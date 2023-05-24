https://crimea.ria.ru/20230524/za-propagandu-ekstremizma-v-sevastopole-zaderzhan-adept-zapreschennoy-sekty-1128933962.html
За пропаганду экстремизма в Севастополе задержан адепт запрещенной секты
За пропаганду экстремизма в Севастополе задержан адепт запрещенной секты - РИА Новости Крым, 24.05.2023
За пропаганду экстремизма в Севастополе задержан адепт запрещенной секты
В Севастополе задержали 31-летнего местного жителя, подозреваемого в причастности к работе религиозной организации, запрещенной на территории Российской... РИА Новости Крым, 24.05.2023
2023-05-24T13:25
2023-05-24T13:25
2023-05-24T14:15
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мая – РИА Новости Крым. В Севастополе задержали 31-летнего местного жителя, подозреваемого в причастности к работе религиозной организации, запрещенной на территории Российской Федерации. Об этом сообщает Главное следственное управление СК РФ по региону.Следствию удалось установить, что задержанный с 2019 года активно участвовал в работе севастопольской ячейки религиозной организации "Свидетели Иеговы"*. Он незаконно собирал и проводил собрания граждан, участвовал в выступлениях с изучением религиозных материалов, через интернет вел пропаганду экстремизма.В квартире, где проживает адепт запрещенной организации, силовики обнаружили запрещенную литературу и другие улики, подтверждающие его преступную деятельность.В отношении задержанного начато уголовное производство. Ведется следствие.В декабре прошлого года силовики задержали 53-летнего безработного симферопольца, являющегося организатором ячейки "Свидетелей Иеговы"*. Он организовывал пропагандистские собрания, проводя их по видеосвязи. Участники под его кураторством изучали и обсуждали запрещенную в России литературу и способы ее распространения. В отношении мужчины возбудили дело об организации деятельности экстремистской организации.В марте спецслужбы взяли еще одного из организаторов ячейки запрещенной в России религиозной организации "Свидетели Иеговы"*, он был задержан при попытке уехать из Крыма.*Экстремистская организация, запрещенная в РоссииЧитайте также на РИА Новости Крым:В детской библиотеке в Херсонской области нашли запрещенные книгиВ Крыму под суд пойдет глава ячейки "Свидетелей Иеговы"*Организаторы и активист ячейки "Свидетели Иеговы"* в Ялте получили сроки
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За пропаганду экстремизма в Севастополе задержан адепт запрещенной секты
СК: в Севастополе задержан один из лидеров запрещенной ячейки "Свидетели Иеговы"*
13:25 24.05.2023 (обновлено: 14:15 24.05.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мая – РИА Новости Крым. В Севастополе задержали 31-летнего местного жителя, подозреваемого в причастности к работе религиозной организации, запрещенной на территории Российской Федерации. Об этом сообщает Главное следственное управление СК РФ по региону.
"Противозаконная деятельность одного из лидеров севастопольской ячейки запрещенной организации "Свидетели Иеговы"* была выявлена и пресечена в ходе оперативных мероприятий сотрудниками УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю, в результате которых подозреваемый был задержан", - говорится в сообщении.
Следствию удалось установить, что задержанный с 2019 года активно участвовал в работе севастопольской ячейки религиозной организации "Свидетели Иеговы"*. Он незаконно собирал и проводил собрания граждан, участвовал в выступлениях с изучением религиозных материалов, через интернет вел пропаганду экстремизма.
В квартире, где проживает адепт запрещенной организации, силовики обнаружили запрещенную литературу и другие улики, подтверждающие его преступную деятельность.
В отношении задержанного начато уголовное производство. Ведется следствие.
В декабре прошлого года силовики задержали
53-летнего безработного симферопольца, являющегося организатором ячейки "Свидетелей Иеговы"*. Он организовывал пропагандистские собрания, проводя их по видеосвязи. Участники под его кураторством изучали и обсуждали запрещенную в России литературу и способы ее распространения. В отношении мужчины возбудили дело об организации деятельности экстремистской организации.
В марте спецслужбы взяли
еще одного из организаторов ячейки запрещенной в России религиозной организации "Свидетели Иеговы"*, он был задержан при попытке уехать из Крыма.
*Экстремистская организация, запрещенная в России
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