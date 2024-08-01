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На пляжах Алушты выявлены нарушения

На пляжах Алушты выявлены нарушения - РИА Новости Крым, 01.08.2024

На пляжах Алушты выявлены нарушения

Ряд нарушений выявлен на пляжах Центральной набережной Алушты. О результатах проверки глава администрации города Галина Огнева сообщила в своем Telegram-канале. РИА Новости Крым, 01.08.2024

2024-08-01T15:27

2024-08-01T15:27

2024-08-01T15:28

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 авг – РИА Новости Крым. Ряд нарушений выявлен на пляжах Центральной набережной Алушты. О результатах проверки глава администрации города Галина Огнева сообщила в своем Telegram-канале.По ее словам, на береговой линии курорта обнаружены нарушения санитарного состояния и размещения пляжного инвентаря – шезлонгов, лежаков и пляжных зонтов, которые должны занимать не более 40% территории.Кроме того, ряд замечаний выявлен на самой набережной.Огнева добавила, что для урегулирования вопросов туристы и местные жители могут обращаться на горячу линию администрации Алушты по номеру +7 978 965 46 85.Читайте также на РИА Новости Крым:Качество морской воды в Крыму: результаты проверки РоспотребнадзораВ Керчи из-за загрязнения воды ограничили вылов рыбыНа пляжах Геническа и Арабатской стрелки запретили купание

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2024

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