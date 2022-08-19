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Черноморский флот получит новые боевые корабли до конца года - РИА Новости Крым, 19.08.2022
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Черноморский флот получит новые боевые корабли до конца года
Черноморский флот получит новые боевые корабли до конца года - РИА Новости Крым, 19.08.2022
Черноморский флот получит новые боевые корабли до конца года
Двенадцать новых боевых кораблей поступит на Черноморский флот до конца года. Об этом заявил врио командующего ЧФ вице-адмирал Виктор Соколов, пишет "Российская РИА Новости Крым, 19.08.2022
2022-08-19T14:36
2022-08-19T14:39
севастополь
чф рф (черноморский флот российской федерации)
армия и флот
безопасность республики крым и севастополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 авг – РИА Новости Крым. Двенадцать новых боевых кораблей поступит на Черноморский флот до конца года. Об этом заявил врио командующего ЧФ вице-адмирал Виктор Соколов, пишет "Российская газета".По словам недавно возглавившего флот вице-адмирала, в ближайшие месяцы на флот планируется поставить 33 единицы новых и модернизированных образцов вооружения и техники.Вице-адмирал подчеркнул, что Черноморский флот успешно выполняет все задачи в рамках спецоперации России на Украине.19 августа Виктор Соколов подтвердил свое назначение врио командующего Черноморским флотом и впервые принял участие в публичном мероприятии, посвященном присвоению патрульному катеру имени участника СВО Андрея Палия – замкомандующего ЧФ, погибшего в марте в Мариуполе.
https://crimea.ria.ru/20220819/vitse-admiral-sokolov-podtverdil-svoe-naznachenie-vrio-komanduyuschego-chf-1124219275.html
https://crimea.ria.ru/20220819/v-sevastopole-kater-chf-poluchil-imya-pogibshego-na-ukraine-zamkoma-1124215612.html
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севастополь, чф рф (черноморский флот российской федерации), армия и флот, безопасность республики крым и севастополя
Черноморский флот получит новые боевые корабли до конца года

Врио командующего ЧФ Соколов: на флот до конца года поступит 12 новых кораблей

14:36 19.08.2022 (обновлено: 14:39 19.08.2022)
 
© Пресс-служба Черноморского флотаКорабли Черноморского флота вернулись в пункты постоянного базирования после выполнения задач в море
Корабли Черноморского флота вернулись в пункты постоянного базирования после выполнения задач в море
© Пресс-служба Черноморского флота
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 авг – РИА Новости Крым. Двенадцать новых боевых кораблей поступит на Черноморский флот до конца года. Об этом заявил врио командующего ЧФ вице-адмирал Виктор Соколов, пишет "Российская газета".
По словам недавно возглавившего флот вице-адмирала, в ближайшие месяцы на флот планируется поставить 33 единицы новых и модернизированных образцов вооружения и техники.
Вице-адмирал Соколов на церемонии присвоения имени Андрей Палий катеру в Севастополе - РИА Новости, 1920, 19.08.2022
12:39
Вице-адмирал Соколов подтвердил свое назначение врио командующего ЧФ
"Среди них – двенадцать кораблей и судов обеспечения, а также специальная техника", – сказал Соколов, выступая на сборах молодых офицеров, прибывших в Севастополь для прохождения службы на флоте.
Вице-адмирал подчеркнул, что Черноморский флот успешно выполняет все задачи в рамках спецоперации России на Украине.
В Севастополе катер ЧФ получил имя погибшего на Украине замкома Андрея Палия - РИА Новости, 1920, 19.08.2022
09:33
В Севастополе катер ЧФ получил имя погибшего на Украине замкома
19 августа Виктор Соколов подтвердил свое назначение врио командующего Черноморским флотом и впервые принял участие в публичном мероприятии, посвященном присвоению патрульному катеру имени участника СВО Андрея Палия – замкомандующего ЧФ, погибшего в марте в Мариуполе.
 
СевастопольЧФ РФ (Черноморский флот Российской Федерации)Армия и флотБезопасность Республики Крым и Севастополя
 
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