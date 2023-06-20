Всероссийский конкурс военной фотожурналистики объявил победителей

МОСКВА, 20 июн – РИА Новости. В Москве во вторник были названы лауреаты Всероссийского конкурса военной фотожурналистики в рамках церемонии награждения, которая прошла в мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня" на Зубовском бульваре, 4.Из порядка тысячи работ, присланных на конкурс журналистами российских медиа из зоны проведения Специальной военной операции, международное жюри отобрало шесть в категории "Одиночная фотография" и пять в "Фотографических сериях".Обладателями "золота" стали специальный фотокорреспондент РИА Новости Алексей Майшев с одиночным снимком "Гладиатор" и фотокорреспондент МИЦ "Известия" Павел Волков с фотографической серией "Реквием" о трагедии жителей Луганска.Второе место было отдано пронзительному репортажному кадру "Персональная трагедия" фоторепортера МИЦ "Известия" Эдуарда Корниенко и серии снимков фотокорреспондента ТАСС Сергея Бобылева о ситуации в ДНР в первые месяцы проведения СВО под названием "Ради мира".Третье место завоевали снимок фотожурналиста ИД "Комсомольская правда" Владимира Веленгурина о молодой паре из Мариуполя, Александре и Виктории, и серия российского фотожурналиста Валерия Мельникова "Возвращение", посвященная людям Донбасса."Особой отметки жюри" конкурса было удостоено пять работ – три одиночных снимка и две серии.Их авторы в категории "Одиночная фотография" - специальный фотокорреспондент РИА Новости Виктор Антонюк, снимок которого "Знамя Победы над Лисичанском" стал титульной фотографией конкурса, работа "Дорога Z" фотокорреспондента ТАСС Сергея Бобылева и фотокадр "Танк Т80" фотокорреспондента ТАСС Станислава Красильникова.Серия Красильникова "Полковой священник" также была отмечена жюри, как и фотоистория фотокорреспондента ИД "Мир Белогорья" из Белгорода Павла Колядина "Миша и Маша".Работы победителей Всероссийского конкурса военной фотожурналистики до 16 июля можно увидеть и в самом центре Москве в формате уличной выставки – на Арбате, 17.О Всероссийском конкурсе военной фотожурналистикиФотоконкурс организован для журналистов российских СМИ, работающих в зоне проведения Специальной военной операции.В годы Великой Отечественной войны фотокорреспонденты Совинформбюро вели уникальную фотолетопись подвига советского народа. Международная медиагруппа "Россия сегодня", продолжая традиции своего великого предшественника, инициировала всероссийский фотопроект, который объединил лучшие фотоработы, посвященные Специальной военной операции и восстановлению мирной жизни в новых регионах, что позволило создать военную фотохронику подвигов уже нашего времени.Конкурс проводился на лучшую фотографию и серию фото, посвященных ежедневному героизму военных, участвующих в проведении Специальной военной операции, вовлеченности волонтеров, людей мирных профессий – врачей, строителей, водителей, священников в восстановление мирной жизни в регионах, вошедших в состав России по итогам референдумов.На фотографиях лауреатов конкурса запечатлены как военные, самоотверженно выполняющие свою освободительную миссию, так и простые люди, которые верят в счастливое будущее и умеют радоваться каждой победе российских солдат и спасателей, врачей, добровольцев, которые трудовым подвигом приближают восстановление мирной жизни.Всероссийский конкурс военной фотожурналистики проходил при поддержке радиостанций "Вести FM", "Маяк", "Радио России" и Радио Sputnik, а также международных информационных ресурсов - информационного агентства Sputnik и телеканала и портала RT.Среди отраслевых ресурсов, выступающих информационными партнерами конкурса, - Союз журналистов России, информационный портал YOung JOurnalists, портал Russian Photo, портал Photo-study.ru, а также Музей Победы.
МОСКВА, 20 июн – РИА Новости. В Москве во вторник были названы лауреаты Всероссийского конкурса военной фотожурналистики в рамках церемонии награждения, которая прошла в мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня" на Зубовском бульваре, 4.
Из порядка тысячи работ, присланных на конкурс журналистами российских медиа из зоны проведения Специальной военной операции, международное жюри отобрало шесть в категории "Одиночная фотография" и пять в "Фотографических сериях".
Обладателями "золота" стали специальный фотокорреспондент РИА Новости Алексей Майшев с одиночным снимком "Гладиатор" и фотокорреспондент МИЦ "Известия" Павел Волков с фотографической серией "Реквием" о трагедии жителей Луганска.
Военнослужащий ФСБ РФ на пшеничном поле в Мелитопольском районе Запорожской области выполняет задачу по охране иностранных журналистов в рамках пресс-тура по освещению ситуации на территории проведения СВО.
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Военнослужащий ФСБ РФ на пшеничном поле в Мелитопольском районе Запорожской области выполняет задачу по охране иностранных журналистов в рамках пресс-тура по освещению ситуации на территории проведения СВО.
Военнослужащий ФСБ РФ на пшеничном поле в Мелитопольском районе Запорожской области выполняет задачу по охране иностранных журналистов в рамках пресс-тура по освещению ситуации на территории проведения СВО.
Второе место было отдано пронзительному репортажному кадру "Персональная трагедия" фоторепортера МИЦ "Известия" Эдуарда Корниенко и серии снимков фотокорреспондента ТАСС Сергея Бобылева о ситуации в ДНР в первые месяцы проведения СВО под названием "Ради мира".
Данная серия снимков отображает обстановку в ДНР в первые месяцы СВО. Условия, в которых приходилось жить как гражданским, так и военным, были далеко не простыми, но они знали, что все делается ради мира.
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Данная серия снимков отображает обстановку в ДНР в первые месяцы СВО. Условия, в которых приходилось жить как гражданским, так и военным, были далеко не простыми, но они знали, что все делается ради мира.
Данная серия снимков отображает обстановку в ДНР в первые месяцы СВО. Условия, в которых приходилось жить как гражданским, так и военным, были далеко не простыми, но они знали, что все делается ради мира.
Третье место завоевали снимок фотожурналиста ИД "Комсомольская правда" Владимира Веленгурина о молодой паре из Мариуполя, Александре и Виктории, и серия российского фотожурналиста Валерия Мельникова "Возвращение", посвященная людям Донбасса.
Александр Сиволапов с внуком Захаром в доме в поселке Петровка. После освобождения поселка и перехода его под контроль ЛНР, Александр смог встретиться со своей семьей - дочерью и внуками, которых не видел 8 лет.
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Александр Сиволапов с внуком Захаром в доме в поселке Петровка. После освобождения поселка и перехода его под контроль ЛНР, Александр смог встретиться со своей семьей - дочерью и внуками, которых не видел 8 лет.
Александр Сиволапов с внуком Захаром в доме в поселке Петровка. После освобождения поселка и перехода его под контроль ЛНР, Александр смог встретиться со своей семьей - дочерью и внуками, которых не видел 8 лет.
"Особой отметки жюри" конкурса было удостоено пять работ – три одиночных снимка и две серии.
Их авторы в категории "Одиночная фотография" - специальный фотокорреспондент РИА Новости Виктор Антонюк, снимок которого "Знамя Победы над Лисичанском" стал титульной фотографией конкурса, работа "Дорога Z" фотокорреспондента ТАСС Сергея Бобылева и фотокадр "Танк Т80" фотокорреспондента ТАСС Станислава Красильникова.
Серия Красильникова "Полковой священник" также была отмечена жюри, как и фотоистория фотокорреспондента ИД "Мир Белогорья" из Белгорода Павла Колядина "Миша и Маша".
Работы победителей Всероссийского конкурса военной фотожурналистики до 16 июля можно увидеть и в самом центре Москве в формате уличной выставки – на Арбате, 17.
В апреле 2022 года на фронт пришло письмо с рисунком в виде контура детской ручки. Спецназовец Герман стал носить его под бронежилетом в качестве оберега и попросил коллег передать в ответ девочке большого плюшевого медведя. 2-х метровый мишка приехал к Маше на "Тигре" и вызвал бурю эмоций.
Херсон. Антоновский автомобильно-пешеходный мост через Днепр. 24 февраля 2022 года в ответ на обращение руководителей республик Донбасса с просьбой о помощи. Россия начала специальную военную операцию.
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Херсон. Антоновский автомобильно-пешеходный мост через Днепр. 24 февраля 2022 года в ответ на обращение руководителей республик Донбасса с просьбой о помощи. Россия начала специальную военную операцию.
В апреле 2022 года на фронт пришло письмо с рисунком в виде контура детской ручки. Спецназовец Герман стал носить его под бронежилетом в качестве оберега и попросил коллег передать в ответ девочке большого плюшевого медведя. 2-х метровый мишка приехал к Маше на "Тигре" и вызвал бурю эмоций.
Херсон. Антоновский автомобильно-пешеходный мост через Днепр. 24 февраля 2022 года в ответ на обращение руководителей республик Донбасса с просьбой о помощи. Россия начала специальную военную операцию.
Фотоконкурс организован для журналистов российских СМИ, работающих в зоне проведения Специальной военной операции.
В годы Великой Отечественной войны фотокорреспонденты Совинформбюро вели уникальную фотолетопись подвига советского народа. Международная медиагруппа "Россия сегодня", продолжая традиции своего великого предшественника, инициировала всероссийский фотопроект, который объединил лучшие фотоработы, посвященные Специальной военной операции и восстановлению мирной жизни в новых регионах, что позволило создать военную фотохронику подвигов уже нашего времени.
Конкурс проводился на лучшую фотографию и серию фото, посвященных ежедневному героизму военных, участвующих в проведении Специальной военной операции, вовлеченности волонтеров, людей мирных профессий – врачей, строителей, водителей, священников в восстановление мирной жизни в регионах, вошедших в состав России по итогам референдумов.
На фотографиях лауреатов конкурса запечатлены как военные, самоотверженно выполняющие свою освободительную миссию, так и простые люди, которые верят в счастливое будущее и умеют радоваться каждой победе российских солдат и спасателей, врачей, добровольцев, которые трудовым подвигом приближают восстановление мирной жизни.
Всероссийский конкурс военной фотожурналистики проходил при поддержке радиостанций "Вести FM", "Маяк", "Радио России" и Радио Sputnik, а также международных информационных ресурсов - информационного агентства Sputnik и телеканала и портала RT.
Среди отраслевых ресурсов, выступающих информационными партнерами конкурса, - Союз журналистов России, информационный портал YOung JOurnalists, портал Russian Photo, портал Photo-study.ru, а также Музей Победы.
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