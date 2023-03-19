https://crimea.ria.ru/20230319/v-detskoy-biblioteke-v-khersonskoy-oblasti-nashli-zapreschennye-knigi-1127642800.html
В детской библиотеке в Херсонской области нашли запрещенные книги
В детской библиотеке в Херсонской области нашли запрещенные книги - РИА Новости Крым, 19.03.2023
В детской библиотеке в Херсонской области нашли запрещенные книги
В Скадовском районе Херсонской области правоохранители обнаружили в детской библиотеке запрещенную экстремистскую литературу. Всего изъяли больше 20 книг. Об... РИА Новости Крым, 19.03.2023
2023-03-19T13:55
2023-03-19T13:55
2023-03-19T13:55
херсонская область
скадовск
происшествия
новости
общество
новые регионы россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/03/13/1127642689_0:24:1196:696_1920x0_80_0_0_715169bf77980a1089212eb9abe1b868.png
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мар - РИА Новости Крым. В Скадовском районе Херсонской области правоохранители обнаружили в детской библиотеке запрещенную экстремистскую литературу. Всего изъяли больше 20 книг. Об этом сообщает интернет-портал "МВД медиа"."В Херсонской области сотрудники подразделения по противодействию экстремизму оперативной группы полиции, действующей в Скадовском районе во взаимодействии с представителями временной администрации местного муниципалитета проверили библиотеку, предназначенную для детей и подростков. Сыщики обнаружили на стеллажах и столах организации свыше 20 изданий, запрещенных для распространения на территории Российской Федерации", - говорится в сообщении.Уточняется, что школьникам предлагали почитать книги о жизни националиста Степана Бандеры и в "позитивном ключе" рассказывали о "подвигах" боевиков дивизии СС "Галичина", которые в годы Великой Отечественной войны были пособниками фашистов. Кроме того, на стеллажах были издания запрещенной в России и признанной экстремистской организации "Свидетели Иеговы".* Помимо этого, в библиотеке хранились детские энциклопедии, в которых доступно рассказывалось об идеологах национализма и обнаружен сборник музыкального песенного творчества украинских националистов.Обнаруженная литература изъята, ее изучают специалисты.*Организация признана экстремистской и запрещена в РоссиииЧитайте также на РИА Новости КрымКак переселенцы из Херсона квартиру в Крыму покупали: история одной семьиХерсонская область.ru: Владимир Сальдо о жизни "до" и "после"В Севастополе не все школьники из Херсонщины идут учиться – омбудсмен
https://crimea.ria.ru/20230209/knizhnaya-voyna-sharikovykh-kak-pereproshivayut-russkoyazychnykh-ukraintsev-1126866480.html
херсонская область
скадовск
новые регионы россии
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/03/13/1127642689_118:0:1077:719_1920x0_80_0_0_fa6e103f99bb80aff790de543424138a.png
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
херсонская область, скадовск, происшествия, новости, общество, новые регионы россии
В детской библиотеке в Херсонской области нашли запрещенные книги
В Херсонской области правоохранители нашли экстремистскую литературу в детской библиотеке
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мар - РИА Новости Крым. В Скадовском районе Херсонской области правоохранители обнаружили в детской библиотеке запрещенную экстремистскую литературу. Всего изъяли больше 20 книг. Об этом сообщает интернет-портал "МВД медиа".
"В Херсонской области сотрудники подразделения по противодействию экстремизму оперативной группы полиции, действующей в Скадовском районе во взаимодействии с представителями временной администрации местного муниципалитета проверили библиотеку, предназначенную для детей и подростков. Сыщики обнаружили на стеллажах и столах организации свыше 20 изданий, запрещенных для распространения на территории Российской Федерации", - говорится в сообщении.
Уточняется, что школьникам предлагали почитать книги о жизни националиста Степана Бандеры и в "позитивном ключе" рассказывали о "подвигах" боевиков дивизии СС "Галичина", которые в годы Великой Отечественной войны были пособниками фашистов.
Кроме того, на стеллажах были издания запрещенной в России и признанной экстремистской организации "Свидетели Иеговы".* Помимо этого, в библиотеке хранились детские энциклопедии, в которых доступно рассказывалось об идеологах национализма и обнаружен сборник музыкального песенного творчества украинских националистов.
Обнаруженная литература изъята, ее изучают специалисты.
*Организация признана экстремистской и запрещена в Россиии
Читайте также на РИА Новости Крым