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В детской библиотеке в Херсонской области нашли запрещенные книги - РИА Новости Крым, 19.03.2023
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В детской библиотеке в Херсонской области нашли запрещенные книги
В детской библиотеке в Херсонской области нашли запрещенные книги - РИА Новости Крым, 19.03.2023
В детской библиотеке в Херсонской области нашли запрещенные книги
В Скадовском районе Херсонской области правоохранители обнаружили в детской библиотеке запрещенную экстремистскую литературу. Всего изъяли больше 20 книг. Об... РИА Новости Крым, 19.03.2023
2023-03-19T13:55
2023-03-19T13:55
херсонская область
скадовск
происшествия
новости
общество
новые регионы россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мар - РИА Новости Крым. В Скадовском районе Херсонской области правоохранители обнаружили в детской библиотеке запрещенную экстремистскую литературу. Всего изъяли больше 20 книг. Об этом сообщает интернет-портал "МВД медиа"."В Херсонской области сотрудники подразделения по противодействию экстремизму оперативной группы полиции, действующей в Скадовском районе во взаимодействии с представителями временной администрации местного муниципалитета проверили библиотеку, предназначенную для детей и подростков. Сыщики обнаружили на стеллажах и столах организации свыше 20 изданий, запрещенных для распространения на территории Российской Федерации", - говорится в сообщении.Уточняется, что школьникам предлагали почитать книги о жизни националиста Степана Бандеры и в "позитивном ключе" рассказывали о "подвигах" боевиков дивизии СС "Галичина", которые в годы Великой Отечественной войны были пособниками фашистов. Кроме того, на стеллажах были издания запрещенной в России и признанной экстремистской организации "Свидетели Иеговы".* Помимо этого, в библиотеке хранились детские энциклопедии, в которых доступно рассказывалось об идеологах национализма и обнаружен сборник музыкального песенного творчества украинских националистов.Обнаруженная литература изъята, ее изучают специалисты.*Организация признана экстремистской и запрещена в РоссиииЧитайте также на РИА Новости КрымКак переселенцы из Херсона квартиру в Крыму покупали: история одной семьиХерсонская область.ru: Владимир Сальдо о жизни "до" и "после"В Севастополе не все школьники из Херсонщины идут учиться – омбудсмен
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херсонская область, скадовск, происшествия, новости, общество, новые регионы россии
В детской библиотеке в Херсонской области нашли запрещенные книги

В Херсонской области правоохранители нашли экстремистскую литературу в детской библиотеке

13:55 19.03.2023
 
© МВД МедиаВ Херсонской области правоохранители нашли экстремистскую литературу в детской библиотеке
В Херсонской области правоохранители нашли экстремистскую литературу в детской библиотеке
© МВД Медиа
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мар - РИА Новости Крым. В Скадовском районе Херсонской области правоохранители обнаружили в детской библиотеке запрещенную экстремистскую литературу. Всего изъяли больше 20 книг. Об этом сообщает интернет-портал "МВД медиа".
"В Херсонской области сотрудники подразделения по противодействию экстремизму оперативной группы полиции, действующей в Скадовском районе во взаимодействии с представителями временной администрации местного муниципалитета проверили библиотеку, предназначенную для детей и подростков. Сыщики обнаружили на стеллажах и столах организации свыше 20 изданий, запрещенных для распространения на территории Российской Федерации", - говорится в сообщении.
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Уточняется, что школьникам предлагали почитать книги о жизни националиста Степана Бандеры и в "позитивном ключе" рассказывали о "подвигах" боевиков дивизии СС "Галичина", которые в годы Великой Отечественной войны были пособниками фашистов.
Кроме того, на стеллажах были издания запрещенной в России и признанной экстремистской организации "Свидетели Иеговы".* Помимо этого, в библиотеке хранились детские энциклопедии, в которых доступно рассказывалось об идеологах национализма и обнаружен сборник музыкального песенного творчества украинских националистов.
Обнаруженная литература изъята, ее изучают специалисты.
*Организация признана экстремистской и запрещена в Россиии
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