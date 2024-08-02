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Летом в Крыму скорую помощь вызывают чаще: с чем сталкиваются медики
Летом в Крыму скорую помощь вызывают чаще: с чем сталкиваются медики - РИА Новости Крым, 02.08.2024
Летом в Крыму скорую помощь вызывают чаще: с чем сталкиваются медики
Летом количество вызовов бригад скорой медицинской помощи в Крыму увеличивается примерно на треть. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым рассказала и.о... РИА Новости Крым, 02.08.2024
2024-08-02T06:34
2024-08-02T06:34
2024-08-02T06:34
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 авг - РИА Новости Крым. Летом количество вызовов бригад скорой медицинской помощи в Крыму увеличивается примерно на треть. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым рассказала и.о. директора Республиканского центра медицины катастроф и скорой медицинской помощи Галина Буглак.Как правило, количество обращений за помощью к врачам растет в Симферополе и курортных городах: Ялте, Феодосии, Евпатории, Керчи. Среди наиболее частых причин вызова в период летней жары Галина Буглак назвала обострение сердечно-сосудистых заболеваний, гипертонической болезни, рост инфекционных заболеваний."Факторы жары и обезвоживания влияют на то, что обостряются хронические заболевания, прежде всего сердечно-сосудистой системы. И если молодежь адаптируются в силу свежести организма, то у людей возрастных, у которых есть уже какие-то хронические заболевания, под влиянием жары обостряется состояние", - отмечает она.Частые причины вызова скорой помощи – несчастные случаи в горах, в лесу и на воде. Причем взрослые от этого страдают чаще детей. Причиной подавляющего числа травм и утоплений становится употребление алкоголя, констатирует медик.По данным Роспотребнадзора, в Крыму наблюдается рост заболеваемости острыми кишечными инфекциями - зафиксирован рост на 20-30% по сравнению с прошлым летом, в Севастополе – на 50-60%. Чаще всего очаги формируются в детских организованных коллективах, в том числе летних лагерях.Читайте также на РИА Новости Крым:Отдых на море без вреда для здоровья: советы ЛОР-врачаПопова предупредила о серьезной угрозе холерыКак уберечь себя от летних инфекций – совет врача
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Летом в Крыму скорую помощь вызывают чаще: с чем сталкиваются медики
Летом в Крыму количество вызовов скорой помощи увеличивается почти на треть
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 авг - РИА Новости Крым. Летом количество вызовов бригад скорой медицинской помощи в Крыму увеличивается примерно на треть. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым рассказала и.о. директора Республиканского центра медицины катастроф и скорой медицинской помощи Галина Буглак.
"Если зимой в среднем количество вызовов по всему Крыму держится на уровне 1000-1100 в сутки, то летом может давать пиковые цифры до 1500 вызовов. Это связано не только с заболеваемостью, но и с наличием туристов на территории Республики Крым", - сказала она.
Как правило, количество обращений за помощью к врачам растет в Симферополе и курортных городах: Ялте, Феодосии, Евпатории, Керчи. Среди наиболее частых причин вызова в период летней жары Галина Буглак назвала обострение сердечно-сосудистых заболеваний, гипертонической болезни, рост инфекционных заболеваний.
"Факторы жары и обезвоживания влияют на то, что обостряются хронические заболевания, прежде всего сердечно-сосудистой системы. И если молодежь адаптируются в силу свежести организма, то у людей возрастных, у которых есть уже какие-то хронические заболевания, под влиянием жары обостряется состояние", - отмечает она.
Частые причины вызова скорой помощи – несчастные случаи в горах, в лесу и на воде. Причем взрослые от этого страдают чаще детей. Причиной подавляющего числа травм и утоплений становится употребление алкоголя, констатирует медик.
"Дружба с алкоголем очень опасна, потому что она заканчивается тем, что человек неадекватно оценивает свои возможности. Бывает, на фоне этой алкогольной бравады люди такие чудеса исполняют, что думаешь, как тебе в голову это вообще пришло", - прокомментировала директор центра медицины катастроф.
По данным Роспотребнадзора, в Крыму наблюдается рост заболеваемости
острыми кишечными инфекциями - зафиксирован рост на 20-30% по сравнению с прошлым летом, в Севастополе – на 50-60%. Чаще всего очаги формируются в детских организованных коллективах, в том числе летних лагерях.
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