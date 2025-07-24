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В Херсонской области полицейский может получить пожизненное за госизмену
В Херсонской области полицейский может получить пожизненное за госизмену - РИА Новости Крым, 24.07.2025
В Херсонской области полицейский может получить пожизненное за госизмену
В Херсонской области сотрудник одного из подразделений региональной полиции собирал и передавал информацию украинским спецслужбам о местах дислокации... РИА Новости Крым, 24.07.2025
2025-07-24T10:48
2025-07-24T10:48
2025-07-24T10:48
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новые регионы россии
фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)
госизмена
вооруженные силы россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июл – РИА Новости Крым. В Херсонской области сотрудник одного из подразделений региональной полиции собирал и передавал информацию украинским спецслужбам о местах дислокации Вооруженных сил РФ. Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ России по региону.Следственным отделом УФСБ России по Херсонской области возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 275 УК России "Государственная измена".В отношении фигуранта избрана мера в виде заключения под стражу.В настоящее время проводится комплекс оперативно-разыскных мероприятий и следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств противоправной деятельности фигуранта, а также выявление его преступных связей, добавили в УФСБ по Херсонской области.Также в четверг стало известно, что в восьми регионах России, в том числе Херсонской области и Краснодарском крае, задержаны девять граждан страны, призывавших в интернете к убийствам российских военных, сотрудников правоохранительных органов и членов их семей.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ФСБ предотвратила теракт на КубаниСеватополец получил 2,5 года за комментарии с призывом к насилиюПризывал к насилию над русскими: крымчанин ответит за экстремизм
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россия, новые регионы россии, фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), госизмена, вооруженные силы россии
В Херсонской области полицейский может получить пожизненное за госизмену
ФСБ: сотрудник полиции в Херсонской области передавал украинской разведке данные о ВС РФ
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июл – РИА Новости Крым. В Херсонской области сотрудник одного из подразделений региональной полиции собирал и передавал информацию украинским спецслужбам о местах дислокации Вооруженных сил РФ. Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ России по региону.
"Подозреваемый, являясь сотрудником одного из подразделений региональной полиции, на систематической основе посредством иностранного мессенджера WhatsApp осуществлял сбор и передачу сведений представителям украинских спецслужб о местах дислокации сил и средств ВС РФ на территории региона", – сказано в сообщении.
Следственным отделом УФСБ России по Херсонской области возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 275 УК России "Государственная измена".
"Санкция данной статьи предусматривает наказание вплоть до пожизненного лишения свободы", – уточнили силовики.
В отношении фигуранта избрана мера в виде заключения под стражу.
В настоящее время проводится комплекс оперативно-разыскных мероприятий и следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств противоправной деятельности фигуранта, а также выявление его преступных связей, добавили в УФСБ по Херсонской области.
Также в четверг стало известно, что в восьми регионах России, в том числе Херсонской области и Краснодарском крае, задержаны девять граждан страны, призывавших в интернете к убийствам
российских военных, сотрудников правоохранительных органов и членов их семей.
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