https://crimea.ria.ru/20230324/na-lidera-yacheyki-svideteley-iegovy-v-krymu-zaveli-esche-odno-delo-1127751655.html

На лидера ячейки "Свидетелей Иеговы"* в Крыму завели еще одно дело

На лидера ячейки "Свидетелей Иеговы"* в Крыму завели еще одно дело - РИА Новости Крым, 24.03.2023

На лидера ячейки "Свидетелей Иеговы"* в Крыму завели еще одно дело

Задержанный в Симферополе организатор экстремистской ячейки запрещенной в РФ организации "Управленческий центр Свидетелей Иеговы в России"* стал фигурантом еще... РИА Новости Крым, 24.03.2023

2023-03-24T15:18

2023-03-24T15:18

2023-03-24T15:18

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"свидетели иеговы" (запрещенная в россии экстремистская организация)

симферополь

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мар – РИА Новости Крым. Задержанный в Симферополе организатор экстремистской ячейки запрещенной в РФ организации "Управленческий центр Свидетелей Иеговы в России"* стал фигурантом еще одного уголовного дела – о финансировании экстремисткой деятельности. Об этом сообщает главное следственное управление СК РФ по региону.В декабре прошлого года силовики задержали 53-летнего безработного симферопольца, являющегося организатором ячейки "Свидетелей Иеговы"*. Он организовывал пропагандистские собрания, проводя их по видеосвязи. Участники под его кураторством изучали и обсуждали запрещенную в России литературу и способы ее распространения. В отношении мужчины возбудили дело об организации деятельности экстремистской организации.По результатам обысков в Симферополе и районе изъято значительное количество религиозной литературы с признаками экстремистского содержания, компьютерная техника, деньги, документация и хозяйственные журналы, свидетельствующие о незаконной деятельности симферопольской ячейки.* Экстремистская организация, запрещенная в РоссииЧитайте также на РИА Новости Крым:В детской библиотеке в Херсонской области нашли запрещенные книгиОрганизаторы и активист ячейки "Свидетели Иеговы"* в Ялте получили срокиВ Крыму под суд пойдет глава ячейки "Свидетелей Иеговы"*

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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