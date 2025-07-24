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Бизнесмен из Севастополя призывал разрушить Крымский мост
Бизнесмен из Севастополя призывал разрушить Крымский мост - РИА Новости Крым, 24.07.2025
Бизнесмен из Севастополя призывал разрушить Крымский мост
В Севастополе задержан 48-летний местный житель по подозрению в публичных призывах к террористической деятельности и ее оправдании. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 24.07.2025
2025-07-24T10:36
2025-07-24T10:36
2025-07-24T10:37
севастополь
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происшествия
антитеррор
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июл – РИА Новости Крым. В Севастополе задержан 48-летний местный житель по подозрению в публичных призывах к террористической деятельности и ее оправдании. Об этом сообщили в Управлении ФСБ России по Крыму и Севастополю. "48-летний мужчина создал несколько учетных записей под различными псевдонимами в иностранном интернет-мессенджере. С их помощью он размещал комментарии, призывающие к убийству президента РФ, нанесению ракетного удара по Крымскому мосту с целью его полного или частичного разрушения, а также публично оправдывал атаки беспилотными летательными аппаратами инфраструктурных объектов Москвы", - сообщили в УФСБ.Как добавили в полиции Севастополя, в ходе мониторинга интернет-пространства правоохранители заметили комментарии задержанного под публикацией об объявлении воздушной тревоги в Крыму, в которых он призывал к авиаударам по Крымскому мосту.В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские и сотрудники ФСБ при поддержке бойцов спецподразделения Росгвардии СОБР "Сокол" задержали мужчину по месту его проживания.В ФСБ добавили, что в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье "Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма". Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Передавали СБУ фото военной техники: двое крымчан ответят за госизменуЗадержанные в Крыму передали Киеву данные о комплексе ПВО на нефтебазеСевастополец планировал взорвать военный вертолет по заданию Киева
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РИА Новости Крым
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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севастополь, уфсб россии по республике крым и городу севастополю, полиция севастополя, умвд россии по севастополю, происшествия, антитеррор
Бизнесмен из Севастополя призывал разрушить Крымский мост
В Севастополе бизнесмен задержан за призывы нанести ракетный удар по Крымскому мосту - ФСБ
10:36 24.07.2025 (обновлено: 10:37 24.07.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июл – РИА Новости Крым. В Севастополе задержан 48-летний местный житель по подозрению в публичных призывах к террористической деятельности и ее оправдании. Об этом сообщили в Управлении ФСБ России по Крыму и Севастополю.
"48-летний мужчина создал несколько учетных записей под различными псевдонимами в иностранном интернет-мессенджере. С их помощью он размещал комментарии, призывающие к убийству президента РФ, нанесению ракетного удара по Крымскому мосту с целью его полного или частичного разрушения, а также публично оправдывал атаки беспилотными летательными аппаратами инфраструктурных объектов Москвы", - сообщили в УФСБ.
Как добавили в полиции Севастополя, в ходе мониторинга интернет-пространства правоохранители заметили комментарии задержанного под публикацией об объявлении воздушной тревоги в Крыму, в которых он призывал к авиаударам по Крымскому мосту.
"Как выяснилось, задержанный является индивидуальным предпринимателем, однако его бизнес переживает не лучшие времена. Когда компания не приносит доход, мужчина торгует плодоовощной продукцией на местном рынке, а в свободное время, судя по всему, находит иное занятие – публично оправдывает террористические действия", – рассказали в полиции.
В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские и сотрудники ФСБ при поддержке бойцов спецподразделения Росгвардии СОБР "Сокол" задержали мужчину по месту его проживания.
В ФСБ добавили, что в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье "Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма". Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.
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