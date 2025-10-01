Подростки из четырех регионов России готовили теракты

https://crimea.ria.ru/20251001/podrostki-iz-chetyrekh-regionov-rossii-gotovili-terakty-1149866935.html

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 окт – РИА Новости Крым. Подростки из четырех регионов России получили уголовные дела по статьям о терроризме. Как сообщила в среду официальный представитель СК России Светлана Петренко, во всех случаях несовершеннолетние попадали под воздействие извне в приложениях для обмена сообщениями."В Оренбургской области 15-летний подросток также принял участие в деятельности международного движения, которое в России признано террористической организацией. С 2024 по 2025 год он инициативно вел переписку с пользователем мессенджера, высказывая намерение за денежное вознаграждение повреждать и уничтожать имущество путем поджога, наносить граффити неонацистского толка, размещать на дорогах предметы, повреждающие автомобильные шины", - привела еще один эпизод Петренко.Кроме того, несовершеннолетний администратор Telegram-канала из Брянска в июне прошлого года разместил видео, пропагандирующее запрещенную террористическую организацию, а трое подростков из Челябинской области, получив через мессенджер инструкции, пытались поджечь релейный шкаф на железной дороге.Большинству фигурантов уже предъявлено обвинение по статьям о публичных призывах к террористической деятельности, об участии в деятельности террористической организации и о приготовлении к теракту.Подростки и пожилые люди чаще других становятся мишенью вербовщиков для совершения диверсий, сообщал ранее сотрудник аппарата Антитеррористической комиссии в республике Дмитрий Колесник и начальник управления координации антитеррористической деятельности республики Сергей Томиков.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:18-летний россиянин привлекал подростков к поджогам на железной дорогеДвое подростков признались в поджоге на ж/д станции в КраснодареДвух подростков задержали за поджог тепловоза в Орле

