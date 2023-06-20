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Всероссийский конкурс военной фотожурналистики объявил победителей - РИА Новости Крым, 20.06.2023
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Всероссийский конкурс военной фотожурналистики объявил победителей
Всероссийский конкурс военной фотожурналистики объявил победителей - РИА Новости Крым, 20.06.2023
Всероссийский конкурс военной фотожурналистики объявил победителей
в рамках церемонии награждения, которая прошла в мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня" на Зубовском бульваре, 4. РИА Новости Крым, 20.06.2023
2023-06-20T14:14
2023-06-20T14:14
медиагруппа "россия сегодня"
всероссийский конкурс военной фотожурналистики
сво
сми
россия
новости
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МОСКВА, 20 июн – РИА Новости. В Москве во вторник были названы лауреаты Всероссийского конкурса военной фотожурналистики в рамках церемонии награждения, которая прошла в мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня" на Зубовском бульваре, 4.Из порядка тысячи работ, присланных на конкурс журналистами российских медиа из зоны проведения Специальной военной операции, международное жюри отобрало шесть в категории "Одиночная фотография" и пять в "Фотографических сериях".Обладателями "золота" стали специальный фотокорреспондент РИА Новости Алексей Майшев с одиночным снимком "Гладиатор" и фотокорреспондент МИЦ "Известия" Павел Волков с фотографической серией "Реквием" о трагедии жителей Луганска.Второе место было отдано пронзительному репортажному кадру "Персональная трагедия" фоторепортера МИЦ "Известия" Эдуарда Корниенко и серии снимков фотокорреспондента ТАСС Сергея Бобылева о ситуации в ДНР в первые месяцы проведения СВО под названием "Ради мира".Третье место завоевали снимок фотожурналиста ИД "Комсомольская правда" Владимира Веленгурина о молодой паре из Мариуполя, Александре и Виктории, и серия российского фотожурналиста Валерия Мельникова "Возвращение", посвященная людям Донбасса."Особой отметки жюри" конкурса было удостоено пять работ – три одиночных снимка и две серии.Их авторы в категории "Одиночная фотография" - специальный фотокорреспондент РИА Новости Виктор Антонюк, снимок которого "Знамя Победы над Лисичанском" стал титульной фотографией конкурса, работа "Дорога Z" фотокорреспондента ТАСС Сергея Бобылева и фотокадр "Танк Т80" фотокорреспондента ТАСС Станислава Красильникова.Серия Красильникова "Полковой священник" также была отмечена жюри, как и фотоистория фотокорреспондента ИД "Мир Белогорья" из Белгорода Павла Колядина "Миша и Маша".Работы победителей Всероссийского конкурса военной фотожурналистики до 16 июля можно увидеть и в самом центре Москве в формате уличной выставки – на Арбате, 17.О Всероссийском конкурсе военной фотожурналистикиФотоконкурс организован для журналистов российских СМИ, работающих в зоне проведения Специальной военной операции.В годы Великой Отечественной войны фотокорреспонденты Совинформбюро вели уникальную фотолетопись подвига советского народа. Международная медиагруппа "Россия сегодня", продолжая традиции своего великого предшественника, инициировала всероссийский фотопроект, который объединил лучшие фотоработы, посвященные Специальной военной операции и восстановлению мирной жизни в новых регионах, что позволило создать военную фотохронику подвигов уже нашего времени.Конкурс проводился на лучшую фотографию и серию фото, посвященных ежедневному героизму военных, участвующих в проведении Специальной военной операции, вовлеченности волонтеров, людей мирных профессий – врачей, строителей, водителей, священников в восстановление мирной жизни в регионах, вошедших в состав России по итогам референдумов.На фотографиях лауреатов конкурса запечатлены как военные, самоотверженно выполняющие свою освободительную миссию, так и простые люди, которые верят в счастливое будущее и умеют радоваться каждой победе российских солдат и спасателей, врачей, добровольцев, которые трудовым подвигом приближают восстановление мирной жизни.Всероссийский конкурс военной фотожурналистики проходил при поддержке радиостанций "Вести FM", "Маяк", "Радио России" и Радио Sputnik, а также международных информационных ресурсов - информационного агентства Sputnik и телеканала и портала RT.Среди отраслевых ресурсов, выступающих информационными партнерами конкурса, - Союз журналистов России, информационный портал YOung JOurnalists, портал Russian Photo, портал Photo-study.ru, а также Музей Победы.
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медиагруппа "россия сегодня", всероссийский конкурс военной фотожурналистики, сво, сми, россия, новости

