https://crimea.ria.ru/20230329/zaderzhan-na-granitse-v-krymu-vzyali-vtorogo-glavarya-ekstremistskoy-yacheyki-1127840981.html

Задержан на границе: в Крыму взяли второго главаря экстремистской ячейки

Задержан на границе: в Крыму взяли второго главаря экстремистской ячейки - РИА Новости Крым, 29.03.2023

Задержан на границе: в Крыму взяли второго главаря экстремистской ячейки

Один из организаторов ячейки запрещенной в России религиозной организации "Свидетели Иеговы"* задержан при попытке уехать из Крыма. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 29.03.2023

2023-03-29T14:50

2023-03-29T14:50

2023-03-29T14:50

"свидетели иеговы" (запрещенная в россии экстремистская организация)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мар – РИА Новости Крым. Один из организаторов ячейки запрещенной в России религиозной организации "Свидетели Иеговы"* задержан при попытке уехать из Крыма. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Следкома.Главное следственное управление СК России по Крыму и Севастополю ранее возбудило уголовное дело в отношении жителя Красногвардейского района, обвиняемого в организации местной ячейки экстремистской организации. Сейчас силовики установили причастность к организаторской деятельности его ближайшего сподвижника – служебного помощника, которому предъявлено обвинение по аналогичной статье УК.В республиканском главке МВД добавили, что оба организатора проводили собрания, на которых обсуждались тексты запрещенной литературы и координация деятельности адептов."На организованных пропагандистских собраниях изучались и обсуждались тексты и религиозные положения "Свидетели Иеговы"*, распространялась запрещенная литература, провозглашалась исключительность и превосходство вероучения "Свидетели Иеговы"* над другими традиционными религиями", - уточнили в МВД.В рамках уголовного дела проведены обыски по местам жительства обвиняемых и адептов ячейки, изъяты экстремистская литература и документы, подтверждающие их противозаконную деятельность.* Экстремистская организация, запрещенная в РоссииЧитайте также на РИА Новости Крым:На лидера ячейки "Свидетелей Иеговы"* в Крыму завели еще одно делоВ детской библиотеке в Херсонской области нашли запрещенные книгиОрганизаторы и активист ячейки "Свидетели Иеговы"* в Ялте получили сроки

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

"свидетели иеговы" (запрещенная в россии экстремистская организация), крымский следком, мвд по республике крым, закон и право, общество, крым, новости крыма