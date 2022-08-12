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Путин подписал новый указ по охране границ с ЛНР, ДНР и Украиной - РИА Новости Крым, 12.08.2022
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Путин подписал новый указ по охране границ с ЛНР, ДНР и Украиной
Путин подписал новый указ по охране границ с ЛНР, ДНР и Украиной - РИА Новости Крым, 12.08.2022
Путин подписал новый указ по охране границ с ЛНР, ДНР и Украиной
Президент России Владимир Путин подписал новый указ, которым вносятся изменения в условия получения дополнительных социальных гарантий пограничникам, которые... РИА Новости Крым, 12.08.2022
2022-08-12T16:21
2022-08-12T16:23
владимир путин (политик)
специальная военная операция рф на украине
донецкая народная республика (днр)
луганская народная республика (лнр)
украина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 авг – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин подписал новый указ, которым вносятся изменения в условия получения дополнительных социальных гарантий пограничникам, которые находятся на границах с ЛНР, ДНР и Украиной. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.Теперь, согласно новому Указу военнослужащим ФСБ, которые охраняют или охраняли границу России с ЛНР, ДНР и Украиной в выслугу лет один день будет засчитан за два.Кроме того, если при выполнении задач военнослужащий получил увечья (ранения, травмы, контузии) и находится на излечении, один месяц военной службы будет засчитан за два."Условия зачета военнослужащим органов федеральной службы безопасности, непосредственно выполняющим (выполнявшим) задачи по охране государственной границы Российской Федерации на участках, примыкающих к районам проведения специальной военной операции на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики и Украины, в выслугу лет для назначения пенсии на льготных условиях периодов, указанных в пункте 1 настоящего Указа, определяются директором Федеральной службы безопасности Российской Федерации", — уточняется в документе.Указ вступает в силу со дня его подписания и распространяется на правоотношения с 24 февраля 2022 года.
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владимир путин (политик), специальная военная операция рф на украине, донецкая народная республика (днр), луганская народная республика (лнр), украина
Путин подписал новый указ по охране границ с ЛНР, ДНР и Украиной

Президент РФ подписал новый указ по охране границ с ЛНР, ДНР и Украиной

16:21 12.08.2022 (обновлено: 16:23 12.08.2022)
 
© РИА Новости . Михаил Метцель / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 12.08.2022
© РИА Новости . Михаил Метцель
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 авг – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин подписал новый указ, которым вносятся изменения в условия получения дополнительных социальных гарантий пограничникам, которые находятся на границах с ЛНР, ДНР и Украиной. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Теперь, согласно новому Указу военнослужащим ФСБ, которые охраняют или охраняли границу России с ЛНР, ДНР и Украиной в выслугу лет один день будет засчитан за два.
"Один день выполнения задач по охране государственной границы Российской Федерации на участках, примыкающих к районам проведения специальной военной операции на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики и Украины, за два дня", — говорится в тексте указа.
Кроме того, если при выполнении задач военнослужащий получил увечья (ранения, травмы, контузии) и находится на излечении, один месяц военной службы будет засчитан за два.
"Условия зачета военнослужащим органов федеральной службы безопасности, непосредственно выполняющим (выполнявшим) задачи по охране государственной границы Российской Федерации на участках, примыкающих к районам проведения специальной военной операции на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики и Украины, в выслугу лет для назначения пенсии на льготных условиях периодов, указанных в пункте 1 настоящего Указа, определяются директором Федеральной службы безопасности Российской Федерации", — уточняется в документе.
Указ вступает в силу со дня его подписания и распространяется на правоотношения с 24 февраля 2022 года.
Владимир Путин (политик)Специальная военная операция РФ на УкраинеДонецкая Народная Республика (ДНР)Луганская Народная Республика (ЛНР)Украина
 
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