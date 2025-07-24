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Бизнесмен из Севастополя призывал разрушить Крымский мост

Бизнесмен из Севастополя призывал разрушить Крымский мост - РИА Новости Крым, 24.07.2025

Бизнесмен из Севастополя призывал разрушить Крымский мост

В Севастополе задержан 48-летний местный житель по подозрению в публичных призывах к террористической деятельности и ее оправдании. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 24.07.2025

2025-07-24T10:36

2025-07-24T10:36

2025-07-24T10:37

севастополь

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июл – РИА Новости Крым. В Севастополе задержан 48-летний местный житель по подозрению в публичных призывах к террористической деятельности и ее оправдании. Об этом сообщили в Управлении ФСБ России по Крыму и Севастополю. "48-летний мужчина создал несколько учетных записей под различными псевдонимами в иностранном интернет-мессенджере. С их помощью он размещал комментарии, призывающие к убийству президента РФ, нанесению ракетного удара по Крымскому мосту с целью его полного или частичного разрушения, а также публично оправдывал атаки беспилотными летательными аппаратами инфраструктурных объектов Москвы", - сообщили в УФСБ.Как добавили в полиции Севастополя, в ходе мониторинга интернет-пространства правоохранители заметили комментарии задержанного под публикацией об объявлении воздушной тревоги в Крыму, в которых он призывал к авиаударам по Крымскому мосту.В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские и сотрудники ФСБ при поддержке бойцов спецподразделения Росгвардии СОБР "Сокол" задержали мужчину по месту его проживания.В ФСБ добавили, что в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье "Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма". Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Передавали СБУ фото военной техники: двое крымчан ответят за госизменуЗадержанные в Крыму передали Киеву данные о комплексе ПВО на нефтебазеСевастополец планировал взорвать военный вертолет по заданию Киева

севастополь

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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