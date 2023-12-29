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На Украине сократят 20 тысяч госслужащих и урежут зарплаты остальным

На Украине сократят 20 тысяч госслужащих и урежут зарплаты остальным - РИА Новости Крым, 29.12.2023

На Украине сократят 20 тысяч госслужащих и урежут зарплаты остальным

Кабмин Украины принял решение с начала следующего года сократить 20 тысяч госслужащих по всей стране, а оставшимся сократить зарплаты. Об этом в своем... РИА Новости Крым, 29.12.2023

2023-12-29T19:02

2023-12-29T19:02

2023-12-29T19:02

новости

украина

денис шмыгаль

зарплата

кабмин украины

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 дек – РИА Новости Крым. Кабмин Украины принял решение с начала следующего года сократить 20 тысяч госслужащих по всей стране, а оставшимся сократить зарплаты. Об этом в своем Telegram-канале сообщил премьер-министр страны Денис Шмыгаль.Украинский премьер назвал это продолжением "реформы государственного управления". По его информации, это поможет сохранить около 8 миллиардов гривен.15 сентября Шмыгаль сообщил, что правительство Украины приняло проект бюджета на 2024 год с рекордными военными расходами в объеме 45,6 млрд долларов, что превышает суммы расходов на социальную сферу, медицину и образование.О том, что Украине может не хватить средств на социальные выплаты, еще в середине декабря заявила вице-премьер Украины Ирина Верещук. По словам главы налогового комитета Верховной рады Даниила Гетманцева, украинский госбюджет критически зависим от внешней помощи союзников, до конца года Киеву нужно около 9,5 млрд долларов финансовой поддержки в виде грантов и льготных кредитов.При этом в Сенате США в 2023 году так и не проголосовали за выделение финансовой помощи Украине, а вслед за американцами отказываться от спонсирования ВСУ начали и в европейских странах.Читайте также на РИА Новости Крым:58 тысяч долларов в час на содержание Зеленского выделяет бюджет Украины"Поехал шаромыжничать": Захарова о цели визита Зеленского в СШАКак долго США будут помогать Украине

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, украина, денис шмыгаль, зарплата, кабмин украины