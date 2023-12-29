Рейтинг@Mail.ru
На Украине сократят 20 тысяч госслужащих и урежут зарплаты остальным - РИА Новости Крым, 29.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20231229/na-ukraine-sokratyat-20-tysyach-gossluzhaschikh-i-urezhut-zarplaty-ostalnym-1133906872.html
На Украине сократят 20 тысяч госслужащих и урежут зарплаты остальным
На Украине сократят 20 тысяч госслужащих и урежут зарплаты остальным - РИА Новости Крым, 29.12.2023
На Украине сократят 20 тысяч госслужащих и урежут зарплаты остальным
Кабмин Украины принял решение с начала следующего года сократить 20 тысяч госслужащих по всей стране, а оставшимся сократить зарплаты. Об этом в своем... РИА Новости Крым, 29.12.2023
2023-12-29T19:02
2023-12-29T19:02
новости
украина
денис шмыгаль
зарплата
кабмин украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0c/1d/1133906645_0:179:1200:854_1920x0_80_0_0_11261b9159616866ee099c5c92e80e35.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 дек – РИА Новости Крым. Кабмин Украины принял решение с начала следующего года сократить 20 тысяч госслужащих по всей стране, а оставшимся сократить зарплаты. Об этом в своем Telegram-канале сообщил премьер-министр страны Денис Шмыгаль.Украинский премьер назвал это продолжением "реформы государственного управления". По его информации, это поможет сохранить около 8 миллиардов гривен.15 сентября Шмыгаль сообщил, что правительство Украины приняло проект бюджета на 2024 год с рекордными военными расходами в объеме 45,6 млрд долларов, что превышает суммы расходов на социальную сферу, медицину и образование.О том, что Украине может не хватить средств на социальные выплаты, еще в середине декабря заявила вице-премьер Украины Ирина Верещук. По словам главы налогового комитета Верховной рады Даниила Гетманцева, украинский госбюджет критически зависим от внешней помощи союзников, до конца года Киеву нужно около 9,5 млрд долларов финансовой поддержки в виде грантов и льготных кредитов.При этом в Сенате США в 2023 году так и не проголосовали за выделение финансовой помощи Украине, а вслед за американцами отказываться от спонсирования ВСУ начали и в европейских странах.Читайте также на РИА Новости Крым:58 тысяч долларов в час на содержание Зеленского выделяет бюджет Украины"Поехал шаромыжничать": Захарова о цели визита Зеленского в СШАКак долго США будут помогать Украине
украина
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0c/1d/1133906645_141:0:1280:854_1920x0_80_0_0_12682421f2d77d7c50a39a510baf786d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости, украина, денис шмыгаль, зарплата, кабмин украины
На Украине сократят 20 тысяч госслужащих и урежут зарплаты остальным

На Украине с 1 января сократят 20 тысяч госслужащих и урежут зарплаты остальным

19:02 29.12.2023
 
© Telegram Владимир ЗеленскийФлаг Украины
Флаг Украины
© Telegram Владимир Зеленский
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 дек – РИА Новости Крым. Кабмин Украины принял решение с начала следующего года сократить 20 тысяч госслужащих по всей стране, а оставшимся сократить зарплаты. Об этом в своем Telegram-канале сообщил премьер-министр страны Денис Шмыгаль.

"Теперь 70% зарплаты госслужащего будет составлять оклад, и лишь 30% – премии. Одновременно с 1 января мы сокращаем количество вакансий Государственной службы почти на 20 тысяч. И это только первый этап", – написал он.

Украинский премьер назвал это продолжением "реформы государственного управления". По его информации, это поможет сохранить около 8 миллиардов гривен.

"Новая система оплаты труда и сокращения вакансий, по оценкам Министерства финансов, позволит нам сохранить около 8 млрд грн бюджетных средств и направить их в 2024 году на нужды безопасности и обороны", – написал украинский премьер-министр.

15 сентября Шмыгаль сообщил, что правительство Украины приняло проект бюджета на 2024 год с рекордными военными расходами в объеме 45,6 млрд долларов, что превышает суммы расходов на социальную сферу, медицину и образование.
О том, что Украине может не хватить средств на социальные выплаты, еще в середине декабря заявила вице-премьер Украины Ирина Верещук. По словам главы налогового комитета Верховной рады Даниила Гетманцева, украинский госбюджет критически зависим от внешней помощи союзников, до конца года Киеву нужно около 9,5 млрд долларов финансовой поддержки в виде грантов и льготных кредитов.
При этом в Сенате США в 2023 году так и не проголосовали за выделение финансовой помощи Украине, а вслед за американцами отказываться от спонсирования ВСУ начали и в европейских странах.
Читайте также на РИА Новости Крым:
58 тысяч долларов в час на содержание Зеленского выделяет бюджет Украины
"Поехал шаромыжничать": Захарова о цели визита Зеленского в США
Как долго США будут помогать Украине
 
НовостиУкраинаДенис ШмыгальЗарплатаКабмин Украины
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
19:35Как в Крыму будут работать больницы и поликлиники в праздничные дни
19:21Будьте здоровы: что должно быть в новогодней аптечке
19:02На Украине сократят 20 тысяч госслужащих и урежут зарплаты остальным
18:48Дворец водных видов спорта и фиджитал-центр открылись в Севастополе
18:41Срок действия истекших водительских удостоверений продлили на три года
18:35"Миллион на миллион": прогноз погоды для Крыма на выходные от ФОБОС
18:08Водовод за 2,2 миллиарда в Евпатории – когда закончат стройку
17:48Новым хирургическим оборудованием оснастили Бахчисарайскую ЦРБ
17:28Еще один ФАП открыли в Красноперекопском районе Крыма
17:05На их век хватит: Умеров признал, что в России еще много ракет
16:48Чего крымчане ждут от Нового года – опрос
16:23По дороге в Крым ремонтируют мост: как организовано движение
15:43Три ракеты HARM производства США сбиты над Белгородом
15:43Готовил теракты в Запорожье: гражданин Украины обвинен в терроризме
15:36В небе над Белгородом сбита воздушная цель
15:25Осенний призыв окончен: сколько россиян ушли в армию
15:11ВСУ не сбили ни одной российской ракеты Х-22 с начала спецоперации
14:52Недельные потери ВСУ: тысячи боевиков уничтожены в провальных атаках
14:30Оркестр Дедов Морозов и танцующий медведь встречают поезда в Симферополе
14:23В очереди на Крымский мост почти 400 машин
Лента новостейМолния