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В Крыму предотвратили теракт: у задержанного жителя Ялты изъяли две бомбы - РИА Новости Крым, 10.07.2025
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В Крыму предотвратили теракт: у задержанного жителя Ялты изъяли две бомбы
В Крыму предотвратили теракт: у задержанного жителя Ялты изъяли две бомбы - РИА Новости Крым, 10.07.2025
В Крыму предотвратили теракт: у задержанного жителя Ялты изъяли две бомбы
Теракт в Крыму против правоохранителей предотвратила ФСБ – украинские спецслужбы планировали атаку БПЛА со взрывчаткой на мероприятиях, посвященных Дню России... РИА Новости Крым, 10.07.2025
2025-07-10T12:52
2025-07-10T13:19
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беспилотник (бпла, дрон)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июл – РИА Новости Крым. Теракт в Крыму против правоохранителей предотвратила ФСБ – украинские спецслужбы планировали атаку БПЛА со взрывчаткой на мероприятиях, посвященных Дню России. Задержан причастный к попытке теракта житель Ялты, сообщает ЦОС ФСБ России.По информации спецслужб, злоумышленник должен был подготовить беспилотник со взрывным устройством для удара по сотрудникам правоохранительных органов во время праздничных мероприятий, посвященных Дню России.При обыске у задержанного нашли два самодельных взрывных устройства с пластичной взрывчаткой, электродетонаторы, части беспилотника и смартфон с перепиской о подготовке теракта. Кроме того, он передавал информацию о результатах ударов по территории РФ и распространял призывы к насилию против российских военнослужащих, подчеркнули силовики.Задержанный дал признательные показания. Возбуждены уголовные дела по статьям о хранении взрывчатых веществ и подготовке теракта. Киевским районным судом Симферополя избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, проинформировали в ФСБ.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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7 495 645-6601
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новости крыма, срочные новости крыма, крым, ялта, фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), беспилотник (бпла, дрон), украинские спецслужбы, видео
В Крыму предотвратили теракт: у задержанного жителя Ялты изъяли две бомбы

В Крыму предотвратили теракт спецслужб Украины против российских правоохранителей

12:52 10.07.2025 (обновлено: 13:19 10.07.2025)
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июл – РИА Новости Крым. Теракт в Крыму против правоохранителей предотвратила ФСБ – украинские спецслужбы планировали атаку БПЛА со взрывчаткой на мероприятиях, посвященных Дню России. Задержан причастный к попытке теракта житель Ялты, сообщает ЦОС ФСБ России.
"Федеральной службой безопасности Российской Федерации в Ялте в результате оперативно-разыскных мероприятий задержан гражданин РФ 1981 года рождения, завербованный украинскими спецслужбами посредством мессенджера Telegram для совершения диверсионно-террористических актов на территории республики Крым", – цитирует РИА Новости сообщение ФСБ.
По информации спецслужб, злоумышленник должен был подготовить беспилотник со взрывным устройством для удара по сотрудникам правоохранительных органов во время праздничных мероприятий, посвященных Дню России.
При обыске у задержанного нашли два самодельных взрывных устройства с пластичной взрывчаткой, электродетонаторы, части беспилотника и смартфон с перепиской о подготовке теракта. Кроме того, он передавал информацию о результатах ударов по территории РФ и распространял призывы к насилию против российских военнослужащих, подчеркнули силовики.
Задержанный дал признательные показания. Возбуждены уголовные дела по статьям о хранении взрывчатых веществ и подготовке теракта. Киевским районным судом Симферополя избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, проинформировали в ФСБ.
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Новости КрымаСрочные новости КрымаКрымЯлтаФСБ РФ (Федеральная служба безопасности Российской Федерации)Беспилотник (БПЛА, дрон)Украинские спецслужбы
 
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