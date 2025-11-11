https://crimea.ria.ru/20251111/pozhiznennoe-zaklyuchenie-vveli-v-rossii-za-sklonenie-detey-k-teraktam-1150812922.html

Пожизненное заключение ввели в России за склонение детей к терактам

Пожизненное заключение ввели в России за склонение детей к терактам - РИА Новости Крым, 11.11.2025

Пожизненное заключение ввели в России за склонение детей к терактам

Государственная Дума России приняла закон, ужесточающий ответственность за склонение детей к совершению диверсий и терактов.

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 ноя – РИА Новости Крым. Государственная Дума России приняла закон, ужесточающий ответственность за склонение детей к совершению диверсий и терактов. Об этом сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин.Законопроект был внесен в Госдуму в конце октября. Авторами документа стали 419 депутатов.По его словам, в Уголовный кодекс страны внесены изменения, которые предусматривают:Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Ребенка вербуют диверсанты – как распознать вовремяЮный крымчанин следил за транспортом военных из электрички – приговорПодростки из четырех регионов России готовили теракты

