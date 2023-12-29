На Украине сократят 20 тысяч госслужащих и урежут зарплаты остальным
На Украине с 1 января сократят 20 тысяч госслужащих и урежут зарплаты остальным
© Telegram Владимир ЗеленскийФлаг Украины
© Telegram Владимир Зеленский
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 дек – РИА Новости Крым. Кабмин Украины принял решение с начала следующего года сократить 20 тысяч госслужащих по всей стране, а оставшимся сократить зарплаты. Об этом в своем Telegram-канале сообщил премьер-министр страны Денис Шмыгаль.
"Теперь 70% зарплаты госслужащего будет составлять оклад, и лишь 30% – премии. Одновременно с 1 января мы сокращаем количество вакансий Государственной службы почти на 20 тысяч. И это только первый этап", – написал он.
Украинский премьер назвал это продолжением "реформы государственного управления". По его информации, это поможет сохранить около 8 миллиардов гривен.
"Новая система оплаты труда и сокращения вакансий, по оценкам Министерства финансов, позволит нам сохранить около 8 млрд грн бюджетных средств и направить их в 2024 году на нужды безопасности и обороны", – написал украинский премьер-министр.
15 сентября Шмыгаль сообщил, что правительство Украины приняло проект бюджета на 2024 год с рекордными военными расходами в объеме 45,6 млрд долларов, что превышает суммы расходов на социальную сферу, медицину и образование.
О том, что Украине может не хватить средств на социальные выплаты, еще в середине декабря заявила вице-премьер Украины Ирина Верещук. По словам главы налогового комитета Верховной рады Даниила Гетманцева, украинский госбюджет критически зависим от внешней помощи союзников, до конца года Киеву нужно около 9,5 млрд долларов финансовой поддержки в виде грантов и льготных кредитов.
При этом в Сенате США в 2023 году так и не проголосовали за выделение финансовой помощи Украине, а вслед за американцами отказываться от спонсирования ВСУ начали и в европейских странах.
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