https://crimea.ria.ru/20240715/pokushenie-na-obschestvennika--v-feodosii-budut-sudit-posobnikov-sbu-1138869605.html

Покушение на общественника – в Феодосии будут судить пособников СБУ

Покушение на общественника – в Феодосии будут судить пособников СБУ - РИА Новости Крым, 15.07.2024

Покушение на общественника – в Феодосии будут судить пособников СБУ

Двое пособников украинских спецслужб предстанут перед судом за покушение на убийство общественника из Феодосии, сообщает в понедельник пресс-служба Главного... РИА Новости Крым, 15.07.2024

2024-07-15T15:31

2024-07-15T15:31

2024-07-15T15:31

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июл - РИА Новости Крым. Двое пособников украинских спецслужб предстанут перед судом за покушение на убийство общественника из Феодосии, сообщает в понедельник пресс-служба Главного управления СК РФ по Республике Крым и Севастополю.12 июля 2023 года во дворе многоэтажки в Феодосии взорвался припаркованный у дома мопед. Взрывной волной на нескольких этажах многоквартирного дома выбило стекла, пострадали несколько человек. На мопеде было обнаружено взрывное устройство. СК открыл дело по статье о покушении на убийство двух или более лиц общеопасным способом.Кроме того, фигурантам инкриминируют незаконное изготовление взрывчатки, умышленное причинение вреда здоровью, повреждение чужого имущества.По данным следствия, украинские спецслужбы завербовали одного из фигурантов еще в декабре 2022 года. Для проверки ему предложили поджечь любой автомобиль с символикой "Z", что и было сделано ночью 22 февраля на улице Федько. Как уточняют в пресс-службе прокуратуры республики, ущерб от поджога машины составил более 780 тысяч рублей.Злоумышленников установили и задержали сотрудники ФСБ И МВД. При обысках в их жилищах изъяты оружие, врывчатка, телефоны с перепиской с кураторами из СБУ и другие доказательства. Оба фигуранта свою вину признали. С обвинительным заключение прокуратуры уголовное дело направлено в Феодосийский городской суд.Южный окружной военный суд ранее приговорил к длительному лишению свободы двух агентов украинской военной разведки, которые планировали покушение на руководителей Крыма. Один из них получил 10, второй – 9,5 лет колонии строго режима и штрафы по полмиллиона рублей.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымчанин приговорен к 18 годам за госизменуСевастополец по заданию СБУ пытался заминировать подъезд и убить военногоДвое россиян задержаны за подготовку диверсий по заданию СБУ

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

феодосия, новости крыма, фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), мвд по республике крым, суд, украина, сбу (служба безопасности украины)