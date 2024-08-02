https://crimea.ria.ru/20240802/letom-v-krymu-skoruyu-pomosch-vyzyvayut-chasche-s-chem-stalkivayutsya-mediki-1139287795.html

Летом в Крыму скорую помощь вызывают чаще: с чем сталкиваются медики

Летом в Крыму скорую помощь вызывают чаще: с чем сталкиваются медики - РИА Новости Крым, 02.08.2024

Летом в Крыму скорую помощь вызывают чаще: с чем сталкиваются медики

Летом количество вызовов бригад скорой медицинской помощи в Крыму увеличивается примерно на треть. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым рассказала и.о... РИА Новости Крым, 02.08.2024

2024-08-02T06:34

2024-08-02T06:34

2024-08-02T06:34

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 авг - РИА Новости Крым. Летом количество вызовов бригад скорой медицинской помощи в Крыму увеличивается примерно на треть. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым рассказала и.о. директора Республиканского центра медицины катастроф и скорой медицинской помощи Галина Буглак.Как правило, количество обращений за помощью к врачам растет в Симферополе и курортных городах: Ялте, Феодосии, Евпатории, Керчи. Среди наиболее частых причин вызова в период летней жары Галина Буглак назвала обострение сердечно-сосудистых заболеваний, гипертонической болезни, рост инфекционных заболеваний."Факторы жары и обезвоживания влияют на то, что обостряются хронические заболевания, прежде всего сердечно-сосудистой системы. И если молодежь адаптируются в силу свежести организма, то у людей возрастных, у которых есть уже какие-то хронические заболевания, под влиянием жары обостряется состояние", - отмечает она.Частые причины вызова скорой помощи – несчастные случаи в горах, в лесу и на воде. Причем взрослые от этого страдают чаще детей. Причиной подавляющего числа травм и утоплений становится употребление алкоголя, констатирует медик.По данным Роспотребнадзора, в Крыму наблюдается рост заболеваемости острыми кишечными инфекциями - зафиксирован рост на 20-30% по сравнению с прошлым летом, в Севастополе – на 50-60%. Чаще всего очаги формируются в детских организованных коллективах, в том числе летних лагерях.Читайте также на РИА Новости Крым:Отдых на море без вреда для здоровья: советы ЛОР-врачаПопова предупредила о серьезной угрозе холерыКак уберечь себя от летних инфекций – совет врача

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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