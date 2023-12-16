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Сокращение соцрасходов для населения: на Украине дефицит бюджета - РИА Новости Крым, 16.12.2023
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Сокращение соцрасходов для населения: на Украине дефицит бюджета
Сокращение соцрасходов для населения: на Украине дефицит бюджета - РИА Новости Крым, 16.12.2023
Сокращение соцрасходов для населения: на Украине дефицит бюджета
из-за дефицита бюджета правительство Украины может столкнуться с трудностями в исполнении своих социальных и гуманитарных обязательств перед гражданами. Об этом РИА Новости Крым, 16.12.2023
2023-12-16T17:16
2023-12-16T17:16
украина
новости
бюджет
соцзащита
денис шмыгаль
ирина верещук
владимир зеленский (президент украины)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 дек - РИА Новости. из-за дефицита бюджета правительство Украины может столкнуться с трудностями в исполнении своих социальных и гуманитарных обязательств перед гражданами. Об этом заявила вице-премьер Украины Ирина Верещук."В 2023 году появились два новых фактора. Согласно с которыми мы должны все быстро адаптироваться", – цитирует Верещук РИА Новости. По ее словам, конфликт "может продолжаться дольше, чем мы думали сначала".Глава налогового комитета Верховной рады Даниил Гетманцев заявил ранее, что украинский госбюджет критически зависим от внешней помощи союзников, до конца года Киеву нужно около 9,5 млрд долларов финансовой поддержки в виде грантов и льготных кредитов. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль также заявил, что Украина рассчитывает получить финансовую помощь в размере более 30 млрд долларов от ЕС, США и МВФ, а также государств-союзников, чтобы перекрыть дефицит госбюджета страны.15 сентября Шмыгаль сообщил, что правительство Украины приняло проект бюджета на 2024 год с рекордными военными расходами в объеме 45,6 млрд долларов, что превышает суммы расходов на социальную сферу, медицину и образование. В минфине Украины сообщали, что проект бюджета на 2024 год предусматривает расходы на безопасность и оборону на уровне более 48 млрд долларов, что составляет 23% ВВП.В среду после встречи с лидером киевского режима Владимиром Зеленским президент США Джо Байден заявил, что возможность помогать Украине стремительно подходит к концу.7 декабря Сенат США заблокировал законопроект о выделении помощи Украине, Израилю и Тайваню в размере 106 млрд долларов. Украине в рамках пакета предлагалось предоставить 61 млрд долларов. Решение о пакетном голосовании ранее принял Белый дом в надежде, что поддержка Сенатом Израиля поможет "протянуть" с собой и поддержку Киева. Но преодолеть барьер республиканцев не удалось. Они проголосовали против выделения средств Украине, требуя принять предложенные ими меры для обеспечения безопасности на американо-мексиканской границе.Читайте также на РИА Новости Крым:Путь на свалку и подсвечник: как Зеленского за границей обижали"Поехал шаромыжничать": Захарова о цели визита Зеленского в СШАСпасти жизнь и награбленное: зачем Зеленский на самом деле полетел в США
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украина, новости, бюджет, соцзащита, денис шмыгаль, ирина верещук, владимир зеленский (президент украины)
Сокращение соцрасходов для населения: на Украине дефицит бюджета

На Украине анонсировали вероятное сокращение соцрасходов для населения

17:16 16.12.2023
 
© AP Photo/Evgeniy MaloletkaУкраинский флаг
Украинский флаг
© AP Photo/Evgeniy Maloletka
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 дек - РИА Новости. из-за дефицита бюджета правительство Украины может столкнуться с трудностями в исполнении своих социальных и гуманитарных обязательств перед гражданами. Об этом заявила вице-премьер Украины Ирина Верещук.
"В 2023 году появились два новых фактора. Согласно с которыми мы должны все быстро адаптироваться", – цитирует Верещук РИА Новости. По ее словам, конфликт "может продолжаться дольше, чем мы думали сначала".

"Ресурсов на социальную и гуманитарную сферы может быть меньше, чем нам бы хотелось, то есть мы должны выдерживать больше и дольше за меньшие деньги", – заявила она.

Глава налогового комитета Верховной рады Даниил Гетманцев заявил ранее, что украинский госбюджет критически зависим от внешней помощи союзников, до конца года Киеву нужно около 9,5 млрд долларов финансовой поддержки в виде грантов и льготных кредитов. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль также заявил, что Украина рассчитывает получить финансовую помощь в размере более 30 млрд долларов от ЕС, США и МВФ, а также государств-союзников, чтобы перекрыть дефицит госбюджета страны.
15 сентября Шмыгаль сообщил, что правительство Украины приняло проект бюджета на 2024 год с рекордными военными расходами в объеме 45,6 млрд долларов, что превышает суммы расходов на социальную сферу, медицину и образование. В минфине Украины сообщали, что проект бюджета на 2024 год предусматривает расходы на безопасность и оборону на уровне более 48 млрд долларов, что составляет 23% ВВП.
В среду после встречи с лидером киевского режима Владимиром Зеленским президент США Джо Байден заявил, что возможность помогать Украине стремительно подходит к концу.
7 декабря Сенат США заблокировал законопроект о выделении помощи Украине, Израилю и Тайваню в размере 106 млрд долларов. Украине в рамках пакета предлагалось предоставить 61 млрд долларов. Решение о пакетном голосовании ранее принял Белый дом в надежде, что поддержка Сенатом Израиля поможет "протянуть" с собой и поддержку Киева. Но преодолеть барьер республиканцев не удалось. Они проголосовали против выделения средств Украине, требуя принять предложенные ими меры для обеспечения безопасности на американо-мексиканской границе.
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