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В Крыму предотвратили теракт: у задержанного жителя Ялты изъяли две бомбы

В Крыму предотвратили теракт: у задержанного жителя Ялты изъяли две бомбы - РИА Новости Крым, 10.07.2025

В Крыму предотвратили теракт: у задержанного жителя Ялты изъяли две бомбы

Теракт в Крыму против правоохранителей предотвратила ФСБ – украинские спецслужбы планировали атаку БПЛА со взрывчаткой на мероприятиях, посвященных Дню России... РИА Новости Крым, 10.07.2025

2025-07-10T12:52

2025-07-10T12:52

2025-07-10T13:19

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беспилотник (бпла, дрон)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июл – РИА Новости Крым. Теракт в Крыму против правоохранителей предотвратила ФСБ – украинские спецслужбы планировали атаку БПЛА со взрывчаткой на мероприятиях, посвященных Дню России. Задержан причастный к попытке теракта житель Ялты, сообщает ЦОС ФСБ России.По информации спецслужб, злоумышленник должен был подготовить беспилотник со взрывным устройством для удара по сотрудникам правоохранительных органов во время праздничных мероприятий, посвященных Дню России.При обыске у задержанного нашли два самодельных взрывных устройства с пластичной взрывчаткой, электродетонаторы, части беспилотника и смартфон с перепиской о подготовке теракта. Кроме того, он передавал информацию о результатах ударов по территории РФ и распространял призывы к насилию против российских военнослужащих, подчеркнули силовики.Задержанный дал признательные показания. Возбуждены уголовные дела по статьям о хранении взрывчатых веществ и подготовке теракта. Киевским районным судом Симферополя избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, проинформировали в ФСБ.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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