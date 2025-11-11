Пожизненное заключение ввели в России за склонение детей к терактам
В России приняли закон о пожизненном заключении за склонение детей к диверсиям и терактам
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 ноя – РИА Новости Крым. Государственная Дума России приняла закон, ужесточающий ответственность за склонение детей к совершению диверсий и терактов. Об этом сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
Законопроект был внесен в Госдуму в конце октября. Авторами документа стали 419 депутатов.
По его словам, в Уголовный кодекс страны внесены изменения, которые предусматривают:
- —максимально жесткое наказание – пожизненное заключение – для тех, кто склоняет несовершеннолетних к террористической или диверсионной деятельности;
- —отмену сроков давности по всем преступлениям диверсионной направленности;
- —ограничивают право на ходатайство об условно-досрочном освобождении за совершение подобных преступлений;
- —запрещают условное осуждение за участие в диверсионном сообществе;
- —устанавливают в отношении организаторов диверсионно-террористического сообщества ответственность не только за создание и руководство структурой, но и за все совершенные преступления;
- —введение уголовной ответственности с 14 лет за умышленные преступления диверсионно-террористической направленности, которые несут особую опасность для общества.
"Все эти меры направлены на защиту интересов страны, повышение ее безопасности, а также на то, чтобы уберечь граждан и в первую очередь детей от необдуманных поступков", - пояснил Володин.
