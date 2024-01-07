https://crimea.ria.ru/20240107/v-mid-yaponii-zayavili-o-namerenii-vydelit-37-mln-dollarov-dlya-ukrainy-1134035230.html

В МИД Японии заявили о намерении выделить 37 млн долларов для Украины

В МИД Японии заявили о намерении выделить 37 млн долларов для Украины - РИА Новости Крым, 07.01.2024

В МИД Японии заявили о намерении выделить 37 млн долларов для Украины

Япония намерена выделить в фонд НАТО 37 млн долларов. Средства будут направлены на закупку систем выявления беспилотников для Украины. Об этом со ссылкой на... РИА Новости Крым, 07.01.2024

2024-01-07T18:29

2024-01-07T18:29

2024-01-07T18:29

япония

дмитрий кулеба

украина

нато

в мире

политика

всу (вооруженные силы украины)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 янв – РИА Новости Крым. Япония намерена выделить в фонд НАТО 37 млн долларов. Средства будут направлены на закупку систем выявления беспилотников для Украины. Об этом со ссылкой на заявление главы МИД Японии Еко Камикавы пишет РИА Новости.Уточняется, что заявление было сделано на совместной министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой пресс-конференции в Киеве во время визита в воскресенье.В министерстве ранее сообщали, что в ходе визита на обсуждение будут вынесены вопросы поддержки Украины. В ведомстве также отметили, что Камикава обсудит совместную с Украиной конференцию по восстановлению, пути достижения справедливого и продолжительного мира, а также примет участие в церемонии передачи Украине крупногабаритного энергетического оборудования для подготовки к зиме.По данным агентства Киодо, позже могут состояться переговоры главы японского МИД украинским президентом Владимиром Зеленским и украинским премьером Денисом Шмыгалем, в ходе которых министр "на фоне усталости от помощи мирового сообщества подчеркнет позицию Японии по продолжению поддержки Украины".Как сообщает РИА Новости, о международного турне Камикавы заранее объявлялось, при этом речь шла о посещении Польши и ряда европейских государств. На Украину министр приехала без объявления визита.Накануне Москва запросила на 22 января проведение заседания Совбеза ООН по теме поставок западного оружия Киеву. По данным Минобороны РФ, вооруженные силы Украины в конфликте с Россией поддерживают 54 страны. Они оказывают ей помощь из космоса, отправляют финансовые транши, наемников и вооружение. При этом иностранные государства поставили ВСУ более 1,6 тысяч единиц ракетного и артиллерийского вооружения, более 200 ЗРК, свыше 5,2 тысячи единиц бронетанкового вооружения и больше 23 тысяч беспилотников.Общий объем финансирования Киева со стороны Вашингтона с начала спецоперации составил 113 миллиардов долларов. Половина от этой суммы пошла на военные нужны, другая – на поддержку правительства и экономики Украины.На состоявшемся 14-15 декабря саммите ЕС лидерам стран-участниц не удалось договориться о выделении помощи Украине на 50 млрд евро. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что наложил вето на выделение Киеву дополнительных средств. По словам главы Европейского совета Шарля Мишеля, к теме согласования помощи Украине вернутся в январе.Читайте также на РИА Новости Крым:В ЕС придумали способ одобрить помощь Украине без согласия ВенгрииНикакой информации о передаче F-16 Киеву нет: командование ВС ВСУВ МИД РФ ответили Польше на призыв поставить Киеву дальнобойные ракеты

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

япония, дмитрий кулеба, украина, нато, в мире, политика, всу (вооруженные силы украины)