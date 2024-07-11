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Нетрезвый крымчанин сжег "мешающее" ему авто с помощью окурка

Нетрезвый крымчанин сжег "мешающее" ему авто с помощью окурка - РИА Новости Крым, 11.07.2024

Нетрезвый крымчанин сжег "мешающее" ему авто с помощью окурка

Сотрудники полиции в Саках задержали мужчину по подозрению в поджоге автомобиля, сообщает пресс-служба МВД по Крыму. РИА Новости Крым, 11.07.2024

2024-07-11T16:23

2024-07-11T16:23

2024-07-11T16:24

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июл – РИА Новости Крым. Сотрудники полиции в Саках задержали мужчину по подозрению в поджоге автомобиля, сообщает пресс-служба МВД по Крыму.Правоохранители установили личность подозреваемого. Им оказался 59-летний местный житель. "Мужчина признал свою вину и пояснил, что бросил окурок сигареты в багажник автомобиля по причине того, что находился в состоянии алкогольного опьянения и транспортное средство ему мешало", - уточнили правоохранители.По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное уничтожение или повреждение имущества". Злоумышленнику грозит до пяти лет лишения свободы.В июне в Симферополе задержали 24-летнего рецидивиста, который за вознаграждение в 50 тысяч рублей поджег дверь квартиры местной жительницы.Ранее сотрудники полиции задержали 62-летнего крымчанина, который поджег дом, в котором находился его 97-летний отец. В результате пожилой мужчина погиб. Фигуранта дела заключили под стражу.Читайте также на РИА Новости Крым:В Саках дальнобойщик сжег грузовик бывшего работодателя из местиПоджог из мести: в Симферополе задержан поджигатель автоЭто фиаско: обидчивый крымчанин поджег не ту машину

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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