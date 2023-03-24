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На лидера ячейки "Свидетелей Иеговы"* в Крыму завели еще одно дело - РИА Новости Крым, 24.03.2023
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На лидера ячейки "Свидетелей Иеговы"* в Крыму завели еще одно дело
На лидера ячейки "Свидетелей Иеговы"* в Крыму завели еще одно дело - РИА Новости Крым, 24.03.2023
На лидера ячейки "Свидетелей Иеговы"* в Крыму завели еще одно дело
Задержанный в Симферополе организатор экстремистской ячейки запрещенной в РФ организации "Управленческий центр Свидетелей Иеговы в России"* стал фигурантом еще... РИА Новости Крым, 24.03.2023
2023-03-24T15:18
2023-03-24T15:18
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"свидетели иеговы" (запрещенная в россии экстремистская организация)
симферополь
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мар – РИА Новости Крым. Задержанный в Симферополе организатор экстремистской ячейки запрещенной в РФ организации "Управленческий центр Свидетелей Иеговы в России"* стал фигурантом еще одного уголовного дела – о финансировании экстремисткой деятельности. Об этом сообщает главное следственное управление СК РФ по региону.В декабре прошлого года силовики задержали 53-летнего безработного симферопольца, являющегося организатором ячейки "Свидетелей Иеговы"*. Он организовывал пропагандистские собрания, проводя их по видеосвязи. Участники под его кураторством изучали и обсуждали запрещенную в России литературу и способы ее распространения. В отношении мужчины возбудили дело об организации деятельности экстремистской организации.По результатам обысков в Симферополе и районе изъято значительное количество религиозной литературы с признаками экстремистского содержания, компьютерная техника, деньги, документация и хозяйственные журналы, свидетельствующие о незаконной деятельности симферопольской ячейки.* Экстремистская организация, запрещенная в РоссииЧитайте также на РИА Новости Крым:В детской библиотеке в Херсонской области нашли запрещенные книгиОрганизаторы и активист ячейки "Свидетели Иеговы"* в Ялте получили срокиВ Крыму под суд пойдет глава ячейки "Свидетелей Иеговы"*
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96
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крымский следком, крым, новости крыма, закон и право, общество, "свидетели иеговы" (запрещенная в россии экстремистская организация), симферополь
На лидера ячейки "Свидетелей Иеговы"* в Крыму завели еще одно дело

Задержанного в Крыму активиста "Свидетелей Иеговы"* обвиняют в финансировании экстремизма

15:18 24.03.2023
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевУголовный кодекс Российской Федерации
Уголовный кодекс Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 24.03.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мар – РИА Новости Крым. Задержанный в Симферополе организатор экстремистской ячейки запрещенной в РФ организации "Управленческий центр Свидетелей Иеговы в России"* стал фигурантом еще одного уголовного дела – о финансировании экстремисткой деятельности. Об этом сообщает главное следственное управление СК РФ по региону.
В декабре прошлого года силовики задержали 53-летнего безработного симферопольца, являющегося организатором ячейки "Свидетелей Иеговы"*. Он организовывал пропагандистские собрания, проводя их по видеосвязи. Участники под его кураторством изучали и обсуждали запрещенную в России литературу и способы ее распространения. В отношении мужчины возбудили дело об организации деятельности экстремистской организации.
"В настоящее время в отношении него возбуждено еще одно уголовное дело - финансирование экстремистской деятельности. В ходе следствия установлено, что мужчина активно собирал пожертвования от граждан, входящих в состав религиозного собрания, для обеспечения нужд местной ячейки и в целом управленческого центра экстремисткой организации", - говорится в сообщении.
По результатам обысков в Симферополе и районе изъято значительное количество религиозной литературы с признаками экстремистского содержания, компьютерная техника, деньги, документация и хозяйственные журналы, свидетельствующие о незаконной деятельности симферопольской ячейки.
* Экстремистская организация, запрещенная в России
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Крымский СледкомКрымНовости КрымаЗакон и правоОбщество"Свидетели Иеговы" (Запрещенная в России экстремистская организация)Симферополь
 
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