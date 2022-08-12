https://crimea.ria.ru/20220812/putin-podpisal-novyy-ukaz-po-okhrane-granits-s-lnr-dnr-i-ukrainoy-1124149923.html

Путин подписал новый указ по охране границ с ЛНР, ДНР и Украиной

Путин подписал новый указ по охране границ с ЛНР, ДНР и Украиной - РИА Новости Крым, 12.08.2022

Путин подписал новый указ по охране границ с ЛНР, ДНР и Украиной

Президент России Владимир Путин подписал новый указ, которым вносятся изменения в условия получения дополнительных социальных гарантий пограничникам, которые... РИА Новости Крым, 12.08.2022

2022-08-12T16:21

2022-08-12T16:21

2022-08-12T16:23

владимир путин (политик)

специальная военная операция рф на украине

донецкая народная республика (днр)

луганская народная республика (лнр)

украина

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 авг – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин подписал новый указ, которым вносятся изменения в условия получения дополнительных социальных гарантий пограничникам, которые находятся на границах с ЛНР, ДНР и Украиной. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.Теперь, согласно новому Указу военнослужащим ФСБ, которые охраняют или охраняли границу России с ЛНР, ДНР и Украиной в выслугу лет один день будет засчитан за два.Кроме того, если при выполнении задач военнослужащий получил увечья (ранения, травмы, контузии) и находится на излечении, один месяц военной службы будет засчитан за два."Условия зачета военнослужащим органов федеральной службы безопасности, непосредственно выполняющим (выполнявшим) задачи по охране государственной границы Российской Федерации на участках, примыкающих к районам проведения специальной военной операции на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики и Украины, в выслугу лет для назначения пенсии на льготных условиях периодов, указанных в пункте 1 настоящего Указа, определяются директором Федеральной службы безопасности Российской Федерации", — уточняется в документе.Указ вступает в силу со дня его подписания и распространяется на правоотношения с 24 февраля 2022 года.

донецкая народная республика (днр)

луганская народная республика (лнр)

украина

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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