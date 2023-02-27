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Организаторы и активист ячейки "Свидетели Иеговы"* в Ялте получили сроки
Организаторы и активист ячейки "Свидетели Иеговы"* в Ялте получили сроки - РИА Новости Крым, 27.02.2023
Организаторы и активист ячейки "Свидетели Иеговы"* в Ялте получили сроки
В Крыму вынесен приговор организаторам и активисту ялтинской ячейки запрещенной религиозной организации "Свидетели Иеговы"*, сообщили в пресс-службе... РИА Новости Крым, 27.02.2023
2023-02-27T12:45
2023-02-27T12:45
2023-02-27T12:45
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 фев – РИА Новости Крым. В Крыму вынесен приговор организаторам и активисту ялтинской ячейки запрещенной религиозной организации "Свидетели Иеговы"*, сообщили в пресс-службе регионального главка Следкома России.По данным ведомства, в 2015 году пятеро жителей Ялты, один из которых в настоящее время находится в розыске, вошли в состав местной ячейки религиозной организации "Свидетели Иеговы"*. Между тем решением Верховного суда РФ эта организация и входящие в ее структуру территориальные подразделения, в том числе "Местная религиозная организация Свидетелей Иеговы в Ялте" были запрещены и ликвидированы. Однако группа ялтинцев решила продолжить подпольную экстремистскую деятельность."Для чего был сохранен за собой путем перерегистрации на подконтрольное лицо земельный участок, на котором располагался "Зал царств". В частных домах сторонников секты организовывались собрания и лекции, формировалась финансово-хозяйственная база, собирались деньги с граждан в виде пожертвований для дальнейшего обеспечения деятельности экстремисткой ячейки", - говорится в сообщении.Преступная деятельность ялтинцев была выявлена и пресечена в марте 2021 года оперативными сотрудниками УФСБ России по Крыму и республиканского управления МВД. Задержание одного из организаторов, находившегося в розыске и пытавшегося пересечь границу с другим государством, проводилось в Белгородской области при содействии местных силовиков.По уголовному делу был организован ряд экспертиз, допрошены причастные к деятельности экстремисткой организации – а это порядка 100 человек.По итогам рассмотрения дела Ялтинский городской суд признал фигурантов виновными в инкриминируемых преступлениях.Приговор суда в законную силу пока не вступил. Пятый фигурант в настоящее время находится в международном розыске.* запрещенная в России экстремистская организацияЧитайте также на РИА Новости Крым:В Крыму задержали организатора экстремистской ячейкиСевастополец попался ФСБ на попытке вербовки людей в "Свидетели Иеговы"*В Крыму под суд пойдет глава ячейки "Свидетелей Иеговы"*
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В Крыму вынесли приговор организаторам и активисту ячейки запрещенной религиозной организации «Свидетели Иеговы»
В Крыму вынесли приговор организаторам и активисту ячейки запрещенной религиозной организации «Свидетели Иеговы». Видео задержания
2023-02-27T12:45
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Организаторы и активист ячейки "Свидетели Иеговы"* в Ялте получили сроки
СК: организаторы и активист ячейки "Свидетели Иеговы"* в Ялте получили сроки от 3 до 6 лет
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 фев – РИА Новости Крым. В Крыму вынесен приговор организаторам и активисту ялтинской ячейки запрещенной религиозной организации "Свидетели Иеговы"*, сообщили в пресс-службе регионального главка Следкома России.
По данным ведомства, в 2015 году пятеро жителей Ялты, один из которых в настоящее время находится в розыске, вошли в состав местной ячейки религиозной организации "Свидетели Иеговы"*. Между тем решением Верховного суда РФ эта организация и входящие в ее структуру территориальные подразделения, в том числе "Местная религиозная организация Свидетелей Иеговы в Ялте" были запрещены и ликвидированы. Однако группа ялтинцев решила продолжить подпольную экстремистскую деятельность.
"Для чего был сохранен за собой путем перерегистрации на подконтрольное лицо земельный участок, на котором располагался "Зал царств". В частных домах сторонников секты организовывались собрания и лекции, формировалась финансово-хозяйственная база, собирались деньги с граждан в виде пожертвований для дальнейшего обеспечения деятельности экстремисткой ячейки", - говорится в сообщении.
Преступная деятельность ялтинцев была выявлена и пресечена в марте 2021 года оперативными сотрудниками УФСБ России по Крыму и республиканского управления МВД. Задержание одного из организаторов, находившегося в розыске и пытавшегося пересечь границу с другим государством, проводилось в Белгородской области при содействии местных силовиков.
По уголовному делу был организован ряд экспертиз, допрошены причастные к деятельности экстремисткой организации – а это порядка 100 человек.
По итогам рассмотрения дела Ялтинский городской суд признал фигурантов виновными в инкриминируемых преступлениях.
"Трое организаторов приговорены к различным срокам наказаний – от 6 лет 6 месяцев до 6 лет 1 месяца, которые будут отбывать в исправительной колонии общего режима. Также по истечению указанного срока им назначено ограничение свободы сроком на 1 год. Активного участника группы суд приговорил к наказанию в виде трех лет лишения свободы условно с аналогичным испытательным сроком", - говорится в сообщении СК.
Приговор суда в законную силу пока не вступил. Пятый фигурант в настоящее время находится в международном розыске.
* запрещенная в России экстремистская организация
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