https://crimea.ria.ru/20230319/v-detskoy-biblioteke-v-khersonskoy-oblasti-nashli-zapreschennye-knigi-1127642800.html

В детской библиотеке в Херсонской области нашли запрещенные книги

В детской библиотеке в Херсонской области нашли запрещенные книги - РИА Новости Крым, 19.03.2023

В детской библиотеке в Херсонской области нашли запрещенные книги

В Скадовском районе Херсонской области правоохранители обнаружили в детской библиотеке запрещенную экстремистскую литературу. Всего изъяли больше 20 книг. Об... РИА Новости Крым, 19.03.2023

2023-03-19T13:55

2023-03-19T13:55

2023-03-19T13:55

херсонская область

скадовск

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мар - РИА Новости Крым. В Скадовском районе Херсонской области правоохранители обнаружили в детской библиотеке запрещенную экстремистскую литературу. Всего изъяли больше 20 книг. Об этом сообщает интернет-портал "МВД медиа"."В Херсонской области сотрудники подразделения по противодействию экстремизму оперативной группы полиции, действующей в Скадовском районе во взаимодействии с представителями временной администрации местного муниципалитета проверили библиотеку, предназначенную для детей и подростков. Сыщики обнаружили на стеллажах и столах организации свыше 20 изданий, запрещенных для распространения на территории Российской Федерации", - говорится в сообщении.Уточняется, что школьникам предлагали почитать книги о жизни националиста Степана Бандеры и в "позитивном ключе" рассказывали о "подвигах" боевиков дивизии СС "Галичина", которые в годы Великой Отечественной войны были пособниками фашистов. Кроме того, на стеллажах были издания запрещенной в России и признанной экстремистской организации "Свидетели Иеговы".* Помимо этого, в библиотеке хранились детские энциклопедии, в которых доступно рассказывалось об идеологах национализма и обнаружен сборник музыкального песенного творчества украинских националистов.Обнаруженная литература изъята, ее изучают специалисты.*Организация признана экстремистской и запрещена в РоссиииЧитайте также на РИА Новости КрымКак переселенцы из Херсона квартиру в Крыму покупали: история одной семьиХерсонская область.ru: Владимир Сальдо о жизни "до" и "после"В Севастополе не все школьники из Херсонщины идут учиться – омбудсмен

https://crimea.ria.ru/20230209/knizhnaya-voyna-sharikovykh-kak-pereproshivayut-russkoyazychnykh-ukraintsev-1126866480.html

херсонская область

скадовск

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

херсонская область, скадовск, происшествия, новости, общество, новые регионы россии