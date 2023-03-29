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Задержан на границе: в Крыму взяли второго главаря экстремистской ячейки - РИА Новости Крым, 29.03.2023
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Задержан на границе: в Крыму взяли второго главаря экстремистской ячейки
Задержан на границе: в Крыму взяли второго главаря экстремистской ячейки - РИА Новости Крым, 29.03.2023
Задержан на границе: в Крыму взяли второго главаря экстремистской ячейки
Один из организаторов ячейки запрещенной в России религиозной организации "Свидетели Иеговы"* задержан при попытке уехать из Крыма. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 29.03.2023
2023-03-29T14:50
2023-03-29T14:50
"свидетели иеговы" (запрещенная в россии экстремистская организация)
крымский следком
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мар – РИА Новости Крым. Один из организаторов ячейки запрещенной в России религиозной организации "Свидетели Иеговы"* задержан при попытке уехать из Крыма. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Следкома.Главное следственное управление СК России по Крыму и Севастополю ранее возбудило уголовное дело в отношении жителя Красногвардейского района, обвиняемого в организации местной ячейки экстремистской организации. Сейчас силовики установили причастность к организаторской деятельности его ближайшего сподвижника – служебного помощника, которому предъявлено обвинение по аналогичной статье УК.В республиканском главке МВД добавили, что оба организатора проводили собрания, на которых обсуждались тексты запрещенной литературы и координация деятельности адептов."На организованных пропагандистских собраниях изучались и обсуждались тексты и религиозные положения "Свидетели Иеговы"*, распространялась запрещенная литература, провозглашалась исключительность и превосходство вероучения "Свидетели Иеговы"* над другими традиционными религиями", - уточнили в МВД.В рамках уголовного дела проведены обыски по местам жительства обвиняемых и адептов ячейки, изъяты экстремистская литература и документы, подтверждающие их противозаконную деятельность.* Экстремистская организация, запрещенная в РоссииЧитайте также на РИА Новости Крым:На лидера ячейки "Свидетелей Иеговы"* в Крыму завели еще одно делоВ детской библиотеке в Херсонской области нашли запрещенные книгиОрганизаторы и активист ячейки "Свидетели Иеговы"* в Ялте получили сроки
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РИА Новости Крым
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96
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"свидетели иеговы" (запрещенная в россии экстремистская организация), крымский следком, мвд по республике крым, закон и право, общество, крым, новости крыма
Задержан на границе: в Крыму взяли второго главаря экстремистской ячейки

СК: один из организаторов ячейки "Свидетели Иеговы"* задержан при попытке уехать из Крыма

14:50 29.03.2023
 
© МВД по Республике КрымОдин из организаторов ячейки "Свидетели Иеговы"* задержан при попытке уехать из Крыма
Один из организаторов ячейки Свидетели Иеговы* задержан при попытке уехать из Крыма
© МВД по Республике Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мар – РИА Новости Крым. Один из организаторов ячейки запрещенной в России религиозной организации "Свидетели Иеговы"* задержан при попытке уехать из Крыма. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Следкома.
Главное следственное управление СК России по Крыму и Севастополю ранее возбудило уголовное дело в отношении жителя Красногвардейского района, обвиняемого в организации местной ячейки экстремистской организации. Сейчас силовики установили причастность к организаторской деятельности его ближайшего сподвижника – служебного помощника, которому предъявлено обвинение по аналогичной статье УК.
"С апреля 2017 года по сентябрь 2022 года обвиняемые продолжали вести противозаконную запрещенную судом деятельность общины "Свидетели Иеговы"* в Красногвардейском. Преступная деятельность первого организатора ячейки была пресечена оперативными сотрудниками УФСБ и МВД в конце сентября 2022 года. Его сподвижник был задержан накануне в городе Джанкой при попытке скрыться с полуострова на территорию другого государства", - проинформировали в СК.
В республиканском главке МВД добавили, что оба организатора проводили собрания, на которых обсуждались тексты запрещенной литературы и координация деятельности адептов.
"На организованных пропагандистских собраниях изучались и обсуждались тексты и религиозные положения "Свидетели Иеговы"*, распространялась запрещенная литература, провозглашалась исключительность и превосходство вероучения "Свидетели Иеговы"* над другими традиционными религиями", - уточнили в МВД.
В рамках уголовного дела проведены обыски по местам жительства обвиняемых и адептов ячейки, изъяты экстремистская литература и документы, подтверждающие их противозаконную деятельность.
* Экстремистская организация, запрещенная в России
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"Свидетели Иеговы" (Запрещенная в России экстремистская организация)Крымский СледкомМВД по Республике КрымЗакон и правоОбществоКрымНовости Крыма
 
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