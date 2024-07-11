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Нетрезвый крымчанин сжег "мешающее" ему авто с помощью окурка - РИА Новости Крым, 11.07.2024
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Нетрезвый крымчанин сжег "мешающее" ему авто с помощью окурка
Нетрезвый крымчанин сжег "мешающее" ему авто с помощью окурка - РИА Новости Крым, 11.07.2024
Нетрезвый крымчанин сжег "мешающее" ему авто с помощью окурка
Сотрудники полиции в Саках задержали мужчину по подозрению в поджоге автомобиля, сообщает пресс-служба МВД по Крыму. РИА Новости Крым, 11.07.2024
2024-07-11T16:23
2024-07-11T16:24
крым
сакский район
происшествия
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поджоги автомобилей в крыму
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июл – РИА Новости Крым. Сотрудники полиции в Саках задержали мужчину по подозрению в поджоге автомобиля, сообщает пресс-служба МВД по Крыму.Правоохранители установили личность подозреваемого. Им оказался 59-летний местный житель. "Мужчина признал свою вину и пояснил, что бросил окурок сигареты в багажник автомобиля по причине того, что находился в состоянии алкогольного опьянения и транспортное средство ему мешало", - уточнили правоохранители.По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное уничтожение или повреждение имущества". Злоумышленнику грозит до пяти лет лишения свободы.В июне в Симферополе задержали 24-летнего рецидивиста, который за вознаграждение в 50 тысяч рублей поджег дверь квартиры местной жительницы.Ранее сотрудники полиции задержали 62-летнего крымчанина, который поджег дом, в котором находился его 97-летний отец. В результате пожилой мужчина погиб. Фигуранта дела заключили под стражу.Читайте также на РИА Новости Крым:В Саках дальнобойщик сжег грузовик бывшего работодателя из местиПоджог из мести: в Симферополе задержан поджигатель автоЭто фиаско: обидчивый крымчанин поджег не ту машину
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
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крым, сакский район, происшествия, мвд по республике крым, поджоги автомобилей в крыму, поджог, новости крыма
Нетрезвый крымчанин сжег "мешающее" ему авто с помощью окурка

В Крыму пьяный мужчина при помощи окурка сжег "мешающую" ему машину

16:23 11.07.2024 (обновлено: 16:24 11.07.2024)
 
© Пресс-служба МВД по Республике КрымВ Сакском районе Крыма из-за поджога сгорела иномарка
В Сакском районе Крыма из-за поджога сгорела иномарка
© Пресс-служба МВД по Республике Крым
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июл – РИА Новости Крым. Сотрудники полиции в Саках задержали мужчину по подозрению в поджоге автомобиля, сообщает пресс-служба МВД по Крыму.
"В полицию обратился 35-летний местный житель с заявлением о возгорании его автомобиля. На место происшествия незамедлительно выехали сотрудники следственно-оперативной группы. В ходе осмотра специалистами установлено, что автомобиль подожгли", - говорится в сообщении.
Правоохранители установили личность подозреваемого. Им оказался 59-летний местный житель.
"Мужчина признал свою вину и пояснил, что бросил окурок сигареты в багажник автомобиля по причине того, что находился в состоянии алкогольного опьянения и транспортное средство ему мешало", - уточнили правоохранители.
По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное уничтожение или повреждение имущества". Злоумышленнику грозит до пяти лет лишения свободы.
В июне в Симферополе задержали 24-летнего рецидивиста, который за вознаграждение в 50 тысяч рублей поджег дверь квартиры местной жительницы.
Ранее сотрудники полиции задержали 62-летнего крымчанина, который поджег дом, в котором находился его 97-летний отец. В результате пожилой мужчина погиб. Фигуранта дела заключили под стражу.
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КрымСакский районПроисшествияМВД по Республике КрымПоджоги автомобилей в КрымуПоджогНовости Крыма
 
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