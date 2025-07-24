https://crimea.ria.ru/20250724/v-khersonskoy-oblasti-politseyskiy-mozhet-poluchit-pozhiznennoe-za-gosizmenu-1148183271.html

В Херсонской области полицейский может получить пожизненное за госизмену

В Херсонской области полицейский может получить пожизненное за госизмену - РИА Новости Крым, 24.07.2025

В Херсонской области полицейский может получить пожизненное за госизмену

В Херсонской области сотрудник одного из подразделений региональной полиции собирал и передавал информацию украинским спецслужбам о местах дислокации... РИА Новости Крым, 24.07.2025

2025-07-24T10:48

2025-07-24T10:48

2025-07-24T10:48

россия

новые регионы россии

фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)

госизмена

вооруженные силы россии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июл – РИА Новости Крым. В Херсонской области сотрудник одного из подразделений региональной полиции собирал и передавал информацию украинским спецслужбам о местах дислокации Вооруженных сил РФ. Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ России по региону.Следственным отделом УФСБ России по Херсонской области возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 275 УК России "Государственная измена".В отношении фигуранта избрана мера в виде заключения под стражу.В настоящее время проводится комплекс оперативно-разыскных мероприятий и следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств противоправной деятельности фигуранта, а также выявление его преступных связей, добавили в УФСБ по Херсонской области.Также в четверг стало известно, что в восьми регионах России, в том числе Херсонской области и Краснодарском крае, задержаны девять граждан страны, призывавших в интернете к убийствам российских военных, сотрудников правоохранительных органов и членов их семей.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ФСБ предотвратила теракт на КубаниСеватополец получил 2,5 года за комментарии с призывом к насилиюПризывал к насилию над русскими: крымчанин ответит за экстремизм

россия

новые регионы россии

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, новые регионы россии, фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), госизмена, вооруженные силы россии