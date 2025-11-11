Рейтинг@Mail.ru
Пожизненное заключение ввели в России за склонение детей к терактам - РИА Новости Крым, 11.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20251111/pozhiznennoe-zaklyuchenie-vveli-v-rossii-za-sklonenie-detey-k-teraktam-1150812922.html
Пожизненное заключение ввели в России за склонение детей к терактам
Пожизненное заключение ввели в России за склонение детей к терактам - РИА Новости Крым, 11.11.2025
Пожизненное заключение ввели в России за склонение детей к терактам
Государственная Дума России приняла закон, ужесточающий ответственность за склонение детей к совершению диверсий и терактов. Об этом сообщил спикер Госдумы... РИА Новости Крым, 11.11.2025
2025-11-11T16:57
2025-11-11T16:57
россия
вячеслав володин
закон и право
теракт
терроризм
диверсия
диверсанты
уголовный кодекс
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/03/15/1122725030_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_f2eb43907149ded89d9f89acd294df22.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 ноя – РИА Новости Крым. Государственная Дума России приняла закон, ужесточающий ответственность за склонение детей к совершению диверсий и терактов. Об этом сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин.Законопроект был внесен в Госдуму в конце октября. Авторами документа стали 419 депутатов.По его словам, в Уголовный кодекс страны внесены изменения, которые предусматривают:Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Ребенка вербуют диверсанты – как распознать вовремяЮный крымчанин следил за транспортом военных из электрички – приговорПодростки из четырех регионов России готовили теракты
россия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/03/15/1122725030_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_56ded167aad5b5854b53d23227095b10.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, вячеслав володин, закон и право, теракт, терроризм, диверсия, диверсанты, уголовный кодекс, новости
Пожизненное заключение ввели в России за склонение детей к терактам

В России приняли закон о пожизненном заключении за склонение детей к диверсиям и терактам

16:57 11.11.2025
 
© Dmitry MakeevУголовный кодекс Российской Федерации
Уголовный кодекс Российской Федерации
© Dmitry Makeev
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 ноя – РИА Новости Крым. Государственная Дума России приняла закон, ужесточающий ответственность за склонение детей к совершению диверсий и терактов. Об этом сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
Законопроект был внесен в Госдуму в конце октября. Авторами документа стали 419 депутатов.
По его словам, в Уголовный кодекс страны внесены изменения, которые предусматривают:
  • максимально жесткое наказание – пожизненное заключение – для тех, кто склоняет несовершеннолетних к террористической или диверсионной деятельности;
  • отмену сроков давности по всем преступлениям диверсионной направленности;
  • ограничивают право на ходатайство об условно-досрочном освобождении за совершение подобных преступлений;
  • запрещают условное осуждение за участие в диверсионном сообществе;
  • устанавливают в отношении организаторов диверсионно-террористического сообщества ответственность не только за создание и руководство структурой, но и за все совершенные преступления;
  • введение уголовной ответственности с 14 лет за умышленные преступления диверсионно-террористической направленности, которые несут особую опасность для общества.

"Все эти меры направлены на защиту интересов страны, повышение ее безопасности, а также на то, чтобы уберечь граждан и в первую очередь детей от необдуманных поступков", - пояснил Володин.

Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Ребенка вербуют диверсанты – как распознать вовремя
Юный крымчанин следил за транспортом военных из электрички – приговор
Подростки из четырех регионов России готовили теракты
 
РоссияВячеслав ВолодинЗакон и правоТерактТерроризмДиверсияДиверсантыУголовный кодексНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
19:17Эффект свечения: в Крым привезли выставку Жостовских подносов
18:56Путин провел телефонный разговор с Мирзиеевым – главное
18:52Спортсменка из Севастополя победила на первенстве Европы по тхэквондо
18:39Дело против соратника Зеленского: опубликованы новые подробности
18:24ВСУ атаковали промышленное предприятие в Оренбурге – что известно
18:13Ядерные испытания и провокации Лондона - главное из интервью Лаврова
17:58Романовская гимназия в Керчи станет музеем боевой славы города
17:10В Феодосии вечером во вторник будет громко
16:57Пожизненное заключение ввели в России за склонение детей к терактам
16:38Будет сложно отмыться: Лавров о провокации Британии с российским МиГ-31
16:30Севастополь получил почти 60 млрд налогов от работы СЭЗ за 10 лет
16:09Крымская косметика стала лицом России на международном уровне
15:54Пожилая крымчанка с психическим заболеванием пыталась убить невестку
15:49Военный транспортный самолет ВВС Турции разбился в Грузии
15:27В Крыму вынесли приговор двум организаторам незаконной миграции
15:15Новые соцобъекты и туризм в Крыму: главное со встречи Путина и Аксенова
15:04Перестрелка в Сухуме – в городе объявлен план-перехват
14:48В Крыму построят еще шесть новых школ за пять лет – Аксенов
14:38Большинство дорог в Крыму приведут в порядок до 2030 года – Аксенов
14:31Шторм идет на Крым - энергетики перешли в режим повышенной готовности
Лента новостейМолния