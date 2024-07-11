Нетрезвый крымчанин сжег "мешающее" ему авто с помощью окурка
В Крыму пьяный мужчина при помощи окурка сжег "мешающую" ему машину
16:23 11.07.2024 (обновлено: 16:24 11.07.2024)
© Пресс-служба МВД по Республике КрымВ Сакском районе Крыма из-за поджога сгорела иномарка
© Пресс-служба МВД по Республике Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июл – РИА Новости Крым. Сотрудники полиции в Саках задержали мужчину по подозрению в поджоге автомобиля, сообщает пресс-служба МВД по Крыму.
"В полицию обратился 35-летний местный житель с заявлением о возгорании его автомобиля. На место происшествия незамедлительно выехали сотрудники следственно-оперативной группы. В ходе осмотра специалистами установлено, что автомобиль подожгли", - говорится в сообщении.
Правоохранители установили личность подозреваемого. Им оказался 59-летний местный житель.
"Мужчина признал свою вину и пояснил, что бросил окурок сигареты в багажник автомобиля по причине того, что находился в состоянии алкогольного опьянения и транспортное средство ему мешало", - уточнили правоохранители.
По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное уничтожение или повреждение имущества". Злоумышленнику грозит до пяти лет лишения свободы.
В июне в Симферополе задержали 24-летнего рецидивиста, который за вознаграждение в 50 тысяч рублей поджег дверь квартиры местной жительницы.
Ранее сотрудники полиции задержали 62-летнего крымчанина, который поджег дом, в котором находился его 97-летний отец. В результате пожилой мужчина погиб. Фигуранта дела заключили под стражу.
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