Всероссийский конкурс военной фотожурналистики объявил победителей

14:14 20.06.2023
 
© Виктор Антонюк, Всероссийский конкурс военной фотожурналистики "Знамя Победы над Лисичанском"
Знамя Победы над Лисичанском
© Виктор Антонюк, Всероссийский конкурс военной фотожурналистики
Читать в
МОСКВА, 20 июн – РИА Новости. В Москве во вторник были названы лауреаты Всероссийского конкурса военной фотожурналистики в рамках церемонии награждения, которая прошла в мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня" на Зубовском бульваре, 4.
Из порядка тысячи работ, присланных на конкурс журналистами российских медиа из зоны проведения Специальной военной операции, международное жюри отобрало шесть в категории "Одиночная фотография" и пять в "Фотографических сериях".
Обладателями "золота" стали специальный фотокорреспондент РИА Новости Алексей Майшев с одиночным снимком "Гладиатор" и фотокорреспондент МИЦ "Известия" Павел Волков с фотографической серией "Реквием" о трагедии жителей Луганска.
© Алексей Майшев, Всероссийский конкурс военной фотожурналистики

Военнослужащий ФСБ РФ на пшеничном поле в Мелитопольском районе Запорожской области выполняет задачу по охране иностранных журналистов в рамках пресс-тура по освещению ситуации на территории проведения СВО.

Гладиатор
1 из 2

Военнослужащий ФСБ РФ на пшеничном поле в Мелитопольском районе Запорожской области выполняет задачу по охране иностранных журналистов в рамках пресс-тура по освещению ситуации на территории проведения СВО.

© Алексей Майшев, Всероссийский конкурс военной фотожурналистики
© Павел Волков, Всероссийский конкурс военной фотожурналистики

Портрет бабы Нины и бездомного кота в разрушенном поселке Светличное, ЛНР.

Реквием
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Портрет бабы Нины и бездомного кота в разрушенном поселке Светличное, ЛНР.

© Павел Волков, Всероссийский конкурс военной фотожурналистики
1 из 2

Военнослужащий ФСБ РФ на пшеничном поле в Мелитопольском районе Запорожской области выполняет задачу по охране иностранных журналистов в рамках пресс-тура по освещению ситуации на территории проведения СВО.

© Алексей Майшев, Всероссийский конкурс военной фотожурналистики
2 из 2

Портрет бабы Нины и бездомного кота в разрушенном поселке Светличное, ЛНР.

© Павел Волков, Всероссийский конкурс военной фотожурналистики
Второе место было отдано пронзительному репортажному кадру "Персональная трагедия" фоторепортера МИЦ "Известия" Эдуарда Корниенко и серии снимков фотокорреспондента ТАСС Сергея Бобылева о ситуации в ДНР в первые месяцы проведения СВО под названием "Ради мира".
© Эдуард Корниенко, Всероссийский конкурс военной фотожурналистикиЖитель города Донецка Юрий Румянцев оплакивает свою жену, погибшую при обстреле центра города ракетой "Точка-У", выпущенной вооруженными силами Украины 2022 года 14 марта 2022г.
Персональная трагедия
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Житель города Донецка Юрий Румянцев оплакивает свою жену, погибшую при обстреле центра города ракетой "Точка-У", выпущенной вооруженными силами Украины 2022 года 14 марта 2022г.
© Эдуард Корниенко, Всероссийский конкурс военной фотожурналистики
© Сергей Бобылев, Всероссийский конкурс военной фотожурналистики

Данная серия снимков отображает обстановку в ДНР в первые месяцы СВО. Условия, в которых приходилось жить как гражданским, так и военным, были далеко не простыми, но они знали, что все делается ради мира.

Ради мира
2 из 2

Данная серия снимков отображает обстановку в ДНР в первые месяцы СВО. Условия, в которых приходилось жить как гражданским, так и военным, были далеко не простыми, но они знали, что все делается ради мира.

© Сергей Бобылев, Всероссийский конкурс военной фотожурналистики
1 из 2
Житель города Донецка Юрий Румянцев оплакивает свою жену, погибшую при обстреле центра города ракетой "Точка-У", выпущенной вооруженными силами Украины 2022 года 14 марта 2022г.
© Эдуард Корниенко, Всероссийский конкурс военной фотожурналистики
2 из 2

Данная серия снимков отображает обстановку в ДНР в первые месяцы СВО. Условия, в которых приходилось жить как гражданским, так и военным, были далеко не простыми, но они знали, что все делается ради мира.

© Сергей Бобылев, Всероссийский конкурс военной фотожурналистики
Третье место завоевали снимок фотожурналиста ИД "Комсомольская правда" Владимира Веленгурина о молодой паре из Мариуполя, Александре и Виктории, и серия российского фотожурналиста Валерия Мельникова "Возвращение", посвященная людям Донбасса.
© Владимир Веленгурин, Всероссийский конкурс военной фотожурналистики

Молодые люди Александр и Виктория встретились на улице, где видны последствия боев. Мариупольцы не скрывают своих чувств после разлуки, вызванной сражением за город.

Молодые люди Александр и Виктория в Мариуполе
1 из 2

Молодые люди Александр и Виктория встретились на улице, где видны последствия боев. Мариупольцы не скрывают своих чувств после разлуки, вызванной сражением за город.

© Владимир Веленгурин, Всероссийский конкурс военной фотожурналистики
© Валерий Мельников, Всероссийский конкурс военной фотожурналистики

Александр Сиволапов с внуком Захаром в доме в поселке Петровка. После освобождения поселка и перехода его под контроль ЛНР, Александр смог встретиться со своей семьей - дочерью и внуками, которых не видел 8 лет.

Возвращение
2 из 2

Александр Сиволапов с внуком Захаром в доме в поселке Петровка. После освобождения поселка и перехода его под контроль ЛНР, Александр смог встретиться со своей семьей - дочерью и внуками, которых не видел 8 лет.

© Валерий Мельников, Всероссийский конкурс военной фотожурналистики
1 из 2

Молодые люди Александр и Виктория встретились на улице, где видны последствия боев. Мариупольцы не скрывают своих чувств после разлуки, вызванной сражением за город.

© Владимир Веленгурин, Всероссийский конкурс военной фотожурналистики
2 из 2

Александр Сиволапов с внуком Захаром в доме в поселке Петровка. После освобождения поселка и перехода его под контроль ЛНР, Александр смог встретиться со своей семьей - дочерью и внуками, которых не видел 8 лет.

© Валерий Мельников, Всероссийский конкурс военной фотожурналистики
"Особой отметки жюри" конкурса было удостоено пять работ – три одиночных снимка и две серии.
Их авторы в категории "Одиночная фотография" - специальный фотокорреспондент РИА Новости Виктор Антонюк, снимок которого "Знамя Победы над Лисичанском" стал титульной фотографией конкурса, работа "Дорога Z" фотокорреспондента ТАСС Сергея Бобылева и фотокадр "Танк Т80" фотокорреспондента ТАСС Станислава Красильникова.
Серия Красильникова "Полковой священник" также была отмечена жюри, как и фотоистория фотокорреспондента ИД "Мир Белогорья" из Белгорода Павла Колядина "Миша и Маша".
Работы победителей Всероссийского конкурса военной фотожурналистики до 16 июля можно увидеть и в самом центре Москве в формате уличной выставки – на Арбате, 17.
© Виктор Антонюк, Всероссийский конкурс военной фотожурналистики Снимок легендарного события - водружения знамени Победы над администрацией города Лисичанска бойцом 6 казачьего полка, ознаменовавшего освобождение ЛНР.
Знамя Победы над Лисичанском
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Снимок легендарного события - водружения знамени Победы над администрацией города Лисичанска бойцом 6 казачьего полка, ознаменовавшего освобождение ЛНР.
© Виктор Антонюк, Всероссийский конкурс военной фотожурналистики
© Станислав Красильников, Всероссийский конкурс военной фотожурналистики

Танк Т80 на позиции в зоне СВО.

Танк Т80 на позиции в зоне СВО
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Танк Т80 на позиции в зоне СВО.

© Станислав Красильников, Всероссийский конкурс военной фотожурналистики
© Станислав Красильников, Всероссийский конкурс военной фотожурналистикиПолковой священник старший лейтенант Василий Зудилов "Черномор" во время богослужениия в передовых частях в зоне СВО.
Полковой священник
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Полковой священник старший лейтенант Василий Зудилов "Черномор" во время богослужениия в передовых частях в зоне СВО.
© Станислав Красильников, Всероссийский конкурс военной фотожурналистики
© Pavel KolyadinВ апреле 2022 года на фронт пришло письмо с рисунком в виде контура детской ручки. Спецназовец Герман стал носить его под бронежилетом в качестве оберега и попросил коллег передать в ответ девочке большого плюшевого медведя. 2-х метровый мишка приехал к Маше на "Тигре" и вызвал бурю эмоций.
Миша и Маша
4 из 5
В апреле 2022 года на фронт пришло письмо с рисунком в виде контура детской ручки. Спецназовец Герман стал носить его под бронежилетом в качестве оберега и попросил коллег передать в ответ девочке большого плюшевого медведя. 2-х метровый мишка приехал к Маше на "Тигре" и вызвал бурю эмоций.
© Pavel Kolyadin
© Сергей Бобылев, Всероссийский конкурс военной фотожурналистики

Херсон. Антоновский автомобильно-пешеходный мост через Днепр. 24 февраля 2022 года в ответ на обращение руководителей республик Донбасса с просьбой о помощи. Россия начала специальную военную операцию.

Дорога Z
5 из 5

Херсон. Антоновский автомобильно-пешеходный мост через Днепр. 24 февраля 2022 года в ответ на обращение руководителей республик Донбасса с просьбой о помощи. Россия начала специальную военную операцию.

© Сергей Бобылев, Всероссийский конкурс военной фотожурналистики
1 из 5
Снимок легендарного события - водружения знамени Победы над администрацией города Лисичанска бойцом 6 казачьего полка, ознаменовавшего освобождение ЛНР.
© Виктор Антонюк, Всероссийский конкурс военной фотожурналистики
2 из 5

Танк Т80 на позиции в зоне СВО.

© Станислав Красильников, Всероссийский конкурс военной фотожурналистики
3 из 5
Полковой священник старший лейтенант Василий Зудилов "Черномор" во время богослужениия в передовых частях в зоне СВО.
© Станислав Красильников, Всероссийский конкурс военной фотожурналистики
4 из 5
В апреле 2022 года на фронт пришло письмо с рисунком в виде контура детской ручки. Спецназовец Герман стал носить его под бронежилетом в качестве оберега и попросил коллег передать в ответ девочке большого плюшевого медведя. 2-х метровый мишка приехал к Маше на "Тигре" и вызвал бурю эмоций.
© Pavel Kolyadin
5 из 5

Херсон. Антоновский автомобильно-пешеходный мост через Днепр. 24 февраля 2022 года в ответ на обращение руководителей республик Донбасса с просьбой о помощи. Россия начала специальную военную операцию.

© Сергей Бобылев, Всероссийский конкурс военной фотожурналистики

О Всероссийском конкурсе военной фотожурналистики

Фотоконкурс организован для журналистов российских СМИ, работающих в зоне проведения Специальной военной операции.
В годы Великой Отечественной войны фотокорреспонденты Совинформбюро вели уникальную фотолетопись подвига советского народа. Международная медиагруппа "Россия сегодня", продолжая традиции своего великого предшественника, инициировала всероссийский фотопроект, который объединил лучшие фотоработы, посвященные Специальной военной операции и восстановлению мирной жизни в новых регионах, что позволило создать военную фотохронику подвигов уже нашего времени.
Конкурс проводился на лучшую фотографию и серию фото, посвященных ежедневному героизму военных, участвующих в проведении Специальной военной операции, вовлеченности волонтеров, людей мирных профессий – врачей, строителей, водителей, священников в восстановление мирной жизни в регионах, вошедших в состав России по итогам референдумов.
На фотографиях лауреатов конкурса запечатлены как военные, самоотверженно выполняющие свою освободительную миссию, так и простые люди, которые верят в счастливое будущее и умеют радоваться каждой победе российских солдат и спасателей, врачей, добровольцев, которые трудовым подвигом приближают восстановление мирной жизни.
Всероссийский конкурс военной фотожурналистики проходил при поддержке радиостанций "Вести FM", "Маяк", "Радио России" и Радио Sputnik, а также международных информационных ресурсов - информационного агентства Sputnik и телеканала и портала RT.
Среди отраслевых ресурсов, выступающих информационными партнерами конкурса, - Союз журналистов России, информационный портал YOung JOurnalists, портал Russian Photo, портал Photo-study.ru, а также Музей Победы.
Медиагруппа "Россия сегодня"Всероссийский конкурс военной фотожурналистикиСВОСМИРоссияНовости
 
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