, всу (вооруженные силы украины)
Минобороны показало боевую работу "Искандеров" на Украине – видео

Минобороны опубликовало видео боевой работы ОТРК "Искандер" по инфраструктуре ВСУ

10:19 15.08.2022
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкРабота ОТРК "Искандер М" в зоне проведения спецоперации
Работа ОТРК Искандер М в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 15.08.2022
© РИА Новости . РИА Новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 авг – РИА Новости Крым. Минобороны России показало кадры боевой работы расчетов оперативно-тактических ракетных комплексов (ОТРК) "Искандер" по объектам военной инфраструктуры вооруженных сил Украины. Видео опубликовано в Telegram-канале ведомства.
ОТРК "Искандер" относится к высокоточному оружию с дальностью стрельбы до 500 километров. Боевая часть ракеты может уничтожить практически любую цель: командные пункты противника, колонны техники, комплексы противовоздушной обороны.
В арсенале ОТРК как баллистические, так и крылатые ракеты, которые на подлете к цели ставят ложные электронные помехи и являются практически неуязвимыми для систем ПВО противника.
За все время специальной военной операции комплексы "Искандер" не единожды зарекомендовали себя как грозное и эффективное оружие, отметили в Минобороны РФ.
Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции (СВО), ее главная задача – защита жителей Донецкой и Луганской народных республик, которые на протяжении восьми лет подвергались геноциду со стороны киевского режима. Глава государства отметил, что в ходе СВО Россия будет стремиться к демилитаризации и денацификации Украины, а также преданию суду тех, кто совершил кровавые преступления против мирных жителей. При этом он отметил, что в планы РФ не входит оккупация украинских территорий.
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Как неоднократно отмечали представители российского военного командования, ВС РФ в ходе спецоперации не наносят удары по объектам гражданской инфраструктуры и по жилому комплексу. При этом украинские военные формирования зачастую используют такие объекты и мирное население в качестве живого щита.
На данный момент полностью освобождена ЛНР, большая часть территории ДНР, а также Херсонская область, приазовская часть Запорожской и часть Харьковской областей. Из бюджета РФ выделены средства на восстановление разрушенных населенных пунктов, ремонт инженерной и социальной инфраструктуры, строительство жилых домов и социальных объектов.
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