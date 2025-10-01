Рейтинг@Mail.ru
Подростки из четырех регионов России готовили теракты - РИА Новости Крым, 01.10.2025
Подростки из четырех регионов России готовили теракты
Подростки из четырех регионов России готовили теракты - РИА Новости Крым, 01.10.2025
Подростки из четырех регионов России готовили теракты
Подростки из четырех регионов России получили уголовные дела по статьям о терроризме. Как сообщила в среду официальный представитель СК России Светлана... РИА Новости Крым, 01.10.2025
ск рф (следственный комитет российской федерации)
теракт
диверсия
дети
новости
закон и право
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 окт – РИА Новости Крым. Подростки из четырех регионов России получили уголовные дела по статьям о терроризме. Как сообщила в среду официальный представитель СК России Светлана Петренко, во всех случаях несовершеннолетние попадали под воздействие извне в приложениях для обмена сообщениями."В Оренбургской области 15-летний подросток также принял участие в деятельности международного движения, которое в России признано террористической организацией. С 2024 по 2025 год он инициативно вел переписку с пользователем мессенджера, высказывая намерение за денежное вознаграждение повреждать и уничтожать имущество путем поджога, наносить граффити неонацистского толка, размещать на дорогах предметы, повреждающие автомобильные шины", - привела еще один эпизод Петренко.Кроме того, несовершеннолетний администратор Telegram-канала из Брянска в июне прошлого года разместил видео, пропагандирующее запрещенную террористическую организацию, а трое подростков из Челябинской области, получив через мессенджер инструкции, пытались поджечь релейный шкаф на железной дороге.Большинству фигурантов уже предъявлено обвинение по статьям о публичных призывах к террористической деятельности, об участии в деятельности террористической организации и о приготовлении к теракту.Подростки и пожилые люди чаще других становятся мишенью вербовщиков для совершения диверсий, сообщал ранее сотрудник аппарата Антитеррористической комиссии в республике Дмитрий Колесник и начальник управления координации антитеррористической деятельности республики Сергей Томиков.
Новости
Подростки из четырех регионов России готовили теракты

Подростки из четырех регионов РФ получили уголовные дела по статьям о терроризме

10:33 01.10.2025
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 окт – РИА Новости Крым. Подростки из четырех регионов России получили уголовные дела по статьям о терроризме. Как сообщила в среду официальный представитель СК России Светлана Петренко, во всех случаях несовершеннолетние попадали под воздействие извне в приложениях для обмена сообщениями.
По данным следствия, в августе 14-летняя жительница Республики Башкортостан вела на своей личной странице переписку с различными пользователями с целью пропаганды деятельности террористической организации. Также она распространяла материалы и информацию о планировании массовых убийств в образовательных организациях Благовещенска.
"В Оренбургской области 15-летний подросток также принял участие в деятельности международного движения, которое в России признано террористической организацией. С 2024 по 2025 год он инициативно вел переписку с пользователем мессенджера, высказывая намерение за денежное вознаграждение повреждать и уничтожать имущество путем поджога, наносить граффити неонацистского толка, размещать на дорогах предметы, повреждающие автомобильные шины", - привела еще один эпизод Петренко.
Кроме того, несовершеннолетний администратор Telegram-канала из Брянска в июне прошлого года разместил видео, пропагандирующее запрещенную террористическую организацию, а трое подростков из Челябинской области, получив через мессенджер инструкции, пытались поджечь релейный шкаф на железной дороге.
Большинству фигурантов уже предъявлено обвинение по статьям о публичных призывах к террористической деятельности, об участии в деятельности террористической организации и о приготовлении к теракту.
"По ходатайству органов следствия в отношении всех перечисленных фигурантов избрана мера пресечения, в большинстве случаев связанная с изоляцией от общества. По уголовным делам проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенных преступлений", - проинформировала официальный представитель ведомства.
Подростки и пожилые люди чаще других становятся мишенью вербовщиков для совершения диверсий, сообщал ранее сотрудник аппарата Антитеррористической комиссии в республике Дмитрий Колесник и начальник управления координации антитеррористической деятельности республики Сергей Томиков.